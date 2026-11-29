Vojta Kotek vzal do ruky strojek, postavil se k jedné ze svých ovcí plemene zwartbles a zkusil to. VIPŽivot zaznamenal, že výsledek svého počínání ohodnotil slovem katastrofa. „Ovčí barber ze mě asi nebude,“ dodal s typickou sebeironií s tím, že jako honák by se snad ale uživit mohl. Ovce, které na farmě v Kozárovicích důvěrně oslovuje „holky“, prý byly trpělivé. Trpělivější než jejich střihač. Jenže stříhání je v páteční epizodě jen špička ledovce: pod ní se skrývají enterokoky ve vodě, veterinární problémy stáda, vaječná legislativa a stěhování rodiny z maringotky do domu, který ještě nemá hotový dětský pokoj.
Profesionál versus nadšenec se strojkem
Aby bylo jasné, proč Kotkův pokus vypadal tak zoufale, stačí jeden údaj. Zkušený ovčí střihač zvládne jednu ovci za několik minut, zatímco podle UMass Extension může nováček potřebovat i půl hodiny na totéž zvíře. Nejde jen o rychlost. Profesionál drží ovci v přesně nacvičených pozicích, strojek vede plynule podél kůže a rouno padá v jednom kuse. To začátečník nedokáže. Kotek přitom chová zwartbles, plemeno s polojemnou vlnou, kde jedno rouno váží dva až tři kilogramy. Nejde tedy o kosmetickou záležitost. Stříhání je nutné minimálně jednou ročně kvůli termoregulaci a prevenci parazitů. A právě paraziti jsou na kozárovické farmě dlouhodobý problém.
Jedna krize střídá druhou
Stříhání ovcí je v nové epizodě vlastně ten nejlehčí problém. Rodina Kotkových se chystá opustit maringotku a konečně se nastěhovat do rodinného domu. Jenže rozbor vody odhalil intestinální enterokoky, a podle české vyhlášky musí být jejich hodnota v pitné vodě nulová. Enterokoky signalizují fekální znečištění, a jak uvádí příručka Státního zdravotního ústavu, z jednorázového rozboru nelze přesně určit původ kontaminace. Řešení vyžaduje opakované testy, kontrolu těsnosti zdroje a případně trvalou dezinfekci. Stěhovat se do domu, kde neteče pitná voda, je zkrátka komplikace, kterou žádný nadšenec nečeká.
Paralelně běží to, co by se dalo nazvat vaječnou krizí. Kotek chtěl prodávat vejce ze svého chovu, nadšeně, spontánně, nejlépe hned. Radana ho přibrzdila. Oprávněně. Prodej vajec, byť v malém, vyžaduje registraci, sanitační řád a značení kódem producenta. Kdo chce na vajíčko nalepit nulu značící ekologický chov, musí mít navíc smlouvu s kontrolní organizací a registraci na ministerstvu zemědělství. „Bio“ není samolepka z tiskárny, je to regulovaný režim s průběžnými kontrolami. Radanin pragmatismus tak v epizodě funguje jako protiváha Vojtova impulzivního „prostě to prodáme“.
Druhá řada už není o romantice
První sezóna Farmy Vojty Kotka stála na kouzlu začátku, herec kupuje pozemek, staví od nuly, učí se rozeznat ovci od kozy. Druhá řada je jiný příběh. Kotek sám řekl, že „už ví, kolik toho ještě neví“. A přesně to je vidět. Stříhání ovcí není vtipná epizodka o celebritě s nůžkami. Je to symbol přechodu od nadšení k rutině, od romantického snu k řemeslu, které vyžaduje roky praxe. Ovčí barber z Vojty Kotka skutečně nebude. Ale farmář, který ví, kdy zavolat odborníka, ten z něj možná ano.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová