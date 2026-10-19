Míchanina z rajčat je skvělý salát, ke kterému se vracíme každý rok a celá rodina se na něj těší

Na sklonku léta se to u nás opakuje skoro každý rok. V míse zůstane pár posledních rajčat ze zahrady, k tomu dvě jarní cibulky, a člověku se nechce nechat tuhle chuť jen tak zmizet. V tu chvíli většinou přijde na řadu domácí míchanina. Pořádný rajčatový salát se šunkou, goudou a vejci, který je rychlý, sytý a úplně obyčejně dobrý. Lžíce majonézy, trocha hořčice, pár kapek worcesteru a k večeři pak vlastně stačí už jen čerstvý rohlík.
Na tomhle jídle je mi sympatické hlavně to, že se nepere s tím, co zrovna doma chybí. Dá se upravit podle lednice. Jednou přidám víc
vajec natvrdo, jindy sáhnu po větší dávce červené cibule, protože mám ráda, když má salát trochu ostřejší hranu. Nejvíc ale udělají rajčata. Když jsou zralá, voňavá a sladká, není potřeba žádná složitá kuchařina. Jen dobře ochutit a nenechat směs stát moc dlouho, jinak pustí vodu.
Můj tip zní: Máte-li rajčata hodně šťavnatá, po nakrájení je lehce osolte a nechte chvíli v cedníku. Pustí přebytečnou šťávu a míchanina pak nebude řídká. U velkých zahradních rajčat se mi tenhle malý trik osvědčil víckrát než jednou. Rajčatová míchanina patří k létu víc, než se zdá
Doma se tomu vždycky říkalo jednoduše
míchanina. Žádný slavnostní salát, kolem kterého by se stálo půl odpoledne. Spíš rychlá večeře, která vznikne při běžném provozu v kuchyni. Základ bývá podobný: rajčata, cibule a něco sytějšího k tomu. Někdo přidává majonézu, jiný vejce, někde se objeví kousek salámu nebo sýr. Tahle obyčejnost tomu sluší. Každá domácnost má svoji verzi a většinou je právě ta jejich považovaná za nejlepší. Recept na letní zeleninovou míchaninu z rajčat
Doba přípravy: 20 minut Počet porcí: 3 až 4 porce Ingredience, které budeme potřebovat 6 ks zralých rajčat 1 ks menší červené cibule 2 ks jarní cibulky 150 g vepřové šunky 120 g sýra gouda 3 ks vajec natvrdo 2 lžíce majonézy 1 lžička plnotučné hořčice 1 lžička worcesteru 1 špetka cukru 1/2 lžičky soli nebo podle chuti 1/4 lžičky černého mletého pepře nebo podle chuti Postup přípravy domácí rajčatové míchaniny
1.
Rajčata omyjte, odstraňte stopky a nakrájejte je na menší kousky. Pokud jsou hodně šťavnatá, lehce je osolte a dejte na 5 minut do cedníku postaveného nad miskou. Přebytečná šťáva odteče a salát nebude vodový.
Foto: Cooky.cz, Po nakrájení nechte přebytečnou vodu z rajčat odtéct.
2.
Červenou cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno, případně na tenké půlměsíčky. Jarní cibulku opláchněte a pokrájejte ji i s částí zelené natě. Foto: Cooky.cz, Suroviny krájíme na stejně velké kousky.
3.
Vepřovou šunku nakrájejte na proužky nebo menší kostky. Goudu připravte podobně velkou, aby se v míse rovnoměrně promíchala a nezůstávala pak hlavně na dně. Foto: Cooky.cz, Goudu a šunku nakrájejte na proužky.
4.
Vejce natvrdo oloupejte a nakrájejte na menší kousky. Úplně nadrobno je nekrájím, v míchanině mám ráda, když jsou ještě trochu vidět. Foto: Cooky.cz, Uvařená vajíčka má být v salátu trochu vidět.
5. Do větší mísy dejte
majonézu, hořčici, worcester, špetku cukru, sůl a pepř. Promíchejte je na jednoduchou zálivku. Cukru stačí opravdu jen trochu, má jen srovnat kyselost rajčat a cibule. Foto: Cooky.cz, Cukr má pouze srovnat kyselost rajčat, nedávejte ho moc.
6. K připravené zálivce přidejte
rajčata, červenou cibuli, jarní cibulku, šunku, goudu a vejce. Míchejte opatrně, ale pořádně, aby se všechno obalilo a vejce se přitom nerozmačkala na kaši. Ochutnat a dochutit
7. Ochutnejte a případně přidejte
sůl, pepř nebo pár kapek worcesteru. Sladká rajčata už další cukr nepotřebují. U kyselejších plodů ale drobná špetka navíc chuť příjemně srovná.
8. Hotovou míchaninu dejte asi na
10 minut do lednice, aby se chutě trochu propojily. Podávejte ji s čerstvým rohlíkem, případně s chlebem. Nejlepší je v den přípravy, protože rajčata postupně pouštějí šťávu a salát měkne. Pár rad a proč u míchaniny záleží hlavně na rajčatech Chcete-li jemnější chuť, přelijte červenou cibuli na pár vteřin horkou vodou. Ztratí část ostrosti, ale zůstane příjemně křupavá. Když zrovna nemáte goudu, použijte eidam nebo jiný mladý sýr, který se dobře krájí a nepřebije chuť rajčat. S majonézou to nepřehánějte. Salát se má spojit, ne v ní plavat. U podobných salátů se často řeší hlavně zálivka, jenže tady podle mě rozhodují především rajčata. Když jsou moučná a nevýrazná, nezachrání je ani dobrá šunka, ani sýr. Nejlepší jsou opravdu vyzrálé plody, klidně i několik odrůd najednou. Každá přidá trochu jinou sladkost, kyselost i šťavnatost. A najednou je z obyčejné mísy večeře, po které se doma sáhne bez dlouhého pobízení.
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