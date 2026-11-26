S případy nevyžádaných zásilek se spotřebitelská organizace dTest setkává opakovaně v průběhu celého roku, před Vánocemi ale riziko ještě stoupá. Zpravidla jde o balíček na dobírku, který spotřebitel v domnění, že jde o některou z očekávaných objednávek, zaplatí a převezme. Teprve po otevření lidé zjistí, že obsah balíku neodpovídá žádnému z jejich nákupů.
„Pravidla jsou přitom poměrně jednoznačná. Pokud podnikatel zašle spotřebiteli zboží, které si neobjednal, nemusí za něj spotřebitel platit ani ho podnikateli vracet. Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy zásilku zaplatí na dobírku. Získat peníze zpět totiž může být velmi obtížné, někdy dokonce prakticky nemožné,“ uvádí ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.
Jak se nenechat nachytat?
Nejjednodušší obranou je nevyžádanou zásilku nepřebírat – a především za ni neplatit. V praxi to ale nemusí být tak snadné. „Spotřebitel například očekává jinou objednávku, předpokládá, že balík objednal někdo z rodiny, nebo se nechá zaskočit kurýrem, který na převzetí spěchá,“ uvádí Hekšová.
Pokud je to možné, vyplatí se zásilku ověřit ještě před jejím převzetím. Dopravci zpravidla zasílají předem informace o doručované zásilce včetně jejího čísla. To lze ověřit na oficiálních stránkách dopravce, kde bývá dostupná také informace o odesílateli.
Opatrnost je namístě už při práci s doručenými zprávami, protože podvodníci rozesílají falešné SMS a e-maily. Pokud si nejste jistí, na odkazy neklikejte a číslo zásilky si ověřte sami. Jestliže se vám nepodaří zásilku ověřit předem, požádejte o kontrolu odesílatele přímo kurýra. Pokud odesílatele nepoznáváte, zásilku nepřebírejte ani za ni neplaťte.
Je dobírka skutečně bezpečnější?
Dobírka bývala často považována za bezpečnější způsob platby. „Spotřebitel totiž platí až při převzetí zásilky, a nemusí se tak obávat, že předem pošle peníze obchodníkovi, který mu zboží vůbec nedoručí. Tento způsob platby má ale i svá úskalí,“ vysvětluje Hekšová.
Samotné zaplacení dobírky totiž nezaručuje, že se v balíku nachází skutečně objednané zboží. Spotřebitel zpravidla nemá možnost obsah zásilky před zaplacením zkontrolovat. Může tak zaplatit za balík, ve kterém najde jen bezcenný předmět.
Při problémech spojených s nákupem zboží online může v některých případech pomoci takzvaný chargeback, tedy reklamace karetní platby prostřednictvím banky. Ten se však vztahuje na platby provedené kartou, nikoli na úhradu dobírky dopravci. Ani při platbě kartou přitom nejde o automatický nárok na vrácení peněz, záleží totiž na konkrétních okolnostech případu.