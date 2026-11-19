„Nemá premiér jiné problémy v zemi?“ Tak 6. listopadu 2026 reagoval Vjačeslav Fetisov v deníku Sport-Express na kanadský postoj k ruským hokejistům. Legendární obránce a dnes poslanec Státní dumy tvrdí, že Kanaďané „dělají, co chtějí“ a že jim rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) „není příkazem“. Mistrovství světa juniorů nazval „sváteční událostí“ a navrhl řešení po rusku: sáhnout po penězích a pokutovat pořadatele, pokud ruští sportovci nedostanou víza nebo nebudou připuštěni. O devět dní později bylo jasno. Ruská dvacítka na šampionát v Edmontonu a Red Deeru, hraný od 26. prosince 2026 do 5. ledna 2027, nepojede. Za tím ovšem nestojí jeden zákaz, ale řetězec rozhodnutí, ve kterém má každý článek jiného autora.
Co přesně Kanada zakázala
Kanada nezakázala Rusům hrát hokej. Ruští hráči dál nastupují v NHL i v kanadských juniorských ligách. Ottawa odmítla něco jiného: ruský státní tým pod ruskou vlajkou na kanadském území.
Oficiální stanovisko kanadské vlády z 3. listopadu 2026 říká, že dokud Rusko pokračuje ve válce proti Ukrajině za spoluúčasti Běloruska, nemají být tyto země formálně reprezentovány v mezinárodním sportu. Kanada chce zabránit tomu, aby turnaje na jejím území sloužily jako platforma pro politickou legitimitu, prestiž a propagandu obou režimů. Vláda zároveň zdůrazňuje, že nejde o ruské a běloruské občany jako takové. K tomu chce využít imigrační pravomoci a vstup sportovců a funkcionářů bude posuzovat individuálně, pokud mají soutěžit pod národními symboly.
Ostrou podobu dostalo opatření o týden později. Státní tajemník pro sport Adam van Koeverden podle agentury Canadian Press, kterou citoval server Sportsnet, uvedl, že se zákaz dotkne i ruských hráčů, kteří už mají platná kanadská víza kvůli klubovému angažmá. Junior, který celou sezonu hraje v kanadské lize, by tedy na stejném ledě v ruském dresu nastoupit nemohl.
Tady Fetisovova zkratka přestává sedět. Kanada neposuzuje, jestli jsou ruští junioři dost dobří nebo dost bezpeční. Posuzuje, co reprezentují.
Fetisov: legenda, poslanec, funkcionář
Fetisovova slova mají v Rusku váhu. Bývalý obránce CSKA Moskva, New Jersey Devils a Detroitu je dvojnásobný olympijský vítěz z let 1984 a 1988 a s Detroitem dvakrát zvedl Stanleyův pohár, v letech 1997 a 1998. Patří do hokejových síní slávy. Od 30. září 2026 zasedá v Dumě za Jednotné Rusko, kam byl zvolen v jednomandátovém obvodu v Moskevské oblasti.
Jeho dnešní hlas proto nezní ze střídačky, ale z politické tribuny. Výroky o kanadském premiérovi a pokutách pro pořadatele zapadají do širší linie ruských politiků. Poslankyně Světlana Žurovová 16. listopadu deníku Sport-Express řekla, že IIHF „v žádném případě nepůjde proti Kanadě“ a kvůli ruskému výběru turnaj nezruší. O dva dny později podle Sports.ru dodala, že přesunout šampionát „není tak jednoduché“. Rusko by ho prý přijmout mohlo, „ale kdo bude hrát? Evropské země nepřijedou.“
To je pozoruhodné přiznání. Žurovová v jedné větě pojmenovala skutečný problém lépe než celá rétorika o „nesmyslu“: nejde jen o Kanadu, ale o to, že s ruským týmem nikdo nechce hrát.
Fetisov sám 19. listopadu podle RIA Novosti odhadl, že Rusko má „málo šancí“ i na květnové mistrovství světa dospělých v Německu. Z původního optimismu po verdiktu arbitráže tak během tří týdnů zbylo málo.
Verdikt, který nic nevyřešil
Fetisov má pravdu v jednom: arbitráž opravdu rozhodla ve prospěch Ruska. Chronologie vypadá takto:
Datum Co se stalo 28. února 2022 IIHF suspendovala všechny ruské a běloruské týmy a kluby ve všech věkových kategoriích 30. července 2026 IIHF po posouzení jednotlivých turnajů nepřipustila Rusko na MS mužů, MS juniorů ani na šampionáty obou kategorií do 18 let 30. října 2026 CAS nařídil IIHF připustit ruské týmy na pět turnajů sezony 3. listopadu 2026 Kanadská vláda zveřejnila své stanovisko 15. listopadu 2026 IIHF oznámila, že ruská dvacítka na MS juniorů hrát nebude
Tisková zpráva CAS vyjmenovává pět soutěží: MS juniorů v Kanadě, MS žen do 18 let v Česku, MS mužů do 18 let v USA, MS mužů v Německu a MS žen v Kanadě. Arbitři konstatovali, že IIHF své argumenty o bezpečnosti a dalších rizicích dostatečně nedoložila.
Jenže stejný dokument obsahuje i méně citovanou pasáž. CAS nezavedl žádná alternativní opatření, například neutrální režim, a neřešil organizační důsledky, protože nebyly předmětem odvolání. Verdikt tedy řekl „ano“, ale neřekl jak. Ani Ruská hokejová federace ho po vítězství nepopisovala jako hotovou věc a mluvila o „náročném úkolu“ uvést ho společně s IIHF do praxe.
Klíčový rozpor shrnul kanadský sportovní právník Dick Pound: sportovní arbitráž může zavázat mezinárodní federaci, ale nemůže přinutit suverénní stát, aby vydal víza. IIHF se ocitla mezi dvěma silami a vybrala tu, která drží turnaj při životě. Podle agentury AP posoudila alternativy, ale šampionát nechala v Kanadě v původním termínu. Bez Ruska.
Ruská federace protestuje a chce jít právní cestou: spolu s Ruským olympijským výborem se obrátit na MOV a žádat nápravu i náhradu škody. Fetisovův nápad s pokutami má aspoň formální oporu, stanovy IIHF sankce znají. U MS juniorů počítají s automatickou pokutou kolem 650 tisíc korun za určité případy odstoupení týmu, u pořadatelských práv MS mužů jde o zhruba 13 milionů korun. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by se tyto sazby na kanadský vízový blok automaticky vztahovaly. Podle nás mají ruské právní kroky reálný význam spíš pro odškodnění po turnaji nebo pro další šampionáty. U turnaje, který startuje 26. prosince, už prostor pro změnu prakticky není.
Hokej není výjimka
Kanadský přístup kopíruje logiku, která se od roku 2022 prosadila napříč sporty. Fotbalové federace FIFA a UEFA vyřadily ruské reprezentace i kluby ze soutěží už 28. února 2022, ve stejný den jako IIHF. MOV v březnu 2023 doporučil, aby Rusové a Bělorusové startovali nanejvýš jako individuální neutrální sportovci. S týmy doporučení vůbec nepočítalo.
Kolektivní sport je tak pro Rusko nejtěžší disciplína. Tenista může nastoupit bez vlajky, hokejový tým v jednotných dresech pod hlavičkou národní federace neutrální být nemůže. A právě tohle je jádro kanadského argumentu.
Co to znamená pro Česko
Český hokejový svaz se postavil na stranu Kanady. Po verdiktu arbitráže uvedl
Český hokej, že jeho postoj se nemění a s účastí Ruska na turnajích IIHF během agrese proti Ukrajině nesouhlasí. Generální sekretář Jan Černý později doplnil, že svaz odmítá návrat ruských reprezentačních týmů za současné situace a sdílí postoje Finska, Švédska, Kanady, Francie a dalších federací.
Česko má navíc vlastní pojistku. Vládní usnesení č. 683 ze 6. září 2023 souhlasí se zákazem účasti týmů reprezentujících Rusko nebo Bělorusko na sportovních akcích na českém území. To se týká i MS žen do 18 let, které CAS jmenoval mezi pěti turnaji. O konkrétních vízech by ovšem rozhodovaly postupy ministerstva vnitra.
Pro fanoušky je nejdůležitější květen. Mistrovství světa 2027 v Düsseldorfu a Mannheimu má hotový rozpis bez Ruska. Česko hraje ve skupině B v Düsseldorfu:
14. května proti Norsku 17. května proti USA 24. května proti Slovensku 25. května proti Kanadě
Ve skupině jsou dále Dánsko, Kazachstán a Maďarsko. Pokud by IIHF musela Rusko dodatečně zařadit, musela by buď někoho vyřadit, nebo změnit formát a rozpis. Žádný takový model zatím neexistuje a IIHF neoznámila ani datum rozhodnutí. Německý svaz ji po juniorské kauze vyzval, aby co nejdříve poskytla „stejnou plánovací jistotu“ i pro domácí šampionát. Dá se čekat, že bez jasného slova z Berlína o vízech se IIHF do dalšího střetu se suverénním státem pouštět nebude.
Ruští junioři budou 26. prosince sledovat úvodní buly v Edmontonu u televize, zatímco jejich vrstevníci z kanadských klubů budou v hledišti, nebo na střídačkách soupeřů. Fetisov to nazývá nesmyslem. Kanada odpovídá, že na ledě nestojí hokejisté, ale stát, který je vyslal.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek