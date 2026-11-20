Vyprodaná Budvar aréna, 6 421 diváků a domácí Motor s náskokem tří gólů. Ve čtvrtek 19. listopadu, v předehrávce 20. kola extraligy, to vypadalo na jasnou věc. Pak se Sparta vrátila z kabiny a za necelých dvacet minut zápas otočila na 6:4. Blümel popsal vyhrocenou atmosféru o druhé přestávce, kdy se nešetřilo hlasivkami. Kdo přesně křičel a na koho, zatím veřejně nezaznělo. Jisté je, co přišlo potom. Po 104 sekundách od začátku třetí části snížil Blümel na 2:4 a strhl lavinu. Byl to jeho druhý gól večera. První sparťanský gól zápasu dal také on.
Večer, který se Spartě rozsypal
Začátek přitom sliboval něco úplně jiného. Blümel ve 14:30 poslal Spartu do vedení a první třetina skončila 1:1. Pak ale přišla druhá a s ní dvacet minut, které si sparťanská kabina nebude chtít pouštět ze záznamu.
Ve 25:38 skóroval Bell, ve 32:39 při hře čtyři na čtyři přidal Lantoši a ve 36:08 v přesilovce zvýšil Koláček. Druhá třetina skončila 3:0 pro Motor. Domácí byli podle lokálního zpravodajství Jižní Čechy Teď v té fázi jasně lepším týmem.
Do toho se zápas vyostřil i mimo branky. V polovině utkání se do sebe pustili Štěpán Hoch a Jiří Pospíšil, oba si odseděli pět minut. Hoch navíc po kontrole videa dostal za krosček další pětiminutový trest a k tomu trest do konce utkání. Dlouhou přesilovku Sparty ale zkrátil Řepíkův trest a gól z ní nevzešel. Podle nás bitka přidala hlavně emoce. Výsledek rozhodla až třetí třetina.
Pět gólů za osmnáct minut
Po druhé přestávce se změnilo víc než jen nálada v kabině. Do branky Sparty šel Josef Kořenář místo Jakuba Kováře a až do konce neinkasoval. Zbytek dokládá zápis, který podrobně rozepisuje
iDNES.cz:
Čas Skóre Střelec Okolnosti 41:44 2:4 Matěj Blümel asistence Kousal 43:00 3:4 Sekáč jen 76 sekund po snížení 51:37 4:4 Hradec přesilovka po Lantošiho trestu 2+2 53:34 5:4 Vesalainen stejná přesilovka 58:24 6:4 Seppälä do prázdné branky
Tři z pěti gólů třetí třetiny padly v přesilovce. Motor, který předtím diktoval tempo, zalezl do obrany a Sparta ho mačkala k mantinelům. Lantošiho dvojitý trest se nakonec ukázal jako rozhodující okamžik. Z hrdiny druhé třetiny se stal muž, po jehož vyloučení domácí přišli o vedení.
Obrat proto podle nás nebyl jen výbuchem emocí. Křik v kabině mohl být rozbuškou, ale výsledek poskládalo víc věcí najednou: nový brankář, rychlý gól, tlak a disciplína soupeře, která se v nejhorší chvíli rozpadla.
Zajímavou roli sehrál Jakub Kousal. Do sestavy byl zapsán jako třináctý útočník, základní řada počítala s Blümelem, Hradcem a Daníčkem. Ve třetí třetině ale Kousal nahrával na klíčové snížení a Hradec pak vyrovnával. Proč ho trenéři původně posadili, nevysvětlili. Na ledě v rozhodujících minutách ale chybět nemohl.
Střelec, kvůli kterému Sparta sahala hluboko
Blümel přišel v létě jako jedna z největších posil extraligy. Sparta s ním podepsala čtyřletou smlouvu a sportovní ředitel Tomáš Divíšek ho představoval jako rychlého útočníka s výbornou střelou, typ hráče, který týmu chyběl. Za sebou měl čtyři roky v zámoří: 17 zápasů v NHL a 255 v AHL, kde nasbíral 230 bodů. V sezoně 2024/25 byl s 39 góly nejlepším střelcem základní části AHL.
Sám v létě přiznával, že po návratu hledá roli, ve které bude nejužitečnější. V zámoří ho podle vlastních slov brali spíš jako hráče do AHL. Ve Spartě měl naopak být střelcem.
Do Budějovic přijel podle statistik
Hokej.cz s pěti góly a šesti asistencemi v devatenácti zápasech. Solidní, ale na hráče s takovou vizitkou nic oslnivého. Po dvou trefách z Budějovic má podle našeho dopočtu 7+6 ve dvaceti utkáních. A hlavně první zápas, který se dá spojit s jeho jménem. Reakce, kterou trenéři chtěli už dávno
Sparta před Budějovicemi nebyla v krizi. Z posledních pěti zápasů tři vyhrála: 3:1 v Karlových Varech, 3:0 nad Litvínovem a 4:1 v Mladé Boleslavi. Prohrála ale 1:3 s Hradcem a schytala debakl 1:5 na Kladně. Výkonnost kolísala.
A jeden problém se táhne celou sezonou. Po říjnové prohře 1:3 v Liberci kouč Patrik Augusta podle
oficiálního webu Bílých Tygrů kritizoval, že jeho tým začíná hrát až ve chvíli, kdy mu „teče do bot“. Takový přístup označil za neakceptovatelný.
Budějovice ukázaly obě strany téže mince. Sparta znovu potřebovala nůž na krku, aby se probudila. Jakmile se ale probudila, byla k nezastavení. Podle nás je to přesně ta naléhavost, kterou trenéři chtějí vidět, jen o čtyřicet minut dřív.
V tabulce má výhra velkou cenu. Sparta je po dvaceti zápasech pátá s 31 body a skóre 55:48, na čtvrtý Motor ztrácí jediný bod. Přímá účast ve čtvrtfinále je tedy na dosah. Předkolo, které hrají týmy z 5. až 12. místa, je zatím její realita. Na třinácté Vítkovice má náskok třinácti bodů.
Další zkouška přijde v neděli 22. listopadu od 18:00 v Pardubicích, na ledě týmu, který po Blümelovi v létě také pokukoval. Pokud Sparta zahraje celý zápas jako třetí třetinu v Budějovicích, nebude muset o přestávce nikdo křičet.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek