Ve školní jídelně jsem nad podobným talířem, pokud si dobře vybavuji, žádné nadšení nepředváděla. Jenže časem člověk zjistí, že hovězí s mrkví není žádný trest, když se udělá poctivě. U nás doma se z něj nakonec stalo jídlo, ke kterému se vracím častěji, než bych dřív čekala. Maso se musí dusit pomalu, až povolí, mrkev dostane na másle s trochou hnědého cukru jemnou sladkost a celé se to zahustí zlatou jíškou. S vařenými slanými bramborami je to obyčejný oběd. Ale takový ten obyčejný, který člověka bez velkých gest vrátí někam hluboko do dětství.
Doma má tenhle recept svoje stálé místo. Když ho
vařím manželovi, nepokouším se do něj propašovat něco navíc, jen aby byl „ zajímavější“. Žádný pepř, citron, kari ani muškátový oříšek, i když by po tom leckdo sáhl. Stačí hovězí, mrkev, . U tohohle jídla se vyplatí nechat věci být. Každá surovina si řekne svoje a hrášek, máslo a zlatá jíška není potřeba ji překřikovat.
Můj tip je jednoduchý: Mrkev strouhám nahrubo a krátce ji opeču na másle s trochou hnědého cukru, někdy s čekankovým sirupem. V tu chvíli se začne tvořit chuť, kvůli které má celé vaření smysl. A jíška? U té se spěchání nevyplácí vůbec. Světlou ji nechci, ale tmavou jako do houbové polévky také ne. Jakmile je zlatá a začne lehce vonět po oříšcích, sundávám ji z plotny. Recept na dušené hovězí s mrkví a hráškem
Doba přípravy: 25 minut Doba dušení: 1,5 až 2,5 hodiny Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 800 g hovězího předního nebo kližky 2 lžíce másla 1 střední cibule 600 g mrkve 150 g mraženého hrášku 1 lžíce hnědého cukru nebo 1 lžíce čekankového sirupu 700 až 900 ml hovězího vývaru nebo vody 1 lžička soli, podle chuti i více 30 g přepuštěného nebo klasického másla na jíšku 30 g hladké mouky 800 g brambor na podávání Postup přípravy dušeného hovězího na mrkvi
1. Hovězí maso očistěte a nakrájejte na menší kostky. Pokud máte raději drobnější sousta, klidně je krájejte zhruba na
1 cm. Maso se pak dusí rovnoměrněji a na talíři se snáz nabírá, což ocení hlavně děti. Zdroj: Pohled 111, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Hovězí maso nakrájejte na kostky nebo slabší plátky.
2. Ve větším hrnci rozehřejte
1 lžíci másla a vsypte najemno nakrájenou cibuli. Nechte ji zesklovatět, dohněda ji netlačte. Přidejte hovězí maso a zprudka ho ze všech stran opečte, aby se zatáhlo.
3. Maso osolte, přilijte část
vývaru a stáhněte plamen. Hrnec přiklopte a nechte hovězí pomalu dusit. Počítejte asi s 1,5 až 2,5 hodiny, záleží na mase. Během dušení občas zvedněte pokličku a podívejte se, kolik je v hrnci tekutiny. Když jí ubude moc, dolijte vývar, aby se maso nezačalo chytat ke dnu. Mezitím oloupejte mrkev a nastrouhejte ji nahrubo
4. V hlubší pánvi nebo menším rendlíku rozehřejte zbylou
lžíci másla, přidejte mrkev a krátce ji opečte. Přisypte hnědý cukr nebo přidejte čekankový sirup a promíchejte. Mrkev má jen lehce zesládnout a rozvonět se, nic víc v tom není.
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5. Orestovanou
mrkev trochu podlijte vodou nebo vývarem a pod pokličkou ji duste asi 10 až 15 minut. Měkká ano, rozvařená ne. V téhle chvíli už se obvykle po kuchyni rozleze ta známá vůně, kterou má člověk uloženou někde z dětství, i když ji neumí přesně pojmenovat.
6. Když je
hovězí maso skoro měkké, přidejte k němu podušenou mrkev i se šťávou. Nechte všechno ještě nejméně 10 minut zlehka probublávat, aby se chutě propojily.
7. Teď je na řadě jíška. V malém kastrůlku rozpusťte
30 g másla, přisypte 30 g hladké mouky a míchejte, dokud nevznikne zlatá jíška. Nemá zůstat bledá, ale připálená být nesmí. Jakmile začne jemně vonět po oříšcích, odstavte ji.
8. Jíšku vmíchejte do hrnce s
mrkví a masem. Rozmíchejte ji opravdu poctivě, aby v omáčce nezůstaly hrudky, a nechte vše provařit alespoň 10 minut. Omáčka zhoustne a chuť se trochu zakulatí.
9. Asi
2 minuty před koncem přidejte povolený mražený hrášek. Dlouhé vaření nepotřebuje, stačí ho prohřát. Zůstane hezky zelený a nebude moučný ani rozměklý.
10. Vedle si uvařte
brambory v osolené vodě doměkka. Podle velikosti to trvá zhruba 20 minut. Po slití je nechte chvíli odpařit.
11. Hotové
dušené hovězí s mrkví a hráškem podávejte nejlépe hned, s vařenými bramborami. Druhý den bývá chuť ještě o něco plnější. V lednici jídlo vydrží v uzavřené nádobě 2 až 3 dny. Ještě pár rad na závěr k dušenému hovězímu s mrkví a hráškem Nejlépe se na tohle jídlo hodí hovězí přední nebo kližka. Libové zadní použít můžete také, jen ho víc hlídejte, aby nezůstalo tuhé. Mražený hrášek nechte předem povolit. V hrnci pak zbytečně nesrazí teplotu a omáčku nenaředí. Když je omáčka po provaření moc hustá, přilijte pár lžic horkého vývaru. Pokud je naopak řídká, nechte ji chvíli probublávat bez pokličky.
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