Nemocnice Pelhřimov se dnes připojí k akci Movember benefičním hokejovým zápasem. Smyslem utkání a kampaně Movember je upozornit na nutnost prevence nádorových onemocnění u mužů, zejména karcinomu prostaty a varlat. Případný výtěžek akce nemocnice využije na zlepšení prostředí urologického oddělení.
Movember v Pelhřimově bude mít podobu benefičního hokejového utkání
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...