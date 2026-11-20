Zajímavá novinářská přestřelka, která odkazuje k širšímu problému řízených úniků ze spisů a záměrnému používání vybraných novinářů/novinářek jako tlampačů ze strany bezpečnostních/vlivových složek. Komentátorka Lenka Zlámalová (Czech News Center Daniela Křetínského) zkritizovala Zdislavu Pokornou (foto) z levicového Deníku N (stojí za ním skupina oligarchů a podnikatelů kolem prezidenta Petra Pavla) v souvislosti s kauzou kolem šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsny.
"Já úniky z bezpečnostních složek nepovažuji za investigativní novinářskou práci. Nevadí mi to jen u vás osobně. Stejně kritizuji u jiných. Vadí mi mimořádně celý ten princip. Více u těch, kdo ty informace nechají unikat. Ale vy jste jejich užitečným nosičem," uvedla Zlámalová na adresu Pokorné. Reagovala tak na Pokorné text o odebrání bezpečnostní prověrky Petru Mlsnovi.
"Veřejné spory s novinářskými kolegy běžně nevedu, tentokrát se ale potřebuji ohradit proti opakovaným tvrzením Lenky Zlámalové o mé práci a způsobu, jakým získávám informace, protože podobná vyjádření mohou zásadně poškozovat důvěru čtenářů v to, co zveřejňuji. Při práci se zdroji se řídím pravidly novinářské práce a etickými zásadami, získané informace ověřuji a za jejich zveřejnění nesu odpovědnost. Ochrana zdrojů je součástí této odpovědnosti, a pokud nemohu veřejně sdělit totožnost člověka, který se mnou mluvil, neznamená to, že jeho informace automaticky přebírám nebo že se vzdávám jejich prověřování. Pokud má paní Zlámalová důkazy, že jsem ve své práci pochybila, ať uvede, v čem konkrétně, a své tvrzení doloží," napsala na síť X.com Pokorná.
"Dotyčný, kterému byla prověrka odebrána, vám zprávu nedal. Takže pochází od někoho, kdo vám ji právo dát neměl. Zneužil svoji pravomoc. Jde o únik informací. Je to jako, když někdo od překupníka koupí zboží, o němž dobře ví, že je kradené. Obhajovat svůj zdroj informací budete muset vy. Nikoliv já," uvedla Zlámalová na síti X.com.
Zlámalová Pokorné rovněž nabídla veřejnou debatu v pořadu Newsroom ČT24 České televize. To ovšem Pokorná odmítla. "Po tom všem nemám zájem s vámi chodit do televize a obhajovat se proti obecným podezřením, která ničím nedokládáte," uvedla Pokorná. Jak Zlámalová potvrdila Borovan.cz pořad ČT Newsroom ČT24 tuto neděli 22. listopadu by měla odvysílat reportáž věnovanou této kauze. Nepůjde ovšem o diskusi obou aktérek, ale o předtočené monology.
Celá kauza je podle všeho součástí širší vlivové hry o (staro)nového předsedu ÚOHS. Premiér Andrej Babiš před nedávnem vypsal na Mlsnovu pozici výběrové řízení. Současnému předsedovi ÚOHS končí šestileté funkční období na začátku prosince 2026. Do tendru přišlo celkem 17 přihlášek včetně Petra Mlsny. K tendru se vyjádřil i Petr Pavel, který byl kdysi v redakční radě Deníku N, a rovněž několik neziskovek, financovaných skupinou podnikatelů kolem Petra Pavla.