Podvodná zpráva připravila muže z Humpolecka o 18 tisíc korun
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Podvodná zpráva připravila muže z Humpolecka o 18 tisíc korunZdroj: Daniela Drozdová
Článek byl publikován 21.11.2026 08:04
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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