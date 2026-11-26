Žádná tisková konference, žádný moderátor, žádné připravené věty. Jen video na sociálních sítích, které podle českých médií natočil Jiří Procházka po návratu na hotel v Dauhá. Pár hodin předtím ležel v oktagonu po pravé ruce Navaja Stirlinga. Bývalý šampion polotěžké váhy v něm neřekl, že byl unavený nebo že soupeře podcenil. Řekl pravý opak. Redakce MMAmag jeho vysvětlení porovnala s čísly z toho zápasu i s tím, co týž muž říkal po dubnové porážce.
Pokoj v Dauhá a věta, kterou si Procházka řekl sám
Procházka je 33letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg a bývalý šampion této kategorie v UFC, největší světové organizaci smíšených bojových umění. Ve videu, jehož znění přinesl web Top-Fight, začal popisem vlastního stavu: „Cítil jsem se ve formě, byl jsem připravený a dostatečně silný“. Pak ukázal na sebe.
„Možná jsem se až příliš soustředil na taktiku a vyvíjel málo tlaku“, řekl podle téhož webu. iSport uvádí významově shodnou verzi, v níž Procházka mluví o tom, že příliš taktizoval. Příčinu porážky tedy nehledá v kondici ani v soupeřově síle, ale ve vlastním rozhodnutí, jak zápas vést.
Fanouškům pak adresoval slib: „Je přede mnou ještě hodně práce, může to být mnohem lepší. Takhle už nikdy. Udělám pro to všechno. Věřte mi“. Soupeři pogratuloval slovy „Gratuluji soupeři, opravdu mě dobře nachytal“. Nic z toho není oznámení organizace, je to jeho vlastní vyjádření krátce po knockoutu. A čísla ze zápasu v jednom údaji vyznívají jinak.
Statistika jeho vysvětlení nevyvrací. Jeden údaj ale sedí opačně
Výsledek je bez debat. Navajo Stirling, neporažený Novozélanďan z Aucklandu, ukončil Procházku knockoutem pravou rukou ve 2. kole v čase 4:58 na turnaji UFC Fight Night v Dauhá 21. listopadu 2026; plyne to z oficiálních výsledků UFC. 2 vteřiny před koncem kola.
V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag dohledala, že Procházka šel do zápasu s bilancí 32-6-1 a po něm má 32-7-1. V UFC se posunul z 6-3 na 6-4.
Statistický přehled Cage Nightly, do kterého redakce MMAmag nahlédla, uvádí u významných úderů v prvním kole 11 zásahů z 25 pokusů u Procházky proti 26 z 51 u Stirlinga, ve druhém 12 z 20 proti 22 z 43. Celkem 23 ku 48 pro Novozélanďana. Jeden údaj ale vyznívá opačně: čas kontroly 0:18 pro Procházku proti 0:08 pro Stirlinga. Knockdown je v přehledu zapsaný jediný a patří soupeři.
Taktika místo tlaku přitom není první vysvětlení, které Procházka v roce 2026 nabídl.
V dubnu mluvil taky. Tehdy to znělo jinak
Dne 11. dubna 2026 prohrál v titulovém zápase na UFC 327 s Carlosem Ulbergem knockoutem v 1. kole v čase 3:45. Agentura AP tehdy zaznamenala jeho slova: „Bylo mi ho líto a je to jedna z největších lekcí mého života. Ten zápas byl vyhraný, měl jsem ho, byl v mých rukou. Viděl jsem jeho zranění a… vrátím se. Život je o tomhle, učit se a být lepší“. Výrok zazněl anglicky; z reportu AP ho do češtiny převedla redakce MMAmag.
V dubnu mluvil o lekci a o zápase, který měl v rukou. V listopadu o taktice a o tlaku. Obecná úvaha se posunula ke konkrétní technické sebekritice. Společné mají obě vyjádření jedno: vinu nehledá u nikoho jiného.
Obě porážky v roce 2026 mu uštědřili Novozélanďané. A jde o první dvě prohry v řadě v jeho profesionální kariéře; ve výpisu zápasů na Sherdogu se dvě porážky za sebou dříve neobjevují. Nepočítají se ale jen ve videích. Promítly se i do žebříčku polotěžké váhy.
Co dvě porážky udělaly s pořadím polotěžké váhy
Před zápasem uvádělo oficiální preview UFC z 12. října 2026 Procházku jako dvojku divize a Stirlinga jako pětku. Část českých médií psala o Procházkovi jako o trojce; primární materiál organizace uvádí druhé místo.
Ve výpisu rankingu na CBS Sports aktualizovaném 24. listopadu 2026 a na UFCTime s kontrolou k 25. listopadu 2026 redakce MMAmag dohledala nové pořadí: šampionem je Carlos Ulberg, jedničkou Magomed Ankalaev, dvojkou Navajo Stirling a trojkou Jiří Procházka. Stirling si podle UFCTime polepšil o tři místa, Procházka klesl o jedno.
Jedno místo dolů nezní draze. Jenže muž, který ho přeskočil, mu k tomu dal knockout, a mezi Procházku a pás přibylo jméno navíc. Pořadí v žebříčku navíc není příslib titulového zápasu, jen momentální stav hierarchie divize; o soupeřích rozhoduje matchmaking organizace. V profilu Jiřího Procházky na webu UFC je posledním záznamem zápas se Stirlingem a žádný nový termín v něm uveden není.
Plán, na který sám ukázal, si pro příští zápas přepsat může; v hotelovém videu to slíbil. Místo v pořadí si nepřepíše. Tu část své diagnózy za něj vyplní až další soupeř.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek