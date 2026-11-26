Pražské koláče jsou přesně ten druh moučníku, který na stole vypadá skoro cukrářsky, ale v domácí kuchyni se dá zvládnout bez nervů. Peču je hlavně ve chvíli, kdy má být ke kávě něco trochu slavnostnějšího pro rodinu nebo návštěvu. Nejlepší je na nich spojení měkkého , kynutého těsta poctivého vanilkového krému a štědré vrstvy drobenky navrchu. Když se jednou trefí kynutí a krém není ani řídký, ani betonový, člověk má recept, ke kterému se vrací častěji, než původně čekal.
Na pohled mohou působit pracněji než obyčejné
. Ve skutečnosti ale nejde o nic záludného, spíš o klid v postupu. Těsto chce pořádně vypracovat, kynutí se nevyplácí popohánět a upečené bochánky musí před plněním buchty opravdu vychladnout. Tam se láme výsledek. Pudinkový krém koláčům dodá jemnost, kterou běžné kynuté pečivo nemívá, a drobenka nahoře zase udělá příjemně máslový, lehce křupavý kontrast. Pražské koláče mají blíž k cukrářině než k obyčejné buchtě
Pražské koláče stojí někde na
pomezí domácího kynutého pečiva a starší české cukrařiny. Samotné těsto by ještě tolik nepřekvapilo, důležitý je hlavně krok po upečení: koláče se plní krémem. Díky tomu působí slavnostněji. Podle receptového zpracování na webu Sladká vanilka se pečou jako menší bochánky, které se po vychladnutí rozkrojí a naplní pořádnou dávkou krému. Doma mi tenhle postup přijde logický. Pečivo zůstane lehké a krém se uvnitř rozprostře rovnoměrně, žádná těžká hromada uprostřed. Recept na domácí pražské koláče s vanilkovým krémem
Počet porcí: 10 až 12 koláčů Ingredience pro přípravu
Těsto: 200 ml mléka 25 g čerstvého droždí 4 lžíce cukru 250 g polohrubé mouky 250 g hladké mouky 2 ks vajec 70 g rozpuštěného másla 1/2 lžičky soli 2 lžíce vanilkového cukru
Potření a dokončení: 1 ks vejce na potření moučkový cukr na posypání
Krém: 1 l mléka 4 balení vanilkového pudinku 1 až 2 lžíce rumu 250 g měkkého másla 2 lžíce cukru
Drobenka: 60 g polohrubé mouky 25 g moučkového cukru 25 g měkkého másla Postup přípravy tradičních pražských koláčů
1. Nejdřív založte
kvásek. Do vlažného mléka rozdrobte droždí, přidejte část cukru a trochu mouky. Zamíchejte a nechte stát asi 15 minut, až se na povrchu objeví aktivní kvásek.
2. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku i polohrubou mouku, přidejte zbytek cukru, vanilkový cukr, sůl, vejce a vzešlý kvásek. Začněte hníst a během práce přilévejte rozpuštěné zchladlé máslo.
3. Těsto zpracovávejte, dokud nebude
hladké, vláčné a skoro nelepivé. Při ručním hnětení si to vezme víc času, v robotu počítejte asi 10 až 15 minut. Mísu potom zakryjte a těsto nechte kynout zhruba 45 minut.
4. Během kynutí připravte
pudinkový základ na krém. Z mléka a vanilkových pudinků uvařte hustý pudink podle návodu. Míchejte ho průběžně, škraloup se na něm jinak udělá docela rychle. Uvařený pudink nechte úplně vychladnout. Nachystejte drobenku
5. Do misky dejte
polohrubou mouku, moučkový cukr a měkké máslo. Prsty vše promněte na sypkou směs a odložte ji stranou.
6. Vykynuté
těsto přesuňte na lehce pomoučněný vál. Rozdělte ho na 10 až 12 stejných dílků, z každého vytvarujte hladší bochánek a skládejte je na plech s pečicím papírem.
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7. Bochánky nechte na plechu ještě přibližně
20 minut dokynout. Troubu si mezitím předehřejte na 180 °C.
8. Každý bochánek potřete
rozšlehaným vejcem a posypte drobenkou. S drobenkou se nemusí šetřit, k pražským koláčům patří výrazný vršek.
9. Pečte v předehřáté troubě asi
12 až 15 minut, dokud koláče nebudou zlatavé. Po upečení je přesuňte na mřížku a nechte úplně vychladnout.
10. Do vychladlého
pudinku zašlehejte měkké máslo, přidejte cukr a nakonec opatrně vmíchejte rum. Výsledný krém má být hladký, pevnější a dobře roztíratelný.
11. Studené koláče opatrně rozkrojte. Pokud chcete, aby držely hezký tvar, nedokrajujte je úplně. Každý naplňte štědrou vrstvou
vanilkového krému.
12. Hotové
pražské koláče lehce zasypte moučkovým cukrem a uložte do lednice. Před podáváním je vyndejte alespoň 15 až 20 minut dopředu, aby nebyly ledové a krém zbytečně tuhý. Foto: Cooky.cz, Pražské koláče Rady Když se těsto při hnětení lepí, nepřidávejte hned velkou hrst mouky. Dejte mu ještě pár minut práce, často se začne samo odlepovat od mísy i rukou. Krém patří až do opravdu vychladlých koláčů. Do teplých by zřídl a pečivo by se mohlo zbytečně rozmáčet. Rum můžete bez problémů vynechat, pokud pečete i pro děti. Krém zůstane jemný a vanilkově voňavý. Koláče uchovávejte v chladu a snězte je ideálně během 1 až 2 dnů.
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Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz