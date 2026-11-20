Video začíná jako stovky jiných z instagramových kuchyní. Usměvavá Dominika Navara Cibulková, bývalá světová čtyřka a vítězka Turnaje mistryň, míchá drink a mluví ke sledujícím. „Dáme si fit drink?“ Pak přidá, že měla docela náročný den, že si chce trochu vyhodit z kopýtka a že hlídá kalorie, a proto sahá po vodce. Slovenská Rada pro mediální služby (RpMS) video zachytila 23. dubna 2026 na Instagramu i Facebooku. O sedm měsíců později, 18. listopadu, za ně Cibulkové vyměřila pokutu 5 000 eur. Podle kurzu ČNB platného pro 19. listopad, tedy 24,425 Kč za euro, jde o 122 125 Kč. Trestem ale kauza nekončí. Právníci bývalé tenistky Radě vyčítají, že rozhodnutí zveřejnila dřív, než ho vůbec doručila.
Věty, které z vodky udělaly zdravou svačinu
Problém nespočívá v jednom přeřeknutí. Z přepisu videa v pracovním materiálu RpMS je vidět promyšlený rámec, ve kterém alkohol vystupuje jako odměna pro člověka, který o sebe pečuje. Kromě úvodní otázky ve videu zaznělo:
- „chci, aby to mělo co nejméně kalorií“
- „vodka je nejvíc nízkokalorický alkohol“
- „už i tohle je samo o sobě trénink“
- „tak jemné, že o tom ani nevíš. Nebezpečné.“
Popisek pod příspěvkem šel stejným směrem. „Fit drink po náročném dni?“, „žádný přidaný cukr“, „hlídám kalorie“ a nakonec věta, že Goral Vodka Master sem perfektně zapadá. Produkt patří do portfolia společnosti GAS Familia.
Dosah nebyl zanedbatelný. Instagram Cibulkové měl podle monitoringu přes 475 tisíc sledujících a některá videa přes půl milionu zhlédnutí, Facebook přes 569 tisíc sledujících. Video bylo ve slovenštině a veřejné. Vidět ho tedy mohli i čeští fanoušci, i když nic nenasvědčuje tomu, že by na ně reklama cíleně mířila.
Jako první se videem zabývala samoregulační Rada pro reklamu. Její arbitrážní komise ho po zasedání 11. května posoudila a arbitrážní nález Rady pro reklamu ze 14. května konstatuje rozpor s etickým kodexem. Komise výslovně uvedla, že jí nevadí samotná osoba bývalé sportovkyně ani jednorázový vtip. Vadí jí soustavné budování asociace mezi alkoholem a „fit“ životním stylem. Sportovní identitu Cibulkové, kalorie, trénink, rovnováhu a disciplínu reklama podle komise poskládala do dojmu, že vodka se zdravým životem nijak nekoliduje.
Pokuta a upozornění: dva různé tresty
V kauze vystupují dvě instituce s podobným názvem a zcela odlišnou váhou. Rada pro reklamu je samoregulační orgán reklamního odvětví. Může reklamu označit za neetickou a vyzvat zadavatele, aby ji upravil a přestal šířit, pokutovat ale nemůže. To smí až Rada pro mediální služby, zákonný regulátor, který 19. května zahájil správní řízení.
I samotná sankce z 18. listopadu má dvě části, které se v médiích často slévají dohromady. Podle tiskové zprávy Rady pro mediální služby a závěrů ze zasedání se pokuta 5 000 eur váže k § 74 písm. c) zákona o mediálních službách. Ten zakazuje komerční komunikaci, která nabádá k jednání ohrožujícímu zdraví. Za tím stojí celkové vyznění videa, ne jednotlivá slova.
Vedle pokuty dostala Cibulková samostatné upozornění na porušení zákona, a to za § 174 odst. 2, § 76 odst. 1 písm. b) a § 76 odst. 2 písm. c). Upozornění se týká mimo jiné toho, že Radě neoznámila poskytování audiovizuální mediální služby na vyžádání, a dalších pravidel pro reklamu na alkohol. Ta zakazují nabádat k nestřídmému pití a tvrdit, že alkohol povzbuzuje, uklidňuje nebo pomáhá s osobními problémy.
Právě zařazení instagramového profilu mezi mediální služby je na celé kauze možná nejdůležitější. RpMS profily Cibulkové posoudila jako veřejně dostupné, redakčně řízené a hospodářsky využívané. Majitelka sama rozhoduje, co a kdy zveřejní, a profil slouží k propagaci značek. Podle výkladu Rady má každý, kdo takovou službu provozuje výhradně přes Instagram, TikTok, YouTube nebo Facebook, ohlašovací povinnost. Pro slovenské influencery je to jasný signál, že svoje profily nemohou považovat za soukromý deník.
Pokuta se pohybuje uprostřed zákonného rozpětí 100 až 10 000 eur. Pro srovnání: influencerka Zuzana Vačková dostala letos v červnu od RpMS pokutu 500 eur za poskytování služby bez oprávnění. Už v roce 2024 řešila upozornění za propagaci léku. Alkohol v jejím případě nefiguroval. Podobně vyhrocený případ, kdy by regulátor potrestal známou osobnost za alkohol prezentovaný jako fit, se nám v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo. Cibulková tak patří mezi první výrazné případy svého druhu.
Právníci mluví o předčasném zveřejnění
Přímé vyjádření Cibulkové jsme v otevřených zdrojích nenašli. Slovenský web Koktejl ale cituje stanovisko její advokátní kanceláře Strategy Attorneys. Podle něj bývalá tenistka odmítá, že by zákon porušila. Právníci tvrdí, že rozhodnutí nebylo doručeno jim ani klientce a že se veřejnost dozvěděla podrobnosti dřív, než se Cibulková mohla seznámit s odůvodněním. Mluví o zásahu do její pověsti a důvěryhodnosti a podle nich ještě neuplynula lhůta, ve které se mohla vyjádřit.
Oficiální spis vypráví jinou verzi. Cibulková se k řízení vyjádřila 6. července. RpMS pak 21. října rozšířila právní kvalifikaci a podle pracovního materiálu bylo oznámení o rozšíření doručeno 11. listopadu se sedmidenní lhůtou na vyjádření. Rada uvádí, že k této části žádné vyjádření nedostala. O týden později rozhodla.
Kdo má pravdu, nelze bez kompletního spisu a doručenek rozhodnout. Jde o procesní spor dvou protichůdných tvrzení, ne o prokázané pochybení kterékoli strany. Právníci avizují, že po doručení odůvodnění sáhnou po všech dostupných právních prostředcích. Slovenský správní řád obecně dává na odvolání 15 dnů od oznámení rozhodnutí, rozhodující ale bude poučení v konkrétním písemném vyhotovení. Pokud rozhodnutí obstojí, bude pokuta splatná do 30 dnů od nabytí právní moci.
Jak by to dopadlo v Česku
Česká pravidla by stejné video podle nás nepustila o nic snadněji. Paragraf 4 zákona o regulaci reklamy zakazuje reklamě na alkohol nabádat k nestřídmé konzumaci, spojovat pití se zvýšeným výkonem a tvrdit, že alkohol má léčebné, povzbudivé nebo uklidňující účinky nebo že řeší osobní problémy. Formulace „fit drink po náročném dni“ naráží hned na několik těchto zákazů najednou. Alkohol spojuje s kondicí, s odpočinkem i s úlevou od špatného dne.
Dozor by se dělil podle formy. U vysílání a audiovizuálních služeb na vyžádání by rozhodovala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, u ostatní online reklamy typicky krajské živnostenské úřady nebo pražský magistrát. Ty mohou nařídit odstranění nebo ukončení reklamy. RRTV už má s vodkou zkušenost. V roce 2020 uložila Palírně U Zeleného stromu pokutu 100 000 Kč za televizní spot Hanácké vodky s Matějem Ruppertem, protože podle ní spojoval alkohol se společenským úspěchem. Soud ale sankci později zrušil.
Český alkoholový průmysl má navíc vlastní samoregulaci s konkrétním pravidlem pro influencery. Alespoň 70 % jejich sledujících musí být starších 18 let a placená nebo barterová spolupráce musí být označena jako reklama.
Z kauzy Cibulkové ale plyne, že ani splnění těchto formalit nestačí. Štítek „spolupráce“ a „18+“ řeší, kdo reklamu vidí a jestli ví, že jde o reklamu. Regulátory na obou stranách hranice zajímá hlavně to, co si z videa divák odnese. Pokud alkohol vystupuje jako nízkokalorická součást zdravého životního stylu, žádné označení ho nezachrání.
Sportovní kariéra, na které Cibulková vybudovala publikum v řádu statisíců, se v tomto případě obrátila proti ní. Totéž, co z ní dělá věrohodnou tvář pro kondici, propůjčilo věrohodnost i větě, že vodka je vlastně fit. A přesně za tu důvěryhodnost teď Rada pro mediální služby účtuje 122 tisíc korun.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný