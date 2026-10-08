Domácí bagety si zamilujete: Voní po celé kuchyni a chutnají lépe než z obchodu

Když se doma najde trochu víc času, vracím se nejčastěji k domácím bagetám. Líbí se mi na nich ta obyčejnost: mouka, voda, droždí, sůl a za chvíli je z toho pečivo, které voní po celé kuchyni, má křupavou kůrku a člověk přesně ví, co do něj dal. U tohoto receptu se vyplatí nepodcenit hlavně správně odměřenou vodu, klidné kynutí a šikmé řezy před pečením. Díky nim bagety pěkně vyskočí a na plechu pak vypadají skoro jako z menší pekárny.
Na
je dobré, že se netváří složitě. Jen se mu musí dát čas. Bagety proto většinou nepeču ve chvíli, kdy za deset minut odcházím z domu nebo mi na sporáku běží další domácím pečivu tři věci. Spíš si je nechávám na dopoledne nebo klidnější odpoledne, kdy těsto zadělám, přikryju a nechám ho být. A ta vůně z trouby? Kvůli ní se k nim člověk vrací, i když by si mohl pečivo prostě koupit.
Tenhle recept mám jako
takovou jistotu, ke které se dá sáhnout bez dlouhého přemýšlení. Těsto je prosté, bez zbytečných přísad, a zvládne se rukama, v robotu i v domácí pekárně. Jen u vody bych byla přesná. Opravdu. U kynutého těsta umí i pár mililitrů udělat rozdíl a u baget je to znát hlavně při tvarování, kdy buď těsto poslouchá, nebo se lepí všude kolem. Recept na domácí a křupavé bagety
Doba přípravy: přibližně 25 minut práce + kynutí Doba pečení: 22-25 minut Teplota trouby: 210–220 °C Počet porcí: 4 bagety Ingredience pro přípravu 500 g hladké mouky 2 zarovnané lžičky soli 1 lžička cukru 300–310 ml vlažné vody 17 g čerstvého droždí Postup přípravy domácích baget s křupavou kůrkou
1. Do větší mísy prosejte
hladkou mouku a promíchejte ji se solí. Uprostřed udělejte důlek, nasypte do něj cukr a přilijte část odměřené vlažné vody.
2. Do důlku rozdrobte
čerstvé droždí a nechte ho asi 10 minut v klidu. Droždí se začne probouzet, na hladině se objeví jemná pěna a směs trochu ožije.
3. Přidejte zbytek
vody a vypracujte hladké těsto. Dá se hníst ručně, ale klidně si vezměte na pomoc robot nebo domácí pekárnu s programem těsto. Pokud používám pekárnu, dávám nejdřív vodu, potom mouku se solí a navrch cukr a droždí.
4. Vypracované těsto přikryjte a nechte kynout na teplejším místě, dokud znatelně nezvětší objem. Orientačně počítejte asi
60 minut, v chladnější kuchyni to ale může trvat o něco déle.
5. Vykynuté
těsto vyklopte na lehce pomoučněnou pracovní plochu a jen krátce ho stáhněte do bochánku. Pak ho rozdělte na 4 stejné díly.
6. Každý díl nejprve stočte do menšího bochánku a potom z něj vytvarujte podlouhlou šišku. Nedělejte je moc baculaté, bagety při druhém kynutí i v troubě ještě nabydou.
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7. Přesuňte je na plech vyložený
papírem na pečení nebo teflonovou podložkou. Dávejte je spíš na šířku plechu a nechte mezi nimi aspoň menší mezery.
8. Povrch baget nařízněte několika
šikmými řezy. Dobře se mi osvědčil jemně vroubkovaný nůž lehce potřený olejem; těsto se tolik netahá a řezy jsou čistší.
9. Bagety přikryjte čistou
utěrkou a nechte je ještě jednou nakynout. Druhé kynutí zabere přibližně 20 až 30 minut. Pečení
10. Mezitím si rozehřejte troubu na
210-220 °C. Vykynuté bagety potřete nebo postříkejte vlažnou vodou, povrch pak lépe vytvoří kůrku.
11. Pečte zhruba
22 až 25 minut, až budou bagety zlatavé a na dotek pevné. Trouby se umí lišit, takže ke konci pečení je raději nenechávejte úplně bez dozoru. Foto: Cooky.cz, Dopečení baget hlídejte,mají být zlatavé a na dotek pevné.
12. Upečené
domácí bagety přesuňte na mřížku a nechte je krátce vychladnout. Nejlepší jsou ještě tentýž den, lehce vlažné, s máslem, k polévce nebo jako základ na obložené bagety. Co zbyde, zabalte do utěrky nebo plátěného sáčku a druhý den krátce rozpečte. Pár tipů hospodyňky na domácí křupavé bagety Když se těsto lepí víc, než by se vám líbilo, nesypte do něj hned další hrsti mouky. Většinou stačí lehce poprášit pracovní plochu. Příliš tuhé těsto udělá bagety hutnější. Pro výraznější kůrku pomáhá dát na dno trouby malý plecháček s horkou vodou. V troubě vznikne pára a pečivo pak mívá hezčí povrch. Bagety nekrájejte hned po vytažení z trouby, i když to láká. Pár minut odpočinku pomůže střídce, aby se zpevnila a netrhala. Když už dopředu tuším, že se všechno nesní, jednu vychladlou bagetu zabalím a dám do mrazáku. Po krátkém rozpečení chutná skoro jako čerstvá. V týdnu, kdy není čas zadělávat nové těsto, se to hodí víc, než se zdá.
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