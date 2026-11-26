Když na Zemi ještě nebyli žádní živočichové
Většinu historie naší planety tvořil život, který bychom dnešníma očima téměř nepoznali. Po miliardy let obývaly oceány především mikroorganismy. Teprve mnohem později se začaly objevovat složitější mnohobuněčné organismy, z nichž některé se staly předky dnešních živočichů. Právě okamžik, kdy se oddělila první živočišná vývojová linie, představuje jednu z největších otázek evoluční biologie.
Na první pohled by se mohlo zdát, že odpověď musí být jednoduchá. Stačí najít nejstarší fosilii živočicha a určit, jakému dnešnímu organismu se podobala. Jenže fosilní záznam nejstarších živočichů je mimořádně neúplný.
Mnozí z nich měli měkká těla bez pevných schránek nebo kosterních struktur. Takové organismy se zachovávají jen za výjimečných okolností. Vědci proto hledají odpovědi také v genetických informacích současných živočichů. A právě zde vznikl spor, který už téměř dvě desetiletí rozděluje evoluční biology.
Dva kandidáti, kteří se nemohou více lišit
Prvním kandidátem na nejstarší větev živočišného evolučního stromu jsou mořské houby. Jde o nenápadné organismy, které většinu života tráví přichycené k podkladu. Nemají mozek, nervovou soustavu ani svaly v podobě známé u složitějších živočichů.
Jejich tělem proudí voda, z níž získávají částice potravy a kyslík. Přestože mohou působit velmi jednoduše, jde o úspěšnou skupinu organismů s dlouhou evoluční historií. Druhým kandidátem jsou žebernatky, označované také jako hřebenatky nebo podle odborného názvu Ctenophora.
Tyto průsvitné mořské organismy se pohybují pomocí řad drobných brv. Některé vypadají jako skleněné kapky nebo elegantní plovoucí stuhy. Mnohé jsou predátory lovícími drobnou mořskou kořist.
Na rozdíl od hub mají nervové buňky, svalové struktury a složitější způsoby pohybu. Právě tento kontrast činí spor tak pozoruhodným. Pokud se jako první oddělily houby, může to odpovídat tradiční představě postupného rozvoje složitější nervové a svalové soustavy u pozdějších živočichů. Pokud však byly nejstarší větví žebernatky, musí vědci znovu promyslet, jak složité tělesné funkce během evoluce vznikaly.
Geny někdy vyprávějí odlišné příběhy
Po dlouhou dobu se vědci přikláněli k tomu, že nejstarší živočišnou větev představovaly houby. V roce 2008 však genetická studie přinesla překvapivý výsledek. Analýza naznačila, že žebernatky se od ostatních živočichů mohly oddělit dříve. Tento závěr vyvolal intenzivní diskusi.
Následovaly další genomické analýzy, které využívaly různé datové soubory a matematické modely evoluce. Některé podporovaly prvenství žebernatek, jiné vracely na nejstarší větev houby. Problém spočívá mimo jiné v tom, že genetické změny neprobíhají u všech organismů stejnou rychlostí. Některé linie se mohou vyvíjet rychleji než jiné, což může při rekonstrukci velmi starých příbuzenských vztahů vytvářet zavádějící signály.
Podobné komplikace jsou zvlášť závažné, pokud se snažíme rekonstruovat události staré stovky milionů let. Vědci proto začali zkoumat nejen jednotlivé geny, ale také uspořádání genů na chromozomech. Taková data mohou uchovávat jiné typy evolučních informací a pomáhat rozlišovat mezi konkurenčními hypotézami. Ani tento přístup však zatím nepřinesl všeobecně přijímanou definitivní odpověď.
Co když nervová soustava nevznikla jen jednou?
Jedním z nejpoutavějších důsledků hypotézy o prvenství žebernatek je otázka původu nervové soustavy. Pokud by žebernatky skutečně představovaly nejstarší větev živočichů, znamenalo by to, že jejich společný předek se od ostatních živočichů oddělil mimořádně brzy. Pak vzniká otázka, proč mají žebernatky nervové buňky, zatímco houby nikoli.
Jednou z možností je, že nervová soustava vznikla u různých evolučních linií nezávisle. Druhou možností je, že společný předek živočichů už nějakou podobu nervového systému měl, ale některé pozdější skupiny o něj přišly.
Oba scénáře mají zásadní důsledky pro naše chápání evoluce složitých organismů. Nejde přitom pouze o akademickou otázku. Způsob, jakým se vyvinuly první nervové buňky, souvisí se vznikem koordinovaného pohybu, schopností reagovat na okolní prostředí a pozdějším rozvojem komplexního chování.
Právě od těchto dávných inovací se nakonec odvíjela evoluce živočichů, jejichž nervové soustavy dnes zahrnují miliony nebo miliardy neuronů.
Proč ani nejmodernější analýzy nemusí stačit
V roce 2025 vyšla další významná práce, která podpořila hypotézu o prvenství hub. Závěry některých nových analýz však byly následně předmětem metodologických námitek a oprav. To ukazuje, jak obtížné je rekonstruovat nejstarší rozdělení živočišného evolučního stromu.
Vědci pracují s organismy, jejichž společné evoluční události se odehrály dávno před vznikem většiny fosilií, které dnes nacházíme. Během tak dlouhé doby se genetické informace měnily, některé linie vyhynuly a jiné prošly zásadními biologickými proměnami.
Každá metoda proto zachycuje pouze část dávného příběhu. Výzkumníci dnes stále častěji zdůrazňují, že řešení může vyžadovat kombinaci genomiky, buněčné biologie, fosilních důkazů i nových matematických modelů. Není vyloučeno, že k definitivnímu závěru bude potřeba získat také genetická data ze skupin organismů, které dosud nebyly dostatečně prozkoumány.
První živočich možná nevypadal ani jako jeden z kandidátů
V celé debatě je důležité nezaměňovat nejstarší dnes žijící evoluční větev s přesnou podobou prvního živočicha. Současné houby i žebernatky prošly stovkami milionů let vlastního vývoje. Pokud se jedna z těchto skupin oddělila od ostatních živočichů jako první, neznamená to, že její dnešní zástupci vypadají stejně jako jejich nejstarší předkové.
První živočich mohl být mnohem jednodušší, mohl mít kombinaci znaků, kterou dnes neznáme, a mohl žít ve zcela jiných ekologických podmínkách. Právě proto je otázka prvního živočicha tak obtížná.
Nestačí určit, která současná skupina je nejstarší větví evolučního stromu. Je také nutné rekonstruovat, jaké vlastnosti měl jejich společný předek. A právě tato rekonstrukce může být nakonec pozoruhodnější než samotné vítězství hub nebo žebernatek.
Poví nám totiž něco o okamžiku, kdy se z dávných mnohobuněčných organismů začali stávat živočichové, jejichž potomci jednou ovládnou oceány, souš i vzduch.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nature – What were the first animals? The fierce sponge–jelly battle that just won’t end [2], Nature – Ancient animal evolution and chromosome-scale genomic evidence [3], Berkeley News – Did the first animal look like a sponge or a comb jelly? The debate continues [4], img ai generated