Strážmistr Zahálka z Četnických humoresek zůstal i přes vedlejší roli v paměti diváků poměrně dost. Osud měl ale tragický.
Na In-Lifestyle jsme zaznamenali, že se jméno Erika Parduse zas a znovu objevuje, jakmile se na obrazovky vrací jeden z nejsledovanějších českých seriálů. A ono to dává smysl. Zahálka nebyl jenom taková doplňková figurka pro odlehčení scény, ani obyčejný komický prvek. Pardus do něj dostal zvláštní směs obyčejnosti, rozpaků a nenuceného humoru, který nepůsobil jako nacvičený gag. A tak se stalo, že i když nehrál zrovna hlavní postavu, zapsal se lidem do hlavy prakticky stejně.
Role, která přerostla rámec vedlejší postavy
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Českého rozhlasu Dvojka se Erik Pardus před kamerou objevil už v dětském věku. Později byl dlouhodobě spojený s Městským divadlem Brno, kde působil od roku 1992. Antonín Moskalyk si ho vyhlédl při divadelním představení a poté ho obsadil do Četnických humoresek. Zdeněk Junák na něj ve vzpomínkovém pořadu vzpomínal jako na herce, který Zahálkovi dal hodně ze sebe.
Zahálka nebyl vystavěný jako efektní seriálový hrdina, spíš jako trochu nemotorný, ale uvěřitelný člověk. Proto se také chytil. V době, kdy se televizní postavy často opíraly o jeden nápadný povahový rys, působil Pardus skoro až civilně. Divák mu věřil i tehdy, když se na obrazovce zamotal do vlastní chyby.
Co se stalo s dětskou hvězdou Yvettou Kornovou: Po letech na ulici našla novou lásku, které dodnes vyká Četnické humoresky měly kouzlo, které se dnes napodobuje těžko
Seriál Antonína Moskalyka nestál pouze na kriminálních příbězích. Držela ho atmosféra první republiky, jazyk, rytmus dialogů a také obsazení, v němž se známé tváře potkávaly s výraznými moravskými herci. Pardus nevzpomínal na natáčení jen idylicky. V rozhovoru zveřejněném na
fanouškovských stránkách seriálu mluvil třeba o uniformách. Byly podle něj velmi těsné, z neprodyšného materiálu a doplněné řemením i zbraněmi. V letních měsících se v nich hercům pracovalo obzvlášť těžko a nevyhnuli se ani bolestivým opruzeninám.
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Takové zákulisní maličkosti dnes člověka skoro zarazí. Na obrazovce klidná dobová elegance, v reálu vedro, těžký kostým a natáčecí den, který se táhne. U historických seriálů to bývá ještě znatelnější. Divák vidí uhlazený výsledek, za ním ale často stojí docela tvrdá fyzická rutina.
Krutý rozpor, který na jeho příběhu zůstává
Pardus byl silným kuřákem, což přispělo k jeho brzkému odchodu. Zemřel 10. května 2011 na rakovinu plic, bylo mu jen 54 let. Přesto prakticky do poslední chvíle pracoval a kromě nejbližší rodiny ani nikomu neřekl, že je vážně nemocný. Nejtěžší na celém příběhu zůstává rozdíl mezi tím, jak působil navenek, a tím, co prožíval v soukromí. Navíc se krátce před smrtí stal dědečkem, bohužel si ale svou vnučku nestihl příliš užít.
Pardus obecně neprodával soukromí, nevytvářel kolem sebe velký příběh pro titulní strany. Snad i proto jeho smrt kolegy tolik zasáhla. U lidí, kteří působí klidně a pevně, si okolí někdy příliš pozdě připustí, že se jim život může zlomit velmi rychle.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
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Co se stalo se strážmistrem Zahálkou z Četnických humoresek: Životní příběh Erika Parduse skončil tragicky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.