Dětská premiéra animovaného filmu, kolem hlouček malých diváků a mezi nimi bývalá tenistka se svými dětmi. Právě tam padla otázka, která za Lucií Šafářovou chodí od roku 2018: jak vychází s Lucií Vondráčkovou, první manželkou svého muže Tomáše Plekance. Šafářová v rozhovoru pro eXtra.cz neuhnula. Vztah podle ní funguje „v rámci možností“ normálně. „Na kafe spolu nechodíme,“ připustila, ale když se potkají, pozdraví se. Celou situaci popsala jako „normální a v poklidu“. Nejsou to kamarádky ani nepřítelkyně. Taková odpověď o dnešní podobě rodiny Plekanců vypovídá víc, než se na první pohled zdá.
Pozdrav ano, kafe ne
Formulace „v rámci možností“ je pečlivě zvolená. Neslibuje přátelství, kterému by nikdo nevěřil, a zároveň nedává bulváru záminku hledat novou válku. Šafářová o Vondráčkové v aktuálním rozhovoru neřekla nic kritického. Výrok je zdrženlivý, ne útočný.
Konkrétní důvod, proč spolu ženy na kávu nechodí, Šafářová neuvedla. Podle nás ho ani uvádět nemusí. Jejich kontakt zjevně stojí na rodinné logistice kolem Plekancových starších synů Matyáše a Adama, ne na společně tráveném volném čase. Pozdrav při předávání dětí, krátká domluva, odchod. Tak vypadá spousta českých rodin po rozvodu, jen o nich nikdo nepíše.
Prima Ženy připomněla, že vztahy obou žen „nebývaly vždy růžové“. Dnešní stav ale shrnula jako normální a korektní.
Od oznámení na Facebooku k dohodě přes právníky
Aby věta o kávě dostala správnou váhu, je potřeba se vrátit o osm let zpátky. Tomáš Plekanec oznámil 6. srpna 2018 na Facebooku konec manželství s Vondráčkovou po sedmi letech. Tehdy ještě psal o tom, že chtějí synům zůstat nejlepšími rodiči.
Následující rok byl ale všechno, jen ne klidný. Bývalí manželé si vyměňovali názory přes sociální sítě, média i právníky. Řešila se Kanada, návrat do Česka, noví partneři a hlavně péče o děti. Spekulace se točily i kolem Šafářové. Plekanec tehdy pro Seznam Zprávy tvrdil, že vztah s tenistkou začal až v době rozchodu a příčinou rozvodu nebyl. Vondráčková v rozhovoru pro Top Star řekla, že si nemyslí, že by za rozpadem stál někdo třetí.
Zlom přišel v září 2019. Plekanec a Vondráčková vydali přes právníky společné prohlášení, ve kterém ukončili spory a zdůraznili, že děti nesmí rozpadem vztahu trpět. Od té doby uplynulo sedm let. Pozdrav místo vzkazů přes advokáty je v tomto světle docela slušná bilance.
Plavání, knihy a dva pohledy na výchovu
Klid ovšem neznamená shodu ve všem. Letos v květnu se Šafářová v podcastu Mámy sobě rozpovídala o sportu Matyáše a Adama. Podle deníku Aha!, který rozhovor citoval, řekla, že kluci dříve plavali, ale dnes už sport na vyšší úrovni nedělají. K tomu by podle ní byla potřeba podpora obou rodičů a ze strany Vondráčkové prý tak silná nebyla.
Vondráčková má vlastní verzi. Už v lednu v podcastu U tabule, o kterém psal web ProŽeny.cz, popsala jasná pravidla: každý den kniha, každý den sport, a teprve potom mobil. Mluvila také o britské škole, uniformách a o tom, že nejhorší je klukům život usnadňovat.
Obě výpovědi přitom stojí vedle sebe bez přímé konfrontace. Šafářová mluví o vrcholovém sportu, Vondráčková o každodenním pohybu bez nutnosti soutěžit. Sportovkyně, která celou kariéru žila tréninkem a žebříčky, se na věc přirozeně dívá jinak než zpěvačka, které jde o disciplínu a samostatnost. Dá se čekat, že tyhle dva pohledy se nikdy úplně nepotkají. A nemusí.
Kluci rostou, režim se mění
Nejzajímavější je, jak se proměnil samotný chod rozšířené rodiny. V roce 2020 Šafářová pro iSport vyprávěla, že Plekancovi synové u nich bývali půlku měsíce a s malou Leontýnkou, která se narodila v prosinci 2019, si vytvořili hezký vztah. V květnu 2022 přibyl ještě Oliver.
Dnes zní popis jinak. „Občas jsou kluci samozřejmě u nás,“ řekla Šafářová. Matyáš a Adam už jsou starší, mají vlastní programy a zájmy a péče o ně přestala být přesným rozpisem dnů. Přesný současný režim veřejně známý není. Jeden detail ale Šafářová prozradila: „Matýsek s námi jede teď na hory.“ Kam, neupřesnila.
Ve srovnání se zahraničními celebritami, u kterých si bývalé a nové partnerky dávají veřejně najevo přátelství, působí model Šafářové a Vondráčkové střídměji. Žádné společné fotky, žádné prohlášení o „velké rodině“. Jen hranice soukromí a fungující provoz kolem dětí. Podle nás je to poctivější varianta než hraná idyla.
Vztah, ve kterém se dvě ženy pozdraví a pak každá jde svou cestou, nebude nikdy zdrojem velkých titulků. Pro Matyáše s Adamem je ale podstatné něco jiného: že můžou s tátou a jeho novou rodinou odjet na hory, aniž by to kohokoli rozčílilo. A to se po letech dohadování přes právníky povedlo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný