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V Olomouci vystavují příběh české nemocnice v pákistánských horách

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Výstava Nemocnice na konci světa na nádvoří olomoucké univerzitní knihovny Zbrojnice vypráví o nemocnici, kterou v odlehlé vesnici Arandu pomohli vybudovat čeští horolezci Dina Štěrbová a Vítězslav Dokoupil. Přibližuje také život obyvatel Baltistánu. K vidění je po celé září.
V Olomouci vystavují příběh české nemocnice v pákistánských horách

V Olomouci vystavují příběh české nemocnice v pákistánských horách

Zdroj: Czech Hospital
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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