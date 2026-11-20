Rupite svou slavnou obyvatelku připomíná dodneška. Celým areálem. Rupite je věčnou připomínkou fenoménu baby Vangy. Malebné místečko. Pro takový fenomén přímo stvořené. I dneska můžete nahlédnout na místo, kde baba Vanga působila. Asi 10 kilometrů od města Petrič se nachází památný chrám zasvěcený svaté Petce Bulharské. Vznikl z iniciativy baby Vangy.
Věštila za státní plat a na rtech jí viseli i nejvyšší komunističtí pohlaváři. Prý předpověděla války i přílet mimozemšťanů. Jenže co z toho opravdu řekla? A kdo celou dobu tahal za nitky?
Život zahalený tajemstvím Rady do Československa Rady ohledně zdraví Pracovala pro komunisty Věštění pod dohledem tajných služeb Předpovědi katastrof přišly až po smrti Ruská propaganda Vypadám snad jako baba Vanga?
Stačí, aby se začalo mluvit o nějaké velké světové události, a už všude běhá její jméno. Baba Vanga prý věděla
o smrti princezny Diany, útocích z 11. září, havárii v Černobylu i potopení ponorky Kursk.
A tím to zdaleka nekončí. Na rok 2026 tato slepá bulharská babička prý předpověděla
třetí světovou válku, přírodní katastrofy, finanční kolaps, velké změny spojené s umělou inteligencí i nového vůdce Ruska. Ještě během listopadu 2026 nás dokonce čeká setkání s mimozemšťany...
Na jednom indickém webu je dokonce seznam předpovědí až do roku 5079.
Nechybí tam jaderná válka a konec světa. Zní to trochu jako scénář hollywoodského trháku. Je ale otázka, kolik toho Vanga skutečně řekla.
Že její pověst přežila opravdu dlouho, ukazují i čísla. V reprezentativním průzkumu agentury Trend z roku 2018 věřilo v její prorocké schopnosti
75 % dospělých Bulharů. Mezi mladými od 18 do 29 let to bylo 63 %. Vanga tak rozhodně není jen záležitost babiček, její slova mají stále velkou sílu. Život zahalený tajemstvím
Kdo vlastně byla žena, o které se tolik mluví i 30 let po její smrti? Baba Vanga se narodila v roce 1911 ve Strumici, ve městě na území dnešní Severní Makedonie. Její pravé jméno bylo
Vangelija Pandeva.
V mládí přišla o zrak, podle vyprávění ji prudká bouře odhodila do pole, kde jí do očí napadal písek. I tahle část jejího života je ale
opředená legendami. Povídá se, že jí ztráta zraku měla přinést vnitřní zrak na věci skryté ostatním. Rupite svou slavnou obyvatelku připomíná dodneška. Celým areálem. Rady do Československa
Lidé za ní začali ve velkém chodit od začátku
druhé světové války, kdy doufali, že jim řekne, zda se jejich muži vrátí domů. Posléze hledala pohřešované a diagnostikovala nemoci. Postupně za ní přijížděli návštěvníci i ze zahraničí a z místní věštkyně se najednou stala známá osobnost. Nejvíce ji samozřejmě proslavila právě proroctví, začalo to viděním svatého Jiřího. Díky tomu se jí zanedlouho začalo říkat věštkyně z Petriče.
Pro radu si za Vangou přišel dokonce i její budoucí manžel.
Dimitar Gušterov ji vyhledal v roce 1942, později se vzali a přestěhovali do Petriče. Z jednoho setkání kvůli věštbě tak nakonec bylo manželství.
A rozhodně nezůstalo jen u návštěv ze sousedství.
Psali jí také lidé z tehdejšího Československa. Badatelé našli v bulharském archivu stovky dopisů ze 60. a 70. let 20. století. Ve východním bloku se totiž paranormální jevy zkoumaly jak v Bulharsku a Sovětském svazu, tak v Československu. Baba Vanga zemřela 11. srpna 1996 ve věku 85 let a její hrob se nachází v Rupite. Rupite je věčnou připomínkou fenoménu baby Vangy. Rady ohledně zdraví
Vanga po sobě nezanechala vlastní psané proroctví. To ale neznamená, že o jejích konzultacích neexistují žádné záznamy. Bulharský výzkumný ústav shromáždil z let 1967–1974 přibližně
7–8 000 kartiček s předpověďmi pro jednotlivé návštěvníky. „Naprostá většina lidí hledala úlevu od zdravotních potíží,“ shrnuje antropoložka Valtchinová ve své studii z roku 2010.
Lidi s ní přitom neřešili jen otázky zdraví.
„U věštkyně často hledali radu nebo věštbu v obtížných a rozhodujících chvílích svého života,“ psala v o rok starší studii Valtchinová. Probírali s ní vztahy, svatby, rozchody, změny zaměstnání nebo třeba to, jestli zvládnou zkoušku. Někteří doufali, že jim pomůže najít ztracené peníze, věci, nebo dokonce zatoulaný dobytek.
Zkrátka řešili
podobné starosti jako my dnes, jen se místo na internet nebo kamarády obraceli na věštkyni. O světových válkách a konci lidstva tehdy většinou řeč nebyla. Pracovala pro komunisty
Stále populárnější věštkyně samozřejmě nemohla uniknout pozornosti komunistů. Zpočátku se ji snažili zastrašit, jenže lidé za ní chodili dál. Režimu vadilo hlavně to, že jí věřili, i když pro její výroky
neexistovalo žádné vědecké vysvětlení. A tak komunisté nakonec přišli s jiným řešením. Když už ji nedokázali zastavit, rozhodli se mít ji pod kontrolou.
Nakonec z ní udělali
státní zaměstnankyni s pravidelným platem. Dostala dům v Rupite, sekretářku a řidiče. Úředníci organizovali její návštěvy a peníze vybrané za konzultace si nechával stát. Pro radu k ní navíc chodili i lidé z nejvyšších kruhů režimu nebo univerzitní profesoři, kteří s ní debatovali o energiích, vesmíru a duchovnu.
Dobře se znala také s
Ludmilou Živkovovou, dcerou bulharského komunistického vůdce Todora Živkova. Najednou tak byla návštěva u ní ukazatelem sociálního statusu. Malebné místečko. Pro takový fenomén přímo stvořené. I dneska můžete nahlédnout na místo, kde baba Vanga působila. Věštění pod dohledem tajných služeb
Pro běžné lidi měla Vanga prostor pro deset dopoledních konzultací, odpoledne přijímala přátele a zvláštní hosty.
Stát na ní také pěkně vydělával. Bulhaři platili za konzultaci 10 leva (což tehdy vydělali za dva dny práce), cizinci 30 leva.
Dostat se k ní přitom nebylo jen tak, podle antropoložky Galii Valtchinové se na ni vypisovaly
čekací listiny na rok dopředu. Straničtí pracovníci měli samozřejmě přednost a k Vanze se dostávali během jediného dne, pro veřejnost to bylo stále těžší.
A když jste se k ní nemohli dostat osobně? Údajně vás mohla
zastoupit kostka cukru. Stačilo se jí dotknout a někdo ji pak donesl Vanze, která vám takto měla dokázat poradit i na dálku.
Byznys kolem Vangy měl ale také pořádně temné pozadí. Bulharští novináři totiž zjistili, že
spolupracovala s KGB. Na několika místech v domě měla napíchnuté mikrofony, jeden dokonce přímo za svými zády, když věštila. Tak bylo možné nenásilně získávat informace i od lidí na těch nejvyšších postech. Předpovědi katastrof přišly až po smrti
Po pádu komunismu dostala sláva baby Vangy úplně nový rozměr. Otevřely se hranice,
rostl zájem o duchovno a s nástupem internetu se její údajná proroctví začala šířit ještě rychleji.
Na internetu ale mnohem víc zaujme
předpověď světové katastrofy než něčí osobní trápení. A právě velká proroctví mají jeden zásadní háček. Řada z nich se v knihách objevila až po smrti Vangy, některá dokonce teprve po událostech, které měla údajně předvídat. To se týká například teroristických útoků z 11. září nebo pandemie covidu. Předpovídat něco, co už se stalo, je samozřejmě tak nějak jednodušší. Asi 10 kilometrů od města Petrič se nachází památný chrám zasvěcený svaté Petce Bulharské. Vznikl z iniciativy baby Vangy. Ruská propaganda
Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 se začala šířit tvrzení, že Vanga předpověděla
věčnou slávu Vladimira Putina a ruskou nadvládu nad světem, kterou nakonec uznají i Spojené státy. Jenže pro takové konkrétní předpovědi chybí věrohodné důkazy.
K tomu, jak dnes Vangu vnímají v
Rusku, hodně přispěl Valentin Mitrofanovič Sidorov, který o ní napsal knihu. Právě s ním je spojován výrok o Vladimirově slávě, později vykládaný jako předpověď Putinovy velikosti. Sidorov však následně tvrdil, že Vanga neměla na mysli Putina, ale knížete Vladimira Velikého. O Putinovi ani o válce na Ukrajině se jeho kniha nezmiňuje.
Z toho, co Vanga údajně řekla, se tak postupně stala
směsice příběhů, které s jejími skutečnými slovy často neměly moc společného. Každý si k nim přidal něco svého, od autorů knih přes televizní tvůrce až po lidi na internetu. A některé její údajné předpovědi se začaly hodit i ruské propagandě.
Najednou se v nich objevovali
ilumináti, reptiliáni, hrozby ze strany Evropské unie a NATO nebo Putin jako zachránce světa. Docela zvláštní náhoda, že tolik těchto proroctví zapadá přesně do toho, jak si Kreml představuje budoucnost Evropy. A díky internetu se podobné příběhy šíří dál, často už úplně bez ohledu na to, jestli je Vanga vůbec někdy vyslovila.
Jestli čekáš, že katastrofické scénáře alespoň obhajují její příznivci, možná tě překvapí opak. Ivan Dramov z Nadace baby Vangy v rozhovoru pro The Guardian
odmítl tvrzení, že by věštila světové války nebo jaderné katastrofy. Podle něj se ve skutečnosti věnovala především zdravotním problémům lidí, kteří za ní přicházeli. Vypadám snad jako baba Vanga?
Vtipné je, že v Rusku jméno baby Vangy zdomácnělo natolik, že inspirovalo i sloveso
vangovat, tedy předpovídat. Rusové ale používají i obrat, který by se dal volně přeložit jako: „Jak to mám vědět, vypadám snad jako Baba Vanga?“ Tak daleko to většina z nás se svou pověstí nedotáhne.
A když už mluvíme o tom, jak se zařadila do povědomí ostatních, tak kromě vtipných přirovnání k její popularitě přispěl i
dvanáctidílný seriál Vangelija, který se vysílal v roce 2013. Skutečné postavy se v něm potkávají s těmi smyšlenými. „V seriálu se hranice mezi fakty a fikcí úspěšně stírají,“ píšou o nedoložených příbězích Mary Neuburger a Adam Hanzel z Texaské univerzity v Austinu v roce 2024. Patří mezi ně i údajná Hitlerova návštěva u Vangy.
Právě seriál je dalším příkladem toho, jak se kolem Vangy postupně
míchala realita s fantazií. Dnes už je tak těžké poznat, co opravdu řekla a co jí někdo připsal až později. Ze ženy, za kterou lidé chodili hlavně s nemocemi, vztahy a každodenními starostmi, se stala věštkyně, která má údajně znát budoucnost celého světa. I když jí ji možná do úst vkládal někdo úplně jiný. Věříte ve věštby baby Vangy, nebo jste vůči celému fenoménu skeptičtí? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem! Použité zdroje: denik.cz/spolecnost/baba-vanga-vestba-2026-mimozemstane/ web.archive.org/web/20220628163439/https://gdil.org/the-vanga-files/ bitterwinter.org/did-baba-vanga-predict-putins-victory-in-ukraine/ theguardian.com/world/2026/mar/07/baba-vanga-mystic-prophecies-fuel-online-propaganda-conspiracy-theories researchgate.net/publication/362353700_State_Management_of_the_Seer_Vanga_Power_Medicine_and_the_Remaking_of_Religion_in_Socialist_Bulgaria cambridge.org/core/journals/comparative-studies-in-society-and-history/article/mediums-media-and-mediated-posttruth-baba-vanga-in-the-russian-imagination/7EFE9311CFB5908A0C1FBF6CFCA60B9A researchgate.net/publication/240805675_Between_Ordinary_Pain_and_Extraordinary_Knowledge_The_Seer_Vanga_in_the_Everyday_Life_of_Bulgarians_during_Socialism_1960s-1970s youtube.com/watch?v=fQgH6tsPHlk bit.ly/3WIf3oa