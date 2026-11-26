Vážná nehoda ochromila provoz na D5. Dodávka skončila pod cisternou s mlékem
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Vážná nehoda ochromila provoz na D5. Dodávka skončila pod cisternou s mlékemZdroj: HZS Plzeňského kraje
Článek byl publikován 26.11.2026 17:03
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