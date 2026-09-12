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Papoušci se vrátili do opravených voliér. Olomoucká zoo ukázala i nové druhy

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Po téměř roce oprav se do voliér v olomoucké zoo vrátili arové arakanga. Doplnilo je devatenáct arating černohlavých, pár amazónků černotemenných a holub krvavý. Expozice dostala novou střechu, fasádu i přírodnější prostředí.
Papoušci se vrátili do opravených voliér. Olomoucká zoo ukázala i nové druhy

Papoušci se vrátili do opravených voliér. Olomoucká zoo ukázala i nové druhy

Zdroj: Zoo Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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