Začátek druhého tréninku se obešel bez deště, ovšem, teplota mokrého asfaltu dosahovala pouze 13 °C, tedy o dva stupně méně, než okolní vzduch. První se na trať vydal Arvid Lindblad a následně i další jezdci, bez výjimky na pneumatikách do mokra. Oscar Piastri hned v prvním kole konstatoval, že nebude trvat dlouho a podmínky budou vhodné i pro přechodnou směs. O první žlutou vlajku víkendu se postaral Fernando Alonso, který jen tak tak neposlal monopost do bariéry – naštěstí se vše obešlo bez poškození.
Po patnácti minutách vyrazil na trať Lando Norris coby první jezdec s přechodnými pneumatikami a ihned zaznamenal nejrychlejší čas, byť měl problémy v prvním úseku trati. Jeho týmový kolega Oscar Piastri si na obstojnější výsledek musel několik minut počkat. V polovině tréninku měřený čas nezaznamenali pouze jezdci týmu Alpine, Valtteri Bottas a Max Verstappen, který vypadal, že se mu na trať příliš nechce. Většina ostatních přezula na přechodnou směs a zaznamenané časy se začaly zrychlovat.
První problém s monopostem měl dvacet minut před koncem Carlos Sainz a byl nucen zajet zpátky do garáže, což byla poměrně škoda, neboť se on i jeho týmový kolega pohybovali pouhé dvě vteřiny (tj na pátém a sedmém místě) za nejrychlejším Charlesem Leclercem. Jedenáct minut před koncem tréninku byla vyvěšena červená vlajka kvůli dlouhému pásu bublinkové fólie, která se dostala na trať, a monopost smolaře roku Lance Strolla ji poněkud zredukoval. Po této pauze se na okruhu konečně objevil i Verstappen a ihned si postěžoval na poněkud „zvadlý“ motor a problémy podobné těm v Brazílii.
Nejrychlejší čas tréninku zaznamenal George Russell (1:47:272) následovaný Pierrem Gaslym, který předvedl perfektní poslední kolo. Dále následovali Charles Leclerc, Isack Hadjar a Oscar Piastri. Solidní výsledek zaznamenali oba jezdci stáje Aston Martin, kteří obsadili desáté a jedenácté místo, velmi mile překvapili dvanáctý Albon z Williamsu a čtrnáctý Sergio Pérez z Cadillacu. Zda se třetí trénink uskuteční na suchu můžete sledovat zítra ráno v 1:30.