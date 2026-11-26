Mrož patřil k nanukům, po kterých jsme jako děti sahaly skoro automaticky. Jahodová vrstva, čokoláda, dřívko v ruce a trochu ulepené prsty, k létu to prostě patřilo. Když jsem před pár lety narazila na recept, který tuhle chuť převádí do řezů na plech, dlouho jsem se nerozmýšlela. Vyzkoušet se to muselo. Výsledek je přesně ten druh moučníku, který na stole nevypadá nijak okázale, ale po prvním soustu člověk ví, odkud vítr fouká: jahody, jogurt, čokoláda a vzpomínka na frontu u zmrzlinového okénka.
V téhle verzi se používá bílý jogurt a zmražené jahody. Rozmixují se spolu a díky
z nich vznikne želatině pevná, ale pořád jemná růžová vrstva. Korpus je obyčejný litý piškot, žádné válení, žádné vykrajování, jen těsto rozetřít na plech a upéct. Čokoládová poleva přijde nakonec a celé to posune hodně blízko tomu známému nanuku, jen ve větším a praktičtějším provedení. Nakrájí se na kostky, dá se do lednice a v horku mizí opravdu rychle. U nás se většinou nestihne ani pořádně rozležet.
Můj tip zní: Jakmile do jogurtovo-jahodové směsi přijde želatina, nečekejte. Nalijte náplň na piškot hned, protože houstne rychleji, než by se mohlo zdát. Když se člověk zdrží, vrstva se pak špatně roztírá a na řezu to jde poznat. Plech s vychladlým korpusem mějte připravený předem, ideálně hned vedle pracovní plochy, a po posledním promixování pracujte během pár minut. Recept na jahodové řezy Mrož s jogurtovou náplní a čokoládovou polevou
Z jednoho plechu o velikosti zhruba
30 × 40 cm vyjde asi 20 řezů. Příprava těsta a pečení: 30 minut Příprava náplně: 15 minut Chlazení a tuhnutí v lednici: minimálně 3 hodiny, ideálně přes noc Celková délka přípravy: přibližně 4 hodiny (nebo druhý den) Porce: přibližně 20 řezů Ingredience pro přípravu
Piškotové těsto: 2 vejce (oddělené žloutky a bílky) 100 g moučkového cukru 150 ml oleje 200 ml mléka 300 g polohrubé mouky 1 balíček prášku do pečiva
Jogurtová náplň: 2 balíčky želatiny na vaječnou tlačenku 300 ml horké vody 1 l bílého jogurtu 500 g zmražených jahod moučkový cukr dle chuti
Dokončení: čokoládová poleva (hotová nebo domácí z hořké čokolády a másla) Postup přípravy jahodových řezů s jogurtovou náplní
1. Troubu nastavte na
180 stupňů, u horkovzduchu stačí 160 stupňů. Plech velký přibližně 30 × 40 cm vyložte pečicím papírem. Nechte ho klidně trochu přesahovat přes okraje, později se vám budou řezy z plechu lépe vytahovat.
2.
Žloutky dejte do mísy a vyšlehejte je s moučkovým cukrem do světlé pěny. Ručním mixérem to zabere zhruba 3 až 4 minuty. Směs má zesvětlat, nabrat vzduch a zvětšit objem. Potom po částech přilévejte olej a mléko a dál míchejte.
3.
Polohrubou mouku promíchejte s práškem do pečiva a prosejte ji ke žloutkové směsi. Nemíchejte zbytečně dlouho, stačí, aby se suroviny spojily. Příliš dlouhé míchání by piškotu vzalo lehkost.
4. Z
bílků vyšlehejte pevný sníh. Miska i metly musí být čisté a bez mastnoty, jinak se s ním budete trápit. Hotový sníh vmíchejte do těsta po částech, nejlépe stěrkou nebo vařečkou, pomalu odspodu nahoru.
5. Těsto přelijte na připravený plech, rozetřete do rovné vrstvy a pečte
25 až 30 minut. Povrch má lehce zezlátnout a špejle zapíchnutá doprostřed musí vyjít čistá. Upečený piškot nechte úplně vychladnout. Na teplém korpusu by želatinová náplň nedopadla dobře. Teď si připravíme náplň, tady se nevyplatí zdržovat
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6. Do
3 dl horké vody vsypte oba balíčky želatiny a rozmíchejte ji podle návodu na obalu. Dejte si záležet, aby se rozpustila úplně. Hrudky by byly v jemné náplni dost vidět.
7.
Bílý jogurt rozmixujte se zmraženými jahodami. Není nutné je předem rozmrazovat, běžný mixér si s nimi poradí, jen mu dejte chvilku. Směs ochutnejte a doslaďte moučkovým cukrem podle potřeby. Mražené jahody bývají někdy ostřejší, takže trochu cukru jim většinou prospěje.
8. K jahodovo-jogurtové směsi přilijte
rozpuštěnou želatinu a krátce promixujte, jen aby se všechno rovnoměrně spojilo. Od téhle chvíle už směs nenechávejte stát v míse, začne tuhnout poměrně svižně.
9. Náplň nalijte na
vychladlý piškot a rychle ji rozetřete do co nejrovnější vrstvy. Plech dejte do lednice a nechte tuhnout alespoň 2 až 3 hodiny. Když vydržíte do druhého dne, řezy se budou krájet ještě lépe. Poslední krok je čokoládová poleva
10. Jakmile náplň zpevní a drží tvar, potřete povrch
čokoládovou polevou. Hotovou polevu z obchodu stačí rozpustit podle návodu. Pokud chcete domácí, rozehřejte 150 g hořké čokolády se lžící másla ve vodní lázni, případně v mikrovlnné troubě po krátkých 30sekundových intervalech. Mezi nimi vždy promíchejte, čokoláda se umí připálit nenápadně.
11. Plech vraťte do lednice ještě na
30 až 60 minut, aby poleva zatuhla. Krájejte ostrým nožem namočeným v horké vodě. Řezy pak vypadají čistěji a čokoláda nepraská na tvrdé střepy. Podávejte dobře vychlazené. Foto: Cooky.cz, Jahodové řezy ve stylu Mrož Tipy redakce: Zmražené vs. čerstvé jahody: Do téhle náplně se víc hodí zmražené jahody. Po rozmixování pustí šťávu, dobře se spojí s jogurtem a barva je výrazně růžová. Čerstvé jahody mohou ve směsi zůstat pevnější a výsledek nebývá tak hladký. Tuhnutí náplně: Když náplň začne houstnout už v míse a špatně se roztírá, neohřívejte ji. Tím by se mohla pokazit schopnost tuhnutí. Příště je lepší mít plech opravdu po ruce, klidně hned vedle mixéru. Sladkost podle chuti: Jogurt i jahody chutnají pokaždé trochu jinak, záleží na značce i sezóně. Náplň ochutnejte ještě před přidáním želatiny a cukr dejte s malou rezervou. Po vychlazení se chuť trochu stáhne, takže lehké přislazení navíc nevadí. Čokoládová poleva bez praskání: Pokud nechcete, aby se poleva při krájení lámala, přidejte do čokolády lžičku rostlinného oleje nebo o kousek víc másla. Po zatuhnutí zůstane pružnější a nůž jí projede lépe.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz