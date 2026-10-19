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Míchanina z rajčat je skvělý salát, ke kterému se vracíme každý rok a celá rodina se na něj těší

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Když na konci léta sklidím poslední rajčata ze zahrádky, často z nich udělám právě míchaninu. Je rychlá, sytá a vystačí na obyčejnou večeři s rohlíkem, aniž bych musela zapínat sporák na dlouhé vaření. U nás ji odlišuje jemná zálivka z majonézy, hořčice a worcesteru, která spojí rajčata, vejce, šunku i goudu do známé domácí chuti.
Obrázek k receptu s názvem Míchanina z rajčat je letní salát, ke kterému se vracíme každý rok

Obrázek k receptu s názvem Míchanina z rajčat je letní salát, ke kterému se vracíme každý rok

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Míchanina z rajčat je letní salát, ke kterému se vracíme každý rok
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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