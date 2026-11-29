Jana Adamcová dala slib nemocnému manželovi: I přes bolest za ním dál jezdí
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Jiří Adamec s manželkou v době, kdy byl ještě zdraví.Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 29.11.2026 10:22
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