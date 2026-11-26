Sobotní benefiční večer StarDance, který se uskutečnil 21. listopadu, byl posledním, jehož výtěžek putoval Centru Paraple. Během přímého přenosu se podařilo získat 41 370 964 korun. Částka přitom ještě nemusí být konečná, protože lidé mohou přispívat i po skončení televizního vysílání.
Přestože dlouholetá spolupráce končí, spoluzakladatel a prezident centra Zdeněk Svěrák přijímá rozhodnutí České televize s pochopením. Podle něj je přirozené, že příležitost získat prostřednictvím sledovaného televizního pořadu finanční podporu dostanou i jiné dobročinné organizace. Peníze z předchozích ročníků navíc představují důležitou rezervu pro budoucí fungování centra.
Podobně se k rozhodnutí vyjádřil také ředitel Centra Paraple David Lukeš. V rozhovoru pro eXtra.cz potvrdil, že iniciativa ke změně přišla ze strany České televize, která chce prostřednictvím StarDance podpořit také další organizace. Samotná charitativní tradice taneční soutěže tedy nekončí.
Svěrák doufal v překonání hranice 50 milionů
Přestože letošní výtěžek přesáhl 41 milionů korun, Svěrák měl ještě o něco vyšší očekávání. Před dvěma lety se totiž podařilo získat téměř 49,6 milionu korun. V rozhovoru pro eXtra.cz proto připustil, že doufal v dosažení hranice 50 milionů.
„Není každý den posvícení, ale je to úžasná injekce,“ zhodnotil letošní výsledek Svěrák. Zároveň upozornil, že bez pravidelných benefičních večerů už centrum pravděpodobně nebude mít možnost získávat podobně vysoké částky najednou.
Za sedm předchozích benefičních ročníků přispěli dárci více než 145 miliony korun. Společně s letošním výtěžkem tak celková částka získaná během dlouholeté spolupráce překročila 186 milionů korun.
StarDance opouštějí i další známé tváře
Benefiční večery však pomáhaly také přibližovat veřejnosti život lidí po poranění míchy. Během dosavadních ročníků dostalo příležitost vystoupit na tanečním parketu celkem 40 klientů Centra Paraple. Na letošní společnou choreografii se připravovali společně s profesionálními tanečníky a soutěžícími.
Současný ročník StarDance je posledním také pro Marka Ebena a Terezu Kostkovou, kteří pořadem provázejí od jeho začátku v roce 2006. Taneční soutěž tak v budoucnu čeká nejen změna moderátorské dvojice, ale také výběr nového charitativního partnera.
autorský text, ČT, Extra.cz