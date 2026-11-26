Copak je to za vojáka..., FOTO: Michal Fairaizl, distr. FTV Prima Copak je to za vojáka..., FOTO: Michal Fairaizl, distr. FTV Prima Copak je to za vojáka..., FOTO: Michal Fairaizl, distr. FTV Prima
V komedii Copak je to za vojáka z roku 1987 si tehdy začínající herec Jiří Langmajer vydělal za hlavní roli sedm a půl tisíce korun. Režisér Petr Tuček si ho přitom pro natáčení vybral zcela náhodou při setkání v jedné kavárně na pražských Vinohradech. Aniž by proběhly zdlouhavé kamerové zkoušky, tvůrce na překvapeného mladíka jednoduše ukázal prstem a oznámil mu, že postavu získal. Záchrana chlapce a odhalení zloděje
Svobodník Milan Kouba v podání Jiřího Langmajera slouží u elitní vojenské jednotky výsadkářů, ale kvůli své neustálé touze po ženách se dostává do problémů. Zásadní chybu udělá ve chvíli, kdy začne svádět sestru svého přísného a svědomitého velitele Tůmy, kterého hraje Karel Roden. Během přesunu do kasáren v rámci náročného cvičení však mladý sukničkář narazí na sérii nečekaných událostí. Cestou dokáže zachránit malého chlapce s pořezanou nohou a navíc odhalí překupníka s kradeným masem. Tyto činy nakonec prokážou jeho skutečný lidský charakter a změní velitelův pohled na jeho nespolehlivost.
Většina vojenského výcviku přežití na plátně, kterým Kouba a jeho kolegové procházeli, vycházela z praxe a skutečných situací. Autentická byla nejen výstroj a výzbroj, ale i nutnost konzumovat v terénu slepice, hady, žáby nebo pít čaj z jehličí. Z reálných historek si tvůrci vypůjčili i scénu se svobodníkovým skokem z okna. Sám Jiří Langmajer přitom do opravdové povinné vojenské služby narukoval až dva roky po premiéře. Díky filmové přípravě nanečisto pak podle svých slov vnímal reálnou vojnu jen jako velmi příjemný pobyt.
Skuteční zaměstnanci nastoupili před kameru
Přímo v Klatovech využili prostory skutečného masokombinátu, kde si před kamerou po boku herců zahráli i tamní reální zaměstnanci. K dalším drobným nehercům na place patřily mažoretky z Městského dechového orchestru v Chebu. Menší roli si vyzkoušel dokonce i filmový mistr zvuku Karel Jaroš. Ztvárnil muže, který se na ulici vyptává výsadkáře s pytlem přes rameno, zda u sebe má občanský průkaz a mohl by mu ho ukázat.
Major zabloudil k jinému moři
Během scén ze západních Čech zazněla z úst majora Průchy, kterého ztvárnil Vítězslav Jandák, úsměvná geografická chyba. Velitel pronese na adresu vojína Tekelyho, že plave do Černého moře. Tato oblast děje však spadá pod úmoří Severního moře. U stejného vojína štáb propašoval do záběru drobný vtip se jmény. Když major Průcha škrtá v seznamu chycené výsadkáře, figurují tam vedle sebe Štefan Tekely a Václav Čížkovský, přičemž první jméno patří fiktivní postavě, a to druhé samotnému herci.
Veškerou techniku i mluvu dozoroval skutečný důstojník zpravodajského oddělení Jaroslav Arnošt. Do filmu se tak dostaly nejen transportní vrtulníky Mil Mi-17 a bitevní stroje Mil Mi-24, ale i dobový žargon. Výsadkáři nosili červené barety, kvůli kterým si od ostatních klasických útvarů vysloužili pejorativní přezdívku „kečupové“. Panovala mezi nimi jistá řevnivost, protože běžní vojáci se občas snažili průzkumníkům tyto barety ukrást. O další slangový výraz „vrtule“ se ve filmu postaral desátník v podání Daniela Landy. Do akce se zapojily i vozy tehdejší Veřejné bezpečnosti, které zastupovaly sovětské automobily Volha GAZ 24.
Komedii Copak je to za vojáka odvysílá stanice Prima MAX 26. listopadu od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, filmovyprehled, csfd).