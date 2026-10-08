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Domácí bagety si zamilujete: Voní po celé kuchyni a chutnají lépe než z obchodu

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Když mám o něco víc času doma, peču nejradši právě domácí bagety. Mám na nich ráda, že z pár obyčejných surovin vznikne voňavé pečivo s křupavou kůrkou a já přesně vím, co v něm je. V tomhle receptu dělá hodně správně odměřená voda, kynutí a šikmé naříznutí těsta před pečením.
Obrázek k receptu na Domácí bagety si zamilujete: voní po celé kuchyni a chutnají lépe než z obchodu

Obrázek k receptu na Domácí bagety si zamilujete: voní po celé kuchyni a chutnají lépe než z obchodu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Domácí bagety si zamilujete: voní po celé kuchyni a chutnají lépe než z obchodu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 04:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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