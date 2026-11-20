Sobota 14. listopadu 2026, Delta Center v Salt Lake City. Utah Mammoth dá San Jose pět gólů a přestřílí ho 32:21. Přesto odchází poražen, 5:6 po samostatných nájezdech, a prodlužuje sérii porážek. Na tiskové konferenci pak André Tourigny řekl větu, kterou trenéři NHL o vlastních brankářích vyslovují neradi: „Vej samozřejmě musí být lepší.“ Hned dodal, že to nechce říkat o žádném hráči, „ale tak to prostě je“. Osobně je mu prý Vejmelky líto. „Z profesního hlediska ale má práci, kterou musí odvést. A teď víc než kdy dřív.“ Za těmi slovy nestojí jeden zkažený večer. Stojí za nimi trend, který Utah táhne od začátku sezony.
Pět gólů z 21 střel
Zápas se San Jose je pro Utah téměř modelovou ukázkou. Útok funguje, obrana soupeři mnoho nedovolí, a body přesto unikají. Vejmelka inkasoval pět gólů z 21 střel, což odpovídá úspěšnosti 76,2 %. Tourigny podle oficiální
reportáže klubu i deníku Deseret News zdůraznil, že tým udělal dost na výhru.
Trenér v rozhovorech opakovaně mluví o brankáři jako o „šestém hráči na ledě“. Ten má využít příležitost a dát týmu šanci vyhrát, zvlášť když vpředu padne pět gólů a vzadu projde jen 21 střel. Tourigny připomněl i statistiku, na kterou je Utah hrdý: v očekávaných inkasovaných gólech je podle něj druhý nejlepší v lize. Skutečně inkasované góly tomu ale neodpovídají.
Změna tónu je přitom výrazná. Ještě 10. listopadu Deseret News popisoval Tourignyho jako trenéra, který se zdráhá házet vinu na gólmany a mluví spíš o týmových chybách v obraně. Klub tehdy veřejně tvrdil, že se výkony v brankovišti postupně zlepšují. O čtyři dny později už kouč jmenoval konkrétního hráče. Podle nás jde o posun od ochrany k tlaku.
Čísla, která nelžou
Vejmelka měl po 16 zápasech bilanci 6 výher, 7 porážek v základní hrací době a 2 po prodloužení či nájezdech. Chytal na úspěšnost 87,2 % a v průměru inkasoval 3,14 gólu na zápas. Posledních pět startů je ještě horších, úspěšnost klesla na 85 %. Podle PuckLogs odchytal jen 4 takzvané kvalitní starty z 15.
Ještě výmluvnější je pokročilá metrika. Model
PuckLab počítá, kolik gólů brankář zachránil nad rámec toho, co by vzhledem ke kvalitě střel inkasoval průměrný gólman (GSAX). Vejmelka měl k 14. listopadu −8,6. V lize to podle PuckLab znamenalo nultý percentil, v úspěšnosti zákroků osmý. Deseret News s odkazem na web MoneyPuck psal 10. listopadu, že má v této metrice druhou nejhorší hodnotu v NHL.
Srovnání s minulostí ukazuje, jak hluboký pád to je:
Sezona Úspěšnost zákroků GSAX (PuckLab) 2024/25 90,4 % +16,1 2025/26 89,6 až 89,7 % +3,4 2026/27 (po 16 zápasech) 87,2 % −8,6 Kariéra v NHL 89,8 až 89,9 % neuvedeno
Proti sezoně 2024/25, kdy patřil k nadprůměrným brankářům ligy, ztrácí Vejmelka zhruba tři procentní body úspěšnosti. Na tisíc střel to dělá přes třicet gólů navíc.
Utah přitom pouští málo střel. Deseret News však upozorňuje, že ty, které projdou, bývají nebezpečnější. K tomu přišla zranění, která rozbila obranné dvojice i defenzivně laděné útočníky. Propad podle nás nelze svalit čistě na systém ani čistě na brankáře. Model GSAX ovšem kvalitu šancí už zohledňuje, a i tak vychází Vejmelka hluboko v mínusu. Individuální forma je proto podstatnou částí problému.
Cossa zatím není řešení, Hrabal čeká v Tucsonu
Nabízí se otázka, proč Utah jednoduše nevymění jedničku. Odpověď je prostá: nemá za koho. Sebastian Cossa, kterého klub 26. června 2026 získal z Detroitu za 23. volbu v prvním kole draftu, měl po osmi zápasech úspěšnost 86,3 % a průměr 3,56 gólu. Je na tom tedy ještě hůř než Vejmelka.
Klub přitom Cossu představil jako „velkého, atletického brankáře“ a zaplatil za něj vysokou cenu. Není to běžný náhradník, ale investice do budoucnosti. Jeho čísla zatím Vejmelkovi tlak nesnímají, ale až se Cossa chytí, debata o jedničce se může otočit rychle.
Další jméno roste v AHL. Michael Hrabal podepsal v březnu 2026 tříletou
nováčkovskou smlouvu s Utahem a od letošní sezony chytá za farmu v Tucsonu. Po osmi zápasech má bilanci 5-2-1, průměr 1,90 gólu a úspěšnost 91,9 %. To jsou čísla, o kterých se v Salt Lake City letos jen zdá. Dá se čekat, že Hrabal zatím zůstane vývojovou variantou. Pokud ale krize v brankovišti potrvá, jeho jméno se do debaty dostane dřív, než klub plánoval.
Ve hře jsou i spekulace o posile zvenčí. Místní server KSL Sports psal o skutečném zájmu Utahu o Connora Hellebuycka. Obchod s divizním rivalem z Winnipegu ale označil za nerealistický kvůli ceně. Server NHL Rumors s odkazem na Elliotta Friedmana uváděl, že Utah patřil k nejvážnějším zájemcům. Pokud by Jets chtěli brankáře zpět, ve hře by byl Vejmelka nebo Cossa. Příchod dražšího gólmana by zřejmě vyžadoval uvolnit Vejmelkův plat.
Objevila se i spekulace o Scottu Wedgewoodovi z Colorada. Novinář Ryan O’Hare podle NHL Rumors řekl, že by ho nepřekvapilo, kdyby Utah zjišťoval jeho cenu. Wedgewood má smlouvu do konce sezony 2026/27 s ročním platem zhruba 57 milionů korun. Jeho letošní čísla ale nejsou zárukou ničeho: šest zápasů, úspěšnost 86,3 %, průměr 3,99 gólu. Že by Colorado posílalo brankáře přímému konkurentovi, je navíc málo pravděpodobné.
Čeští gólmani mají těžký podzim
Vejmelka, rodák z Třebíče, kterého v roce 2015 draftoval v pátém kole Nashville, není mezi českými brankáři v NHL výjimkou. Ostatní na tom nejsou lépe:
Brankář Zápasy Úspěšnost Průměr gólů Karel Vejmelka 16 87,2 % 3,14 Daniel Vladař 12 87,7 % 3,31 Lukáš Dostál 12 85,8 % 3,93 Jakub Dobeš 8 85,2 % 3,93
Vejmelka má paradoxně nejlepší průměr inkasovaných gólů z celé čtveřice. Úspěšností ho mírně předčí jen Vladař. Jednotné vysvětlení slabší formy českých gólmanů doložené není. Deseret News upozorňuje, že úspěšnost zákroků v NHL v posledních letech obecně klesá. Podle nás jde o kombinaci ligového trendu, týmových obran a individuální formy, ne o specificky „český“ jev.
Pro reprezentaci to zatím drama neznamená. Vejmelka, Dostál a Vladař tvořili brankářskou trojici na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině. Pokud ale slabá forma vydrží, výběr gólmanů pro další akce bude složitější než v minulých letech.
Kolik má času
Žádný termín klub nestanovil. Uzávěrka přestupů v NHL připadá podle NHL Rumors na 1. března 2027, tlak ale může přijít mnohem dřív, pokud Utah vypadne z pozic pro play-off. Vejmelka má podle PuckLogs pětiletou smlouvu do sezony 2029/30 s ročním platem zhruba 109 milionů korun. Brankáře s takovým kontraktem není snadné odstavit, a právě proto bude každý další slabý start citlivější.
Na Tourignyho slova Vejmelka podle dostupných zdrojů přímo nereagoval. Poslední vyjádření pochází z 10. listopadu. Tehdy řekl, že Utah je „tak nějak ve stejné pozici jako loni“, má dost bodů na horní polovinu tabulky a musí být „ještě lepší“. Kouč mu o čtyři dny později vzkázal totéž, jen jmenovitě.
Redakce SportyŽivě.cz zaslala na tiskové oddělení klubu otázky, ovšem do vydání tohoto článku jsme zatím odpovědi nedostali.
Utah postavil tým, který soupeřům bere střely i šance. Teď potřebuje brankáře, který zachrání aspoň tolik, kolik chytá průměrný gólman ligy. Vejmelka to v sezoně 2024/25 dokázal s rezervou, teď to musí zopakovat.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek