Fanoušek s lístkem do prešovské haly se na tenhle zápas těšil několik týdnů. Místo něj dostal příspěvek na sociální síti, ve kterém jeden z aktérů nebere servítky a druhého obviňuje ze zbabělosti. Matyas Viszlay, slovenský bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 5-3-0, podle citace serveru Káóčko.cz tvrdí, že jeho duel s Polákem Maksymilianem Królem na turnaji RFA 36 v Prešově 11. prosince 2026 nebude. Důvodem mají být podle něj zdravotní problémy soupeře. Potvrzení odjinud ale chybí. Redakce MMAmag proto porovnala, co o zápase uvádí oficiální stránka turnaje a co mezinárodní databáze.
RFA 36 se blíží, jeden duel je ale ve vzduchu
RFA je slovensko-česká organizace bojových sportů, která pořádá galavečery MMA, K-1 a boxu. Turnaj RFA 36 začíná 11. prosince 2026 v 18:30 v hale Tatran Handball Arena v Prešově.
Na kartě měl být i duel Viszlaye s Królem, polským bojovníkem, kterého Sherdog vede v těžké váze do 120,2 kg s bilancí 1-1-0 a jedním zápasem bez výsledku. Server Káóčko.cz vydal 25. listopadu 2026 článek, podle kterého Viszlay v instagramovém příspěvku oznámil konec příprav na tenhle zápas. Mezi vydáním textu a večerem v Prešově zbývalo 16 dní.
Suchou větou to ovšem neoznámil. V příspěvku se do soupeře pustil tak, že se to bez hvězdiček citovat nedá.
Instagram místo klece a slova, u kterých se nedá dělat, že nezazněla
V článku Káóčko.cz z 25. listopadu 2026, který obsahuje citaci instagramového příspěvku účtu @_matyas_viszlay_, redakce MMAmag dohledala tři pasáže. Viszlay v nich podle citace reaguje i na starší spor o tiskovou konferenci, na kterou sám nedorazil.
„Brečel jsi, že jsem nedorazil na tiskovku, a ty nedorazíš na náš zápas. Souboj jsi zrušil a šel jsi k doktorovi, který nezjistil nic jiného, než že máš místo koulí p*čku. A z té p*čky ses z našeho zápasu poch*al,“ stojí v citovaném příspěvku. Odstoupení soupeře tedy Viszlay nepodává jako smůlu, ale jako obvinění.
Druhá pasáž míří na vysvětlení zranění. „Někdo měl velké řeči, že prý ho bolí kolínko, přitom dnes sdílel fotku z gymu. Kdybys necvičil jen vršek a neměl nohy jako srnka, tak by tě ta kolínka možná nebolela,“ pokračuje slovenský bojovník. Stav soupeřova kolene z citace potvrzený není, v hře jsou jen Viszlayova slova.
Třetí věta patří organizaci: „Doufám, že RFA už nebude promovat takové mentální atlety, jako je on, ale chlapce, kteří makají a zaslouží si to.“ Z toho plyne, že výzvu adresuje i RFA, nejen soupeři.
Spor zatím stojí na jediném příspěvku. Karta turnaje i mezinárodní databáze říkají něco jiného.
Tři zdroje a tři verze jednoho zápasu
V databázi Sherdog redakce MMAmag 26. listopadu 2026 dohledala duel Maksymiliana Króla s Matyasem Viszlayem stále jako nadcházející zápas RFA 36 s datem 11. prosince 2026. Oficiální stránka turnaje Viszlaye mezi jmény pro Prešov uvádí, soupeře u něj ale nejmenuje a o zrušení nepíše. Databáze nejsou oficiálním potvrzením karty a aktualizují se se zpožděním, takže rozpor sám o sobě není skandál.
|Zdroj
|Co uvádí o duelu Viszlaye s Królem
|Stav k 26. 11. 2026
|Sherdog, profil M. Króla
|nadcházející zápas na RFA 36, 11. 12. 2026
|duel dál v kartě
|Oficiální stránka RFA 36
|jmenuje Viszlaye, Króla u něj neuvádí
|zrušení neoznámeno
|Instagramový příspěvek přes Káóčko.cz
|soupeř zápas zrušil
|tvrzení bojovníka
Před rokem mluvil o koleni jinak
Viszlay naposledy vyhrál 15. listopadu 2025 na turnaji RFA 26 v Košicích, kde Dominika Drapáče ukončil submisí v 1. kole v čase 1:50. Z článku slovenského webu FightLive.sk z 16. listopadu 2025, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Viszlay tehdy na sociálních sítích napsal: „Nastoupil jsem jen s jedním funkčním kolenem…“ Koleno mu tedy sloužilo jako důkaz odolnosti.
O rok později, v příspěvku citovaném 25. listopadu 2026, se soupeřovu „bolavému kolínku“ posmívá. Oba výroky tedy stojí na citacích v sekundárních médiích.
Večer v Prešově tím nepadá. Oficiální stránka RFA 36 staví do čela plakátu Samuela „Piráta“ Krištofiče, jehož předchozí start pro organizaci skončil po faulu soupeře. Kdo mu bude stát naproti, stránka turnaje neuvádí.
Zápas na displeji
GLOSA Duel, který podle jednoho aktéra padl, umí na sociálních sítích zabrat víc prostoru než ten odehraný. Příspěvek se cituje, karta se kontroluje v databázích, lístky se prodávají dál. Pro organizaci, která teprve roste, je to reklama, za kterou nikdo neplatil.
Jenže fanoušek si nekupuje text. Do prešovské haly se 11. prosince jde na zápasy. Klec zatím mlčí, Instagram křičí. A jediné, co z tohohle duelu existuje černé na bílém, je citace jednoho naštvaného příspěvku.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková