V pondělí 14. května 1934 krátce po osmé hodině ranní přišla na pražské policejní ředitelství v Bartolomějské ulici třicetiletá Marie Vyleťálková. Policistům oznámila, že její otec, malostranský knihař Josef Kajetán Tyl, nebyl už déle než rok v Kolíně, jak si všichni v domě mysleli. Starý muž byl po smrti a jeho tělo leželo téměř rok vysušené na mumii přímo v kuchyni bytu na Újezdě, kde Vyleťálková žila se svým manželem. Proč přišla všechno nahlásit až po čtrnácti měsících a komu soudní pitva nakonec připsala samotnou smrt?
Domácnost U zlatého šneka
Knihař Josef Kajetán Tyl, který byl shodou okolností jmenovcem slavného českého dramatika, žil na druhé pavlači malostranského domu U zlatého šneka na Újezdě. Dvoupokojový byt s ním sdílela dcera Marie Vyleťálková a její druhý manžel, osmadvacetiletý zaměstnanec Elektrických podniků Jaroslav Vyleťálek. Domácnost ale měla k poklidnému soužití daleko.
Vyleťálková byla problémová už dříve a s otcem se často hádala. Kvůli jejím výstupům od starého knihaře dokonce odešla i jeho druhá žena. Křik z bytu na pavlači doléhal k sousedům běžně a napětí v rodině se stupňovalo až do večera 22. března 1933. Tehdy mezi nimi vypukla další prudká hádka. Vyleťálek popadl sekeru a tchána udeřil do hlavy, jak později tvrdil, tupou stranou. Tyl se skácel k zemi, jenže pořád ještě žil a chrčel. Vyleťálková pak vzala provaz, třikrát ho otci omotala kolem krku a uškrtila ho.
Rok za kuchyňskými kamny
Manželé se potřebovali těla zbavit, jenže z bytu ho hned nevynesli. Ostatky zašili do dek a vměstnali do úzkého výklenku za kuchyňskými kamny, který měřil asi sedmdesát centimetrů do hloubky a zhruba metr na výšku. Vyleťálková pak skrýš pravidelně polévala lysolem, aby přerazila zápach. Protože se v kuchyňských kamnech dál běžně topilo, suché teplo postupně vykonalo své a tělo v dece se vysušilo na zachovalou mumii.
V malém bytě tak oba manželé strávili s mrtvým otcem téměř celý rok. Okolí nemělo důvod cokoliv hledat, Vyleťálková totiž rozehrála hru s falešnou korespondencí. Posílala pohlednice a lístky napsané údajně otcovou rukou, z nichž vyplývalo, že starý pán odjel do Kolína. Stejnou zprávu doručila i majiteli domu a číšníkům v hostinci U Hroznu poslala jeho jménem dokonce blahopřání. Mezitím sáhla po otcových úsporách. Z jeho vkladních knížek postupně vybrala zhruba devatenáct a půl tisíce korun a peníze utratila ve vinárnách.
Těžký lustr v neckách
Soužití s mumií za kamny se začalo hroutit v polovině března 1934. Vyleťálek už situaci nevydržel, od manželky se odstěhoval ke své matce na Nový Svět a požadoval rozvod. Ve stejné době dostala Vyleťálková od majitele domu výpověď z bytu na Újezdě, a tělo tedy muselo ze skrýše pryč.
Vyleťálková se svěřila sousedce, která jí poradila použít vápno a pomohla vysušené ostatky z výklenku vytáhnout. „Máňo, polej to s tím a ono to zmizí,“ řekla jí tehdy. Dne 4. dubna 1934 uložila Vyleťálková tělo do necek, zasypala je hadry, peřím i vápnem a objednala malostranského speditérského přepravce. Ten za čtyřicet korun odvezl náklad v domnění, že veze těžký lustr, do sklepní kóje v Provaznické ulici na Starém Městě. Sklep patřil tetě Vyleťálkové, která o skutečném obsahu necek nic netušila.
Pomsta v Bartolomějské
Přestěhováním ostatků do sklepa se ale pro Vyleťálkovou nic nevyřešilo. Manžel se k ní vrátit nechtěl, a tak mu začala vyhrožovat, že ho udá na policii, pokud se do 14. května 1934 nevrátí domů. Vyleťálek neustoupil. V pondělí 14. května ráno proto jeho žena splnila hrozbu a v Bartolomějské ulici vše nahlásila. Nevedly ji výčitky svědomí, ale čistá pomsta.
Vyšetřování a výslechy převzal vrchní policejní rada Josef Vaňásek. Zadržený Vyleťálek zpočátku všechno zapíral a tvrdil, že jde jen o manželčinu hysterii. Pod tlakem důkazů a otázek se však hned druhý den ráno k podílu na události ze března předchozího roku přiznal.
Pitva po čtrnácti měsících
Pro soud zůstávala zásadní otázka, kdo vlastně starého knihaře připravil o život. Pitvu ostatků provedl po čtrnácti měsících profesor Hájek a musel si poradit s neobvyklou překážkou. Vysušené tělo bylo tak tvrdé, že se muselo řezat pilou. Přesto soudní lékař dokázal přesně určit, co se v bytě stalo. Rána nad levým okem s prasklou lebkou po úderu sekerou nebyla smrtelná. U porotního soudu pak profesor Hájek vypověděl jasně: „Příčinou smrti bylo rozhodně uškrcení.“
Soudní proces začal 9. října 1934 v budově na Pankráci a porotci se v jeho průběhu vypravili podívat i přímo do bytu v domě na Újezdě. Porota nakonec jednomyslně uznala Marii Vyleťálkovou vinnou vraždou z nízké pohnutky a soud jí uložil pětadvacet let těžkého žaláře. Jaroslav Vyleťálek byl obžaloby z vraždy zproštěn, za zabití a těžké ublížení na těle dostal dva a půl roku vězení. Krátce po skončení procesu bylo jejich manželství rozloučeno.
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