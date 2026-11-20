Letošní Black Friday připadá na pátek 27. listopadu. Obchody však slevové akce rozjely s předstihem. Jak připomíná Česká obchodní inspekce, výrazná procenta a přeškrtnuté cenovky ještě nemusí znamenat nejlepší nabídku. Před nákupem vánočních dárků proto stojí za to věnovat několik minut porovnání.
Stejná konvice může stát o dvě stě korun více
Jako příklad poslouží běžná nerezová rychlovarná konvice Philips HD9350/90 o objemu 1,7 litru, jejichž ceny jsme porovnávali dne 17. listopadu na veřejných stránkách prodejců, kde se objevily tyto nabídky:
|Obchod
|Uvedená cena výrobku
|Informace u nabídky
|Alza
|799 Kč
|V akčním přehledu označení Black Friday a sleva 24 %
|Planeo
|799 Kč
|Označení Black Friday, vedle ceny uvedeno 849 Kč
|Elektro KVART
|999 Kč
|Výrobek označen jako skladem
Jde o ceny výrobku bez dopravy zachycené při rešerši, nikoli o garantované konečné nabídky. Ceny i dostupnost se mohou změnit.
Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší uvedenou cenou je 200 korun. Dva obchody přitom nabízejí shodný výrobek za stejnou částku, přestože jej prezentují s odlišnými srovnávacími cenami.
Z takového porovnání nelze usuzovat, že některý obchodník porušuje pravidla. Ukazuje však, proč nestačí sledovat velikost slevy. Pro zákazníka je podstatné, kolik za stejný výrobek skutečně zaplatí.
Při hledání zkopírujte celé označení modelu, včetně čísel a písmen za lomítkem. Zkontrolujte také, zda jde o nový, rozbalený či použitý kus a zda nabídka obsahuje stejné příslušenství. Podobný název ani stejná fotografie srovnatelnost nezaručují.
Z jaké ceny se sleva počítá
U běžného spotřebního zboží musí obchodník při oznámení slevy zpravidla uvést nejnižší cenu, za kterou výrobek nabízel v předchozích 30 dnech. Z této částky se také vypočítává deklarovaná procentní sleva. Pravidlo se týká internetových i kamenných obchodů. Existují zvláštní režimy například pro postupné nepřerušené zlevňování.
Představme si modelový příklad: u spotřebiče je přeškrtnutá částka 2 000 korun a nová cena činí 1 200 korun. Na první pohled to vypadá na čtyřicetiprocentní slevu. Pokud však nejnižší cena v rozhodném třicetidenním období byla 1 500 korun, zlevnění vůči ní představuje jen 20 procent.
Pozor také na údaj „doporučená cena výrobce“. Nemusí jít o částku, za kterou obchod výrobek před akcí skutečně prodával. ČOI upozorňuje, že případné další srovnávací ceny musí být jasně vysvětleny a nesmějí zákazníka mást.
Ani správně vypočtená sleva ovšem neříká, že stejnou věc nenajdete jinde levněji. Vztahuje se k cenové historii konkrétního prodejce.
Doprava dokáže pořadí nabídek obrátit
Porovnání dokončete až u konečné částky. K ceně výrobku připočtěte dopravu, případnou dobírku a služby, které jste si skutečně vybrali.
Ukazuje to další modelový příklad, který nepopisuje podmínky obchodů v tabulce:
Zdánlivě dražší výrobek tak vyjde o 79 korun levněji. Osobní odběr může být výhodný, pokud máte prodejnu poblíž. Cesta přes celé město kvůli několika desetikorunám už takovou úsporou být nemusí.
Před odesláním objednávky projděte i doplňkové položky. Pojištění, prodloužená záruka nebo placené členství mají smysl tehdy, když o ně stojíte a rozumíte jejich podmínkám. Do ceny nákupu je započítejte stejně jako samotný výrobek.
U vánočních dárků hlídejte termín vrácení
Listopadový nákup může mít ještě jedno úskalí. U smlouvy uzavřené přes internet má spotřebitel zpravidla právo odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží, s výjimkami stanovenými zákonem. Lhůta tedy nezačíná až rozbalením dárku pod stromečkem. Rozhodující je uzavření smlouvy na internetu, nikoli to, zda si objednávku necháte přivézt, nebo ji osobně vyzvednete.
Pokud obchod nabízí delší vánoční lhůtu pro vrácení či výměnu, přečtěte si její podmínky. Ověřte zejména poslední termín, požadavky na stav zboží a to, zda dostanete peníze, nebo poukaz na další nákup.
Black Friday může být dobrou příležitostí pořídit věc, kterou potřebujete nebo jste ji plánovali darovat. Před zaplacením si ale položte jednoduchou otázku: Koupil bych tento výrobek za tuto cenu i bez velkého nápisu „sleva“? Pokud váháte, stojí za to objednávku na chvíli odložit.
Co doporučuje Česká obchodní inspekce:
- Udělejte si přehled o cenách
napříč trhem, protože ne každá deklarovaná sleva také znamená nejvýhodnější cenu na trhu. Zajímejte se o podmínky slevy
.- Ověřte si neznámého prodejce, to je klíčové
. Jen za letošek ČOI na seznam rizikových e-shopů umístila na čtyři sta podvodných e-shopů, které jsou vesměs anonymní, spotřebitel neví, kdo je provozovatelem a kde sídlí, není uvedena adresa, kontakty ani obchodní podmínky. V těchto případech je potom vymáhání spotřebitelských práv prakticky nemožné. Využívejte v této souvislosti i spotřebitelských recenzí či seznamu rizikových e-shopů na stránkách ČOI. Informace, jak prověřit neznámého zahraničního prodejce, naleznete také na webu www.evropskyspotrebitel.cz/podvod
. České subjekty lze prověřit v obchodním /www.justice.cz/ nebo živnostenském /www.rzp.cz/ rejstříku, subjekty sídlící v zemích EU na www.e-justice.europa.eu
.- Zkontrolujte si cenovku
. Platí cena uvedená u výrobku. Doporučujeme zkontrolovat si ihned i doklad o zaplacení
, zda byla sleva také řádně účtována, a případný problém řešit na místě.- Falešný tlak.
Prodejci mohou vedle informací o výši slevy uvádět např. i sdělení o omezené dostupnosti zboží
či odpočítávání času
, který údajně zbývá do konce slevové akce atp.
- Pokud obchodník deklaruje slevu z ceny výrobku, musí na cenovce uvést vedle aktuální ceny i nejnižší cenu, za kterou v předchozích 30 dnech před poskytnutím slevy výrobek nabízel a prodával
, a z této ceny slevu také odvozovat.
- Praktické rady a seznam rizikových e-shopů jsou dostupné na www.coi.gov.cz, pomoc s přeshraničními nákupy nabízí www.evropskyspotrebitel.cz
Zdroje:
ČOI: Black Friday 2026, upozornění z 12. listopadu
ČOI: pravidla uvádění slev