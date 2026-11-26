Yvetta Kornová slaví 65. narozeniny a má za sebou cestu, kterou by jí málokdo věřil. Jako dětská hvězda zaujala ve filmech Přijela k nám pouť a Housata, pak přišla léta závislosti a boj o vlastní děti. Dnes žije s manželem na Náchodsku, vzdala se rodného příjmení a oba si spolu vykají. Život na venkově s vykáním
Od léta 2023 se jmenuje Yvetta Marie Petrů. Tehdy se vdala za novináře a spisovatele Josefa Petrů a žijí spolu na venkově u Náchoda. Jak manželé v lednu 2026 popsali pro CNN Prima NEWS, předvánočnímu shonu i reklamě se záměrně vyhnuli a svátky strávili v poklidu s blízkými. Stejně střídmě vzali i konec roku, na půlnoc nečekali a v deset večer šli spát. Novoroční předsevzetí si nedávají, protože začít se podle nich dá kdykoli.
Vykají si od začátku a měnit to nehodlají, protože úcta podle nich musí zůstat. Na otázku, kdo je doma hlavou rodiny, odpověděli s úsměvem: „Hlavy rodiny máme dvě. Každý tu svoji.“ Pana Petrů prý nejvíc potěší její úsměv, ji zase, když ji vezme za ruku.
Svatba u kapličky bez vlastních dětí
Cesta ke společnému životu začala už v dubnu 1995 v autobuse mezi Náchodem a Červeným Kostelcem. Dali se tam náhodně do řeči o Viktorce z Babičky od Boženy Němcové. Petrů si tehdy všiml jejího úsměvu v dělnickém autobuse plném unavených tváří, ona na první setkání vzpomínala jinak.
„Ne. Až na tu rozpravu o Viktorce to pro mě bylo setkání s obludou,“ odpověděla v červenci 2023 na otázku, jestli šlo o lásku na první pohled.
Trvalo přes čtvrt století, než ji v listopadu 2021 na její šedesátiny požádal o ruku. Přidal k tomu krátký verš a vlastní fotku z jednoho roku života v kočárku a zásnuby oslavili procházkou v Babiččině údolí, kde se kdysi vzali poprvé za ruku. Svatba v červenci 2023 proběhla v úzkém kruhu zhruba dvaceti přátel a ženichovy matky. Oddával je režisér Tomáš Magnusek a za svědka šel nevěstě muž bez domova, který jí dříve opravil kolečko. Vlastní děti nepozvali, protože svatba dvou důchodců u kapličky by je podle nich nezajímala.
Yvetta Kornová – dnes Janů, FOTO: NextFoto.cz Ve stínu staršího bratra
Před kameru se přitom dostala už jako školačka, a to náhodou, když si ji vybrali na konkurzu ve škole. Jako dítě natočila film Šest medvědů s Cibulkou a muzikál Věry Plívové-Šimkové Přijela k nám pouť, kde zpívala a tancovala. Přestože si role vyhrála sama, lidé jí předhazovali protekci kvůli staršímu bratrovi Jiřímu Kornovi.
Nesla to těžce a odnesl to i vztah s bratrem.
„Já jsem bráchu začala vlastně i nenávidět. Najednou jsem měla pocit, jako by mi ubližoval. Ale on za to nemohl. Dělala jsem věci, které byly na škodu. Chodila jsem špinavá, nosila jsem roztrhané kalhoty, abych mu dělala ostudu,“ zavzpomínala v pořadu 13. komnata.
V patnácti se na druhý pokus dostala na konzervatoř a natočila film Housata pod vedením režiséra Karla Smyczka. Mezi prvním a druhým ročníkem ale školu opustila a vydala se na volnou nohu. Zkusila si práci rekvizitářky na Barrandově a potom jezdila jako bedňák a osvětlovač se skupinami Pražský výběr a Abraxas.
Cesta ze závislosti zpět před kameru
Pak se na čas úplně ztratila a začala sama doma pít. Bylo jí třiadvacet, když ji na léčení odvedl právě bratr Jiří, tedy člověk, kterému chtěla v dospívání dělat ostudu. K alkoholu se ale později přidaly tvrdé drogy.
„Drogy začaly být i doma, dobrovolně jsem si je nechala píchnout. Drogy jsem brala rok a půl,“ uvedla ve stejném pořadu. Kvůli závislosti jí úřady odebraly z péče všechny děti.
Vlastní vůlí se závislostí nakonec zbavila a po dvou a půl letech jí děti vrátili. Žila pak v Červeném Kostelci a učila na lidové škole umění v Hronově. O mnoho let později ji režisér Tomáš Magnusek vrátil před kameru, když ji v roce 2023 obsadil do seriálu Společně sami.
K blížícím se pětašedesátinám pak v lednu 2026 řekla:
„Někteří odborníci tvrdí, že stáří začíná v pětašedesáti. Tak se na stáří těším a budu čekat třicet pět let, až mi padne stovka. Život je zázrak.“
Ve snímku Matěji, pro tě holky nechtějí si ji můžete připomenout s pomocí zpětného přehrávání z 26. listopadu na FILMBOX+ One.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( ceskatelevize, cnn.iprima, cnn.iprima, zeny.iprima, csfd).