Univerzální voják, FOTO: Columbia TriStar Films / distr. FTV Prima Univerzální voják, FOTO: Columbia TriStar Films / distr. FTV Prima Univerzální voják, FOTO: Columbia TriStar Films / distr. FTV Prima Univerzální voják, FOTO: Columbia TriStar Films / distr. FTV Prima Univerzální voják, FOTO: Columbia TriStar Films / distr. FTV Prima Univerzální voják, FOTO: Columbia TriStar Films / distr. FTV Prima Univerzální voják, FOTO: Columbia TriStar Films / distr. FTV Prima Univerzální voják, FOTO: Columbia TriStar Films / distr. FTV Prima Univerzální voják, FOTO: Columbia TriStar Films / distr. FTV Prima Univerzální voják, FOTO: Columbia TriStar Films / distr. FTV Prima
Akční sci-fi Univerzální voják z roku 1992 svedlo před kameru Jeana-Clauda Van Dammea a Dolpha Lundgrena v rolích oživených vojáků. Původně se psalo pro Arnolda Schwarzeneggera, režisér Roland Emmerich do něj schoval svůj podpis, který o čtyři roky později zopakoval ve Dni nezávislosti, a ve filmu zůstaly chyby, kterých si diváci všimnou i po letech. Rvačka v Cannes jako divadlo pro novináře
Před premiérou na festivalu v Cannes v roce 1992 to vypadalo, že se oba hlavní představitelé nesnesou. Přímo před halou se
a Van Damme pohádali, strkali do sebe a vyhrožovali si, až musela zasáhnout ochranka. Záběry obletěly světová média, až po letech ale Lundgren v rozhovoru a v roce 2018 i Van Damme v podcastu potvrdili, že šlo o domluvenou propagační akci. Lundgren
Na place si ze sebe přitom utahovali a ze studia odešli jako přátelé. Nakonec se potkali ještě v pěti filmech, naposledy v roce 2022 v animovaných Mimoních 2: Padouch přichází. Ačkoli měli hrát americké vojáky, hlavní trojici komanda tvořili Evropané: Belgičan Van Damme, Švéd Lundgren a Němec Ralf Moeller. Kvůli Van Dammeovu přízvuku dostal Luc Deveraux ve scénáři francouzský původ z Louisiany. Z rozpočtu 23 milionů dolarů bral Van Damme rovný milion a malého Luca v úvodu ztvárnil jeho syn Kristopher Van Varenberg.
Křišťálové brnění pro Schwarzeneggera
První verze scénáře z poloviny osmdesátých let měla k výslednému filmu daleko. Nesla název Crystal Knights a geneticky upravení vojáci v ní potili látku, která při ohrožení tuhla v křišťálové brnění. Hlavní roli měl dostat
, ten ale nepřijal po sporech se scenáristou Richardem Rothsteinem, který chtěl film sám režírovat. Po něm nastoupil Andrew Davis s dějem v Jižní Americe, studio Carolco ale jeho pojetí zamítlo. Arnold Schwarzenegger
Šanci pak dostal německý režisér Roland Emmerich, pro kterého šlo o první americký snímek, spolu se scenáristou Deanem Devlinem. Lucův kód GR44 přitom není náhoda, číslo 44 se objevuje i v jeho dalších filmech Moon 44, Den nezávislosti a Godzilla.
Úvodní zásah přesunuli z letadla na Hooverovu přehradu a vyškrtli temnou linku s armádou. Ozbrojenci na přehradě měli být původně najatí žoldáci, které univerzální vojáci zlikvidují i se svědky, aby armáda obhájila svůj program. Po válce v Perském zálivu ale měla americká armáda u publika vysokou prestiž, takže zůstali skuteční teroristé.
Po testovacích projekcích se změnil i konec, protože původní verze bez rvačky ve stodole nechávala zemřít Lucovu matku i hlavního hrdinu. V australských kinech pak běžela upravená verze souboje, kde Scott skončí nabodnutý na zemědělském stroji kvůli mírnější přístupnosti, na videu ale vyšla drastičtější varianta.
Vietnam na golfovém hřišti
Natáčení probíhalo od srpna do října 1991 v Arizoně, Nevadě a Kalifornii. Úvodní vietnamská džungle vyrostla na golfovém hřišti v arizonském Kingmanu s umělými rostlinami. A mladý vietnamský pár, kterého si Luc všimne při zásahu na Hooverově přehradě, hrají stejní herci jako pár ve vietnamské vesnici na začátku filmu, a právě proto se mu vrací vzpomínky.
Kaskadéry vedl Vic Armstrong s bratrem Andym. Když jeden z kaskadérů převrátil policejní autobus na bok, ozval se od kamery Emmerich:
„Výborně! Sjedeme to ještě jednou!“
Výrazné nafouknuté letadlo, které převáží kamion komanda, byl skutečný nákladní Boeing 377 Stratocruiser v úpravě Mini Guppy z roku 1967. Létal až do roku 1995, kdy zamířil do muzea v Oregonu. Okuláry vojáků vycházely z Borgů ze seriálu Star Trek: Nová generace a pro Toma Listera Jr. musel štáb vyrobit speciální kus, protože běžný model mu zakrýval zdravé oko.
Gumové čepele na farmě v horách
Pozorný divák si všimne i detailů, které ve střižně unikly. Když se novinářka Veronica v závěru opře o zemědělský stroj, čepele se ohnou a prozradí, že jsou z gumy. Podobně nápadné je okolí farmy Lucových rodičů. Podle děje leží v rovinaté Louisianě, za domem se ale zvedají hory, protože kulisy vznikly na golfovém hřišti v arizonském Clarkdale.
Při průjezdu auta recepcí motelu lze zahlédnout kaskadérskou rampu a za volantem neovladatelného vězeňského autobusu sedí viditelně kaskadér. V domě rodičů navíc hodiny na římse po celou scénu ukazují 8:20. Navzdory těmto drobnostem film jen v USA a Kanadě utržil přes 36 milionů dolarů při rozpočtu 23 milionů a rozjel sérii, která se do roku 2012 rozrostla o pět pokračování.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).