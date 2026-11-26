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Zdechovský vpálil Babišovi: Vy sám a váš otec jste byli geniální udavači. Následně se pustil i do Klempíře
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Dennívýzva
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Europoslanec Tomáš Zdechovský se ostře pustil do premiéra Andreje Babiše a ministra kultury Oty…
Tomáš Zdechovský, ZDROJ: Tomáš Zdechovský/se souhlasem
Doba čtení 6 min
Článek byl publikován 26.11.2026 17:01
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Chaos, arogance a nekompetence.
Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
- FOTO: Na Sokolovsku skončila modernizace silnice II/210 u Podstrání za 90 milionů
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