Z Prahy je vyhnaly povodně
Marek Eben a herečka Markéta Fišerová jsou manželé od roku 1982. Jejich společný život výrazně poznamenaly zdravotní komplikace, které Markétu postihly už v mladém věku. Ve 26 letech prodělala mozkovou příhodu, po níž zůstala ochrnutá a odkázaná na invalidní vozík.
Dlouhá léta manželé bydleli v Praze, kde měli byt ve čtvrtém patře v Maiselově ulici nedaleko Staroměstského náměstí. Byla to sice atraktivní adresa, pro každodenní život člověka na vozíku však představovala bariéru.
Nečekaná nepříjemnost přišla během povodní v roce 2002. Voda tehdy zatopila výtahovou šachtu v jejich domě a manželé si uvědomili, že je jejich bydlení velmi zranitelné. Jak Marek Eben později vzpomínal, dostat se s invalidním vozíkem do čtvrtého patra bez výtahu byl opravdu velký problém.
Manželé proto začali hledat místo, kde by si mohli vybudovat pohodlnější domov.
Dům připomíná severskou dřevostavbu
Vhodnou lokalitu našli v obci Háje nedaleko Karlových Varů. Marek Eben měl k tomuto kraji osobní vztah. V Karlových Varech totiž získal své první divadelní angažmá a později sem pravidelně jezdil na filmový festival i za svým oblíbeným golfem.
Manželé hledali pozemek přibližně rok. Důležitý byl pro ně hlavně rovinatý terén. Jak Eben vysvětloval v rozhovoru pro iDNES, kopec kvůli manželčinu vozíku nepřipadal v úvahu. Zároveň nechtěli bydlet v satelitním městečku ani v husté zástavbě.
Nakonec vhodnou parcelu našli a nechali na ní postavit dlouhou přízemní dřevostavbu v cihlové barvě s bílými okenicemi. Svým vzhledem připomíná některé severské venkovské domy a dobře zapadá do okolní krajiny.
Uvnitř se nacházejí čtyři pokoje a kuchyně. Celý interiér je navržený s ohledem na Markétiny potřeby. Široké průchody, bezbariérové dveře a absence schodů i prahů jí umožňují pohybovat se po domě mnohem samostatněji. Upravené jsou také další prostory včetně koupelny.
"Kvůli postižení manželky je to speciálně navržený bezbariérový přízemní dřevěný domek, který vypadá jako kravín," uvedl Eben pro iDNES s humorem sobě vlastním.
Původně jen chalupa, nakonec nový domov
Zpočátku manželé počítali s tím, že budou v domě u Karlových Varů trávit pouze část roku. Pražský byt si ponechali a na západ Čech jezdili hlavně odpočívat.
Postupně se ale situace změnila. Nové bydlení bylo pro Markétu mnohem pohodlnější a okolní prostředí jim oběma vyhovovalo. Pobytů přibývalo a návraty do Prahy byly stále méně časté.
Marek Eben o tom později vyprávěl v rozhovoru pro Český rozhlas. S úsměvem vzpomínal, že když dům stavěli důsledně podle Markétiných potřeb, začaly se jejich návštěvy prodlužovat. A potom prý Markéta začala „kňourat“, že už do Prahy nechce. Nakonec se tedy přestěhovali natrvalo.
Mysleli i na dobu, kdy budou potřebovat pomoc
Marek Eben nezapomněl ani na budoucnost. Nedaleko hlavního domu si manželé pořídili ještě menší domek. Nejde jen o ubytování pro návštěvy. Při jeho pořízení mysleli především na dobu, kdy už by mohli potřebovat pravidelnou pomoc dalšího člověka.
V menším domě by totiž mohl bydlet někdo, kdo by jim byl v případě potřeby nablízku a pomáhal s péčí o domácnost i o ně samotné. Eben tak myslel nejen na současné pohodlí své ženy, ale také na praktické řešení pro další roky.
Jejich dům u Karlových Varů tak není ukázkou okázalého života slavného moderátora. Je především důkazem, že při zařizování bydlení někdy rozhodují úplně jiné věci než velikost bazénu nebo luxusní vybavení. Pro Marka Ebena a Markétu Fišerovou bylo nejdůležitější, aby jejich domov fungoval a aby se v něm oba cítili dobře.
Zdroje článku: idnes.cz, living.iprima.cz, tvguru.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá