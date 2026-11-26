Lídři EU otevřeli jednání o sedmiletém rozpočtu. Česko hájí peníze pro regiony
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Lídři EU otevřeli jednání o sedmiletém rozpočtu. Česko hájí peníze pro regionyZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 26.11.2026 18:15
Silnice na jihu Česka ve čtvrtek nejdřív pokryla ledovka a později sníh. Hasiči už dopoledne hlásili přes...
Na Salátově kopci u Zašovic se 25. listopadu otevřela naučná stezka po někdejších obecních pastvinách....
Festival Votvírák se má po dvou neuskutečněných ročnících vrátit jednodenní akcí. Nový pořadatelský tým...
Vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí zahájí provoz v sobotu 28. listopadu v deset hodin. Po...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →