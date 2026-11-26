Firemní večírek, návštěva u babičky, pak ještě sobotní oběd u kamarádů. V prosinci se jedno sváteční jídlo střídá s druhým a žaludek se ozve dřív, než bychom chtěli. Jedna bylinkářka na to radí houbu, která roste i pod sněhem a kterou mnozí znají spíš z asijského obchodu. Jde o její tip, jehož účinek výzkum zatím nepotvrdil, a přejídání žádná houba sama nevyrovná.
Zimní houba z lesa i z obchodu
Bylinkářka doporučuje penízovku sametonohou. V přírodě roste v trsech na kmenech listnáčů, živých i odumírajících, a plodnice vytváří hlavně v zimě a nevadí jí ani mráz. Její pěstovaná forma se prodává pod japonským jménem enoki. Při pěstování ve tmě ve vysokých nádobách vytváří dlouhé tenké třeně s drobnými kloboučky.
Do lesa pro ni bez jistých znalostí nechoďte. Hrozí záměna se smrtelně jedovatou čepičatkou jehličnanovou (Galerina marginata). Ta má hnědý výtrusný prach, žlutavé až rezavě hnědé lupeny a na třeni prsten, který může s věkem zmizet. Penízovka má sametový třeň a bílý výtrusný prach. Jeden americký státní úřad kvůli riziku záměny jedení divoké penízovky nedoporučuje.
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„Pro zlepšení činnosti slinivky se hodí houba penízovka,“ uvedla v tiskové zprávě bylinkářství Naděje z 26. listopadu 2026 bylinkářka Jarmila Podhorná.
Že penízovka pomáhá slinivce, je její doporučení a u lidí to ověřeno není. Přehledová studie v časopise Frontiers in Pharmacology z roku 2016 popisuje u penízovky účinky antioxidační, protizánětlivé, imunitní a snižující cholesterol, vliv na slinivku mezi nimi neuvádí. Popsané účinky vycházejí hlavně z pokusů na buňkách a zvířatech. Klinických studií na lidech bylo velmi málo a podle autorů jsou potřeba, aby se ověřilo dávkování, účinnost i bezpečnost. Přejídání tedy jedna houba nevyrovná.
Enoki vždy pořádně provařte
Letos na jaře varovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce před čerstvými enoki jedné značky z asijských obchodů, ve kterých laboratoř našla bakterii Listeria monocytogenes nad povolenými limity. Kterých enoki se varování týkalo a kdo je dovezl, uvádějí zdroje pod článkem. Důkladné vaření listerie obvykle zničí, krátké povaření obvyklé v asijské kuchyni ale podle SZPI stačit nemusí.
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Enoki patří do polévky nebo na pánev, nikdy syrové na talíř ani do salátu. Než je podáte, musí být úplně prohřáté. Do té doby je mějte v lednici, kde se nedotýkají hotových jídel.
Enoki je bezpečné jíst až po důkladném provaření, krátké povaření listerie zničit nemusí. Ilustrační foto. Zdroj: Tadahiro Higuchi / Unsplash. Žaludku nejvíc uleví míra
Podle diabetologa Jana Gojdy rozhoduje při přejídání hlavně celkové množství jídla a jednotlivé živiny méně. Státní zdravotní ústav považuje za základ stravování pestrost, pravidelnost a přiměřenost. Nejdůležitějším ukazatelem kvality výživy je podle něj pestrost.
Odlehčit jídelníček jde i bez hladovění:
smažený řízek občas vyměňte za pečené kuře nebo dušené maso, přidejte víc zeleniny, nezapomínejte na bílkoviny, dávejte si menší porce. Přečtěte si také: Facebook vidí, co si prohlížíte na e-shopech, i když ho nemáte otevřený: Reklamy podle toho vypnete v Meta účtu
Velkou hostinu nevyrovnávejte hladověním. To se navíc nehodí chronicky nemocným, lidem na pravidelných lécích, třeba diabetikům na inzulinu, těhotným a kojícím, dětem ani lidem s poruchou příjmu potravy.
Byliny a léky nejdou vždy dohromady
Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv většina pacientů nepovažuje za důležité říct lékaři, že užívá léčivé byliny. Před užíváním bylinných přípravků se proto poraďte s lékařem nebo lékárníkem, hlavně když berete léky, jste těhotná, kojíte nebo máte chronickou nemoc.
Platí to i pro třezalku, kterou bylinkářka doporučuje ke zklidnění. Podle SÚKL má s léky velmi mnoho interakcí a velmi často souvisejí právě s ní i potíže při kombinaci léků s bylinami. Může snížit účinek hormonální antikoncepce a léků na ředění krve typu warfarinu, s antidepresivy se kombinovat nemá a zvyšuje citlivost kůže na slunce.
Přečtěte si také: Pálíte zbytečně moc dřeva a teplo vám uniká komínem: Kamnáři radí topit jen suchými poleny, mokrá hřejí o 43 % méně Kdy patří bolest břicha k lékaři
Bezprostředním rizikem přejídání jsou žlučníkový záchvat a zánět slinivky. Akutní zánět slinivky se obvykle projevuje trvalou úpornou bolestí v nadbřišku, která někdy vystřeluje do zad. Přidat se může nevolnost, zvracení, po kterém se neuleví, a horečka.
S takovými potížemi jděte rovnou k lékaři, protože silnou a trvalou bolest břicha bylinky ani houby nevyřeší. Na běžnou tíhu po svátečním jídle zkuste příště hlavně menší porci.
Zdroje: https://www.szpi.gov.cz/en/article/consumer-warning-enoki-mushrooms-contaminated-with-listeria-monocytogenes.aspx, https://cnn.iprima.cz/do-ceskych-obchodu-pronikla-zdravi-ohrozujici-potravina-podle-szpi-obsahovala-nebezpecne-bakterie-511289, https://sukl.gov.cz/wp-content/uploads/2023/12/SUKL_Infolisty_2013_02_01_Soucasne_uzivani_lecivych_rostlin_a_leku.pdf, https://sukl.gov.cz/wp-content/uploads/2023/12/SUKL_Infolisty_2013_03_Lekove_Interakce.pdf, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/jak-na-zdrave-vanocni-hodovani-zakladem-je-hlidat-mnozstvi-radi-odbornici-356537, https://epoz.szu.cz/wp-content/uploads/2023/03/Pravideln%C3%A1-a-pestr%C3%A1-strava.pdf, https://www.denik.cz/hobby/penizovka-sametonoha-sametonozka.html, https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-adventni-pust-a-jeho-dopady-na-zdravi-40416332, https://mdc.mo.gov/discover-nature/field-guide/velvet-foot, https://www.foodstandards.gov.au/consumer/generalissues/Listeria-Monocytogenes-linked-to-fresh-enoki-mushrooms-imported-from-South-Korea, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5141589, https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/hippokratuv_dum/obory/Interna_Gastro/Akutni_pankreatitida.pdf, https://www.byliny-nadeje.cz/clanky/tiskove-zpravy
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