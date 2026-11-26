Když jsem tyhle máslové koláčky během týdne pekla už podruhé, měla jsem jasno. Jedna várka byla s tvarohem, druhá s jablky, a v obou případech mizely z tácu podezřele rychle. Těsto je s máslem, mlékem a kváskem, jenže výsledkem nejsou velké nadýchané buchty. Zůstávají křehké, pečou se spíš do světlé barvy a nakonec se obalí v cukru po potření rozpuštěným máslem s rumem.
Na tomhle receptu je příjemné, že se dá docela
snadno přizpůsobit tomu, co je zrovna doma. je jistota, jablka přidají vůni a šťávu, Tvaroh mák sem sedí bez dlouhého přemýšlení. Při zadělávání jsem pokaždé musela přisypat ještě trochu mouky, ne moc, jen aby těsto nebylo lepivé. Má zůstat měkké. A po upečení se vyplatí koláčky rozložit na tácy, neházet je na sebe. Pak zůstanou křehké i druhý den.
Můj tip zní: Když pečete víc plechů, nenechávejte horké koláčky ležet ve vrstvě. Dejte je vedle sebe, nechte vychladnout a až potom je přikryjte čistou utěrkou. Cukrová krustička pak tolik nevlhne a drží hezky na povrchu. Recept na křehké máslové koláčky s cukrovou krustičkou
Počet porcí: asi 28 až 32 koláčků Ingredience pro přípravu
Těsto: 100 g másla 100 g moučkového cukru 2 žloutky 500 g polohrubé mouky 1 balení prášku do pečiva 1 špetka soli 250 ml mléka 42 g čerstvého droždí 1 lžíce cukru do kvásku
Tvarohová náplň: 250 g měkkého tvarohu 2 až 3 lžíce moučkového cukru 1 žloutek 1 lžička vanilkového cukru
Jablečná náplň: 4 jablka 1 lžíce másla 1 až 2 lžíce cukru 1,5 lžičky mleté skořice
Maková náplň: 150 g mletého máku 200 ml mléka 2 lžíce cukru 1 lžička vanilkového cukru
Dokončení: 80 g rozpuštěného másla 1 až 2 lžíce rumu 150 g moučkového cukru na obalení Postup přípravy máslových koláčků s různými náplněmi
1. Nejdřív utřete
máslo s moučkovým cukrem do světlé pěny. Přidejte žloutky a ještě chvíli míchejte, aby se všechno spojilo do hladké směsi.
2. Do větší mísy prosejte
polohrubou mouku, přisypte prášek do pečiva a špetku soli. Promíchejte suché suroviny a dejte k nim utřené máslo se žloutky.
3. Z
mléka odeberte přibližně polovinu, ohřejte ji jen do vlažna, rozmíchejte v ní lžíci cukru a rozdrobte droždí. Kvásek nechte vzejít, obvykle mu stačí kolem 10 minut.
4. Vzešlý
kvásek přilijte ke směsi v míse spolu se zbytkem mléka a vypracujte těsto. Když se moc lepí na ruce nebo na vál, přisypávejte mouku po malých dávkách. Těsto má být měkké, pružné a takové, aby se dalo dobře vyválet. Příprava náplní
5. U
jablečné náplně jablka oloupejte, nakrájejte na drobné kostičky a krátce je poduste na másle s cukrem a skořicí. Není potřeba dlouho, stačí pár minut. Mají změknout, ne se rozpadnout na kaši.
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6. Na
tvarohovou náplň smíchejte tvaroh, cukr, žloutek a vanilkový cukr. Lepší je hustší náplň, při pečení pak neutíká z koláčků pryč.
7. Pokud budete dělat
makovou náplň, povařte mletý mák s mlékem, cukrem a vanilkovým cukrem zhruba 3 až 4 minuty. Pak ho nechte vychladnout. Během chladnutí ještě zhoustne, s tím počítejte.
8. Těsto rozválejte na pomoučeném válu na sílu asi
4 až 5 mm a vykrajujte kolečka. Přeneste je na plech vyložený pečicím papírem.
9. Doprostřed každého kolečka dejte trochu
náplně. Okraje mohou zůstat volné, případně je jen prsty lehce nadzvedněte, aby náplň seděla víc uprostřed.
10. Pečte v troubě předehřáté na
170 °C asi 15 až 20 minut. Koláčky nemají ztmavnout, stačí světlá, lehce nazlátlá barva. Zkontrolujte i spodek, má být upečený, ale ne tvrdý.
11. Horké koláčky krátce potřete nebo zlehka namočte do
rozpuštěného másla s rumem a hned obalte v moučkovém cukru. Tady vznikne ta jemná cukrová vrstva, kvůli které se po nich většinou sáhne ještě jednou. Foto: Cooky.cz, Horké koláčky obalte v cukrové krustě.
12. Hotové koláčky rozložte na tácy nebo na mřížku v jedné vrstvě a nechte je vychladnout. Dobré jsou v den pečení, ale bez potíží obstojí i druhý den. Skladujte je na chladnějším místě, přikryté utěrkou.
Foto: Cooky.cz, Koláčky lze plnit dle vlastní fantazie, třeba s náplní navrch. Ještě několik poznámek ke koláčkům s tvarohem, jablky i mákem Hodně šťavnatá jablka nechte po podušení chvíli stát, aby se odpařila přebytečná vlhkost a těsto se nerozmáčelo. Tvaroh z vaničky použijte jen tehdy, když je opravdu hustý. Často se lépe pracuje s klasickým měkkým tvarohem z kostky. Mouku přidávejte s citem. Každá saje jinak a příliš mouky by zbytečně udělalo těsto tuhé. Koláčkům nejvíc svědčí, když leží volně vedle sebe a jsou přikryté utěrkou. Do uzavřené dózy je hned po upečení nedávejte. Když chci, aby byly koláčky podobně plné, rozdělím si náplň lžičkou předem na malé hromádky. Pak se pracuje rychleji a nestane se, že jeden kousek přetéká a vedlejší má náplně sotva vidět.
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