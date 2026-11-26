V obýváku přiražený psací stůl, v kuchyni lavice nebo linka natěsno u radiátoru a v koupelně osušky přehozené přes topný žebřík. Měření na Fakultě strojní ČVUT v Praze ukázala, že plná deska hned před tenkým radiátorem ubere až 30 % jeho výkonu a suché ručníky na žebříku kolem desetiny. Přitom u nábytku stačí nechat pár centimetrů mezery, aby topení dál hřálo téměř naplno.
Rozhoduje, jak blízko nábytek stojí
Radiátor neohřívá místnost jen tím, že kolem něj stoupá teplý vzduch. Část tepla totiž sálá přímo do pokoje. Jakmile před něj stojí plná deska stolu, lavice s opěradlem nebo zadní stěna linky, obojí se zastíní. Do místnosti se tak dostane méně tepla a do kotle se vrací teplejší voda, než s jakou topení počítá.
Jak velký je rozdíl, změřil v laboratořích Ústavu techniky prostředí Fakulty strojní ČVUT v Praze docent Jiří Bašta na třech běžných druzích deskových radiátorů. Nejhůř dopadá tenký radiátor s jednou deskou (typ 11), který odevzdává zhruba třetinu tepla sáláním. Když k němu deska přiléhá úplně natěsno, výkon spadne o 30 %. U dvojitého radiátoru (typ 21) je pokles 25 %. Nejméně ztrácí silný trojitý radiátor (typ 33), u kterého dělá úbytek 10 %, protože ze zhruba 82 % hřeje prouděním vzduchu.
Problém nastává hlavně tehdy, když nábytek stojí k radiátoru úplně natěsno. Už při mezeře kolem 5 centimetrů totiž výkon skoro neklesá. Změřitelný úbytek začíná zhruba od 8 centimetrů blíž k topení, naopak od 20 centimetrů už nábytek ničemu nevadí. „Dokonalou jistotu, že nedojde k ovlivnění tepelného výkonu, máme od vzdálenosti 200 mm,“ uvedl ve své práci Bašta.
|Překážka u radiátoru
|Druh radiátoru
|Pokles výkonu
|Deska natěsno (0 mm)
|Tenký s jednou deskou (11)
|30 %
|Deska natěsno (0 mm)
|Dvojitý (21)
|25 %
|Deska natěsno (0 mm)
|Silný trojitý (33)
|10 %
|Kuchyňská linka s běžnou mřížkou
|Tenký, dvojitý i trojitý (11, 21, 33)
|11 až 14 %
|Suché ručníky (30 až 70 % plochy)
|Koupelnový žebřík
|9 až 13 %
Kryt nebo linka uberou teplo i s mřížkou
Zakrytí radiátoru dokáže snadno snížit jeho výkon o 15 % a víc. Častým případem je kuchyňská linka přistavená před topení, jejíž pracovní deska sahá až ke zdi pod oknem a má nad radiátorem vyříznutý otvor. Tady se totiž sčítají dva vlivy najednou: přední stěna linky odstíní sálání a horní mřížka brzdí stoupající teplý vzduch.
Když zůstane výřez v pracovní desce úplně odkrytý bez mřížky, klesá výkon deskových radiátorů o 6 až 12 %. Jenže běžné krycí mřížky propustí vzduch jen zhruba polovinou své plochy, a proto ztráta stoupá na 11 až 14 %, u tenkého radiátoru je z této trojice nejvyšší a u silného trojitého nejnižší. Při úplném zaslepení horního otvoru ubere linka 13 až 18 % výkonu. Tvar samotných otvorů v mřížce, ať jde o obdélníky, kolečka nebo hvězdičky, už přitom skoro žádnou roli nehraje.
Nízký parapet brzdí hlavně silnější radiátory
Opačně než deska před radiátorem působí okenní parapet přesahující shora. Překáží hlavně stoupajícímu teplému vzduchu, proto nejvíc škodí silnějším vícedeskovým radiátorům. Jakmile je mezera mezi horním okrajem radiátoru a spodní stranou parapetu menší než 10 centimetrů, výkon výrazně klesá. Je proto lepší silnější radiátory pod přesahující parapet vůbec nedávat, nebo nad nimi nechat mezeru větší než 15 centimetrů.
U nejjednodušších deskových radiátorů, které předávají víc než polovinu tepla sáláním, se výška parapetu na výkonu téměř neprojeví. Na teplo v místnosti podle měření nemá vliv ani to, jak blízko je deskový radiátor od bočních stěn okenního výklenku.
Suché ručníky na žebříku vezmou kolem desetiny
Koupelnový žebřík slouží v mnoha bytech hlavně jako sušák. Zkoušky na dvou velikostech žebříků potvrdily, že suchý ručník ubírá výkon tím víc, čím větší část trubek zakryje. U menšího žebříku vzalo zakrytí 40 % plochy rovných 10 % výkonu a při zakrytí 70 % plochy pak 12 %. U většího modelu ubral suchý ručník přes 30 % plochy celkem 9 % výkonu a přes polovinu plochy 13 %. Od zakrytí 60 % plochy se už pokles dál neprohlubuje.
Jinak se žebřík chová hned po sprše, když na něm visí mokrý froté ručník. Voda totiž dobře vede teplo a při odpařování ho odebírá, takže výkon žebříku dočasně stoupne o 7 až 8 %. Jenže jakmile ručník uschne, výkon spadne zpátky na hodnoty pro suchou textilii. Proto se při plánování koupelny s mokrým ručníkem nepočítá. U běžného topení má být žebřík určený k odkládání osušek silnější o 12 %. Když ale dům topí tepelným čerpadlem nebo jiným nízkoteplotním topením, které pouští do radiátorů chladnější vodu, musí být žebřík kvůli ručníkům navržený až o 35 % silnější.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (portal.cvut).