Žena zabila své tři novorozence, dalšího syna týrala a zkusila upálit partnera
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Žena zabila své tři novorozence, dalšího syna týrala a zkusila upálit partneraZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 26.11.2026 18:11
Pražští policisté pátrají po patnáctiletém klukovi, který odešel ve středu z domova a do této chvíle se...
Praha 1. prosince spustí noclehárny pro lidi bez domova, které nabídnou 630 lůžek, 70 dalších připravených...
Středočeští kriminalisté stíhají muže z Berounska, který brutálním způsobem zabil štěně. Tyran je ve vazbě,...
Návštěvníci vánočních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí budou letos za občerstvení platit víc....
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →