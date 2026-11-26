Letos v srpnu v Edmontonu ještě nikdo nemusel znát jeho jméno. Po čtyřech zápasech Hlinka Gretzky Cupu 2026 měl Mareš na kontě tři góly a tři asistence a podělil se o post nejproduktivnějšího Čecha turnaje. Na podzim už nastupoval za Rimouski Océanic v QMJHL, jedné ze tří nejvyšších kanadských juniorských lig. Ostravský rodák, ročník 2009, má rozměry, jaké mívají spíš zkušení obránci NHL. Na skautských žebříčcích ale nefiguruje jen kvůli velikosti. Podle nás jde o typ moderního silového centra, jaké kluby NHL hledají. Otázkou zůstává, jestli mu na to nohy budou stačit.
Obr, který umí sbírat body
Marešova cesta vede z mládeže HC Vítkovice přes Bílé Tygry Liberec. V sezoně 2025/26 odehrál za libereckou juniorku 47 zápasů a zapsal 20 gólů a 15 asistencí, tedy výkon, který by v české U20 slušel i o rok staršímu hráči. Už v roce 2025 si ho v USHL Futures Draftu vybralo americké Fargo. O rok později přišel větší skok. V CHL Import Draftu 2026 ho Rimouski zvolilo jako pátého hráče celkově.
Do QMJHL vstoupil s čísly, která se dají brát vážně. Podle profilu na
Elite Prospects má ve 23 zápasech 9 gólů a 12 asistencí. Rimouski přitom lize nevládne. V tabulce Východní konference bylo ve stejné fázi sezony osmé s devíti výhrami ze 23 zápasů. Mareš tedy nesbírá body v nejlepším útoku soutěže, ale v týmu, který se drží kolem poloviny tabulky.
Redakce SportyŽivě.cz požádala klub o reakci na výkony českého útočníka, ale odpověď zatím nedorazila.
Pro srovnání jeho dosavadní stopa v číslech:
Soutěž Sezona Zápasy Góly Asistence Body Česká liga U20 (Liberec) 2025/26 47 20 15 35 Hlinka Gretzky Cup (ČR) 2026 4 3 3 6 QMJHL (Rimouski) 2026/27 23 9 12 21
Na turnaji v Edmontonu byl Mareš vedle Lukáše Kachlíře nejproduktivnějším Čechem. Tým přitom skončil šestý, s USA prohrál 4:6 a s Finskem 4:5. Kompletní čísla jsou v
oficiálních statistikách turnaje. Nikoho se nebojí. Hraje tam, kde to bolí
Ještě před startem sezony ho QMJHL zařadila mezi pět importovaných hráčů, které stojí za to sledovat. Ligový profil ho popisuje jako hráče, který soupeři „přidělává spoustu starostí“. Rád rozbíjí hru soupeře tvrdými zákroky tělem, je silný na vhazování, tlačí se do branky a pohybuje se v předbrankovém prostoru. Podle ligy navíc přesně zapadá do herní filozofie Rimouski.
Analytik serveru The Athletic Corey Pronman o něm podle veřejného přepisu žebříčku píše, že hraje fyzicky a umí použít tělo. Nejde tedy jen o velikost. Mareš je hráč, který se do kontaktu sám tlačí.
Proč na tom záleží, ukazují čísla NHL. Seattle Kraken v rozboru hry před brankou uvádí, že z prostoru přímo před brankovištěm přišlo v dané sezoně 27,2 % střel, ale 48,1 % gólů. Na necelou třetinu pokusů tak připadla téměř polovina branek. Tento prostor je nejcennější a zároveň nejtvrdší na ledě. Hráč, který tam vydrží, cloní, tečuje a doráží a zároveň vyhrává vhazování, má v NHL využití skoro v každé sestavě.
Skautská pozornost kolem QMJHL je přitom mimořádná. Scott Wheeler z The Athletic psal o letošním utkání QMJHL Prospects Game, na které dorazilo téměř 160 skautů NHL. Mareše zmínil mezi jmény silného ročníku ligy, o kterém předpokládá, že z něj vzejde „solidní podíl“ hráčů vybraných v prvních dvou kolech draftu. Konkrétní kluby, které se o Čecha zajímají, zatím veřejně známé nejsou.
První kolo? Žebříčky se rozcházejí
Debata o tom, kam Mareše zařadit, je zatím otevřená. Nejoptimističtější je Pronman, který ho podle přepisu placeného žebříčku The Athletic řadí na 10. místo. Hned za ním je Craig Button z TSN se 13. místem.
Zdroj Pořadí Mareše Corey Pronman (The Athletic) 10. Craig Button (TSN) 13. Recruit Scouting 23. Sam Bukala (Sportsnet) 28. Konsolidovaný žebříček Elite Prospects 34.
Kdo věří jeho síle, posílá ho do první desítky. Souhrnný průměr je opatrnější a drží ho těsně za hranou prvního kola. The Hockey News ho označuje za hráče, o kterém se v prvním kole uvažuje.
Zajímavé je srovnání s Petrem Tomkem, dosavadní českou jedničkou ročníku 2027. Tomek je úplně jiný typ hráče. Je to obousměrný centr, měří 179 cm, váží 75 kg a v extralize už má za sebou sezonu s 13 góly a 7 asistencemi v 51 zápasech. V aktuální sezoně přidal ve 21 zápasech 6+6. Mareš je o 19 cm vyšší a o 30 kg těžší. U Pronmana i Buttona Tomka předběhl, Button má Tomka až na 31. místě. Konsensus Elite Prospects ale drží Tomka na 18. místě, tedy výš. Podle nás se do prvního kola mohou vejít oba.
Historický kontext ukazuje, o jakou ambici jde. Z Čechů šli v posledních letech v prvním kole Adam Jiříček (16. místo, 2024), Eduard Šalé (20., 2023), David Jiříček (6.) a Jiří Kulich (28.), oba v roce 2022. Pokud by se naplnil Pronmanův scénář a Mareš šel kolem desátého místa, mohl by být podle draftové historie NHL nejvýše vybraným českým útočníkem od Filipa Zadiny, kterého v roce 2018 vybrali jako šestého.
Otazník jménem bruslení
Všechny zdroje se shodují na tom, co Marešovi může strop snížit. The Hockey News píše, že jeho bruslení může občas působit poněkud strnule. Pronman podle sekundárního přepisu označuje těžší krok a chybějící výbušnost za hlavní problém pro vyšší úroveň. Zařazuje ho do kategorie „hráč středu sestavy“, tedy spíš do druhé či třetí formace než mezi budoucí hvězdy.
Proto má podle nás smysl dívat se na Mareše jako na silového centra, ne jako na obra do soubojů. Hráči jeho střihu v NHL nežijí z rychlosti v otevřeném prostoru. Žijí z vyhraných soubojů u mantinelu, z vhazování a z deseti metrů před brankou. Mareš má ruce, dosah i tělo. Potřebuje ještě první dva kroky, které mu dovolí do těch soubojů dojet včas. Pokud se mu odraz zlepší během zbytku sezony, žebříčky ho nejspíš potáhnou nahoru. Pokud ne, zůstane solidní volbou z konce prvního nebo začátku druhého kola.
Sedmnáct let je pro práci na bruslení dobrý věk. Výška a váha se natrénovat nedají, technika kroku ano.
Rimouski, Penn State a červen 2027
Rimouski má na velká jména tradici. Za klub hráli Sidney Crosby, který šel v roce 2005 jako jednička draftu NHL, a Michael Frolík, kterého o rok později vybrali jako desátého. Před Marešem v Océanic podle QMJHL působilo šestnáct českých hráčů. Sám Mareš v Edmontonu řekl jen, že se do Rimouski těší a je rád, že si ho klub vybral.
Na začátku listopadu přidal další krok, když na Instagramu oznámil závazek univerzitě Penn State. Podle The Hockey News má do týmu Nittany Lions nastoupit v sezoně 2028/29, po dalším působení v QMJHL. Ještě nedávno by taková kombinace nebyla možná. Kanadská juniorka znamenala ztrátu nároku na univerzitní hokej. Podle
NHL.com ale od 1. srpna 2025 mohou hráči CHL nastupovat v NCAA Division I, pokud nedostávali víc než náhradu nutných výdajů. Mareš tak spojuje maximální viditelnost pro skauty s univerzitní cestou, která dává hráčům čas dozrát.
Draft NHL 2027 se má podle informací Pierra LeBruna konat 25. a 26. června 2027, opět v decentralizovaném formátu. Místo zatím oznámeno nebylo. Do té doby rozhodne zbytek sezony v QMJHL, případný start na MS hráčů do 18 let a pohovory s kluby.
Z Česka lze jeho zápasy sledovat přes placenou službu FloHockey, která vysílá všechny zápasy QMJHL. Vybrané zápasy týdne nabízí CHL TV zdarma po registraci.
V Rimouski kdysi rostl Crosby. Teď tam ostravský kluk s rozměry dospělého obránce sbírá body před brankou, kde se v NHL rozhoduje o polovině gólů. Do června mu zbývá jediný úkol: dokázat, že k té brance dojede dřív než obránce.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek