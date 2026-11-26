Při natáčení televizní komedie Šéfe, vrať se! (1984) nechal režisér Hynek Bočan herce záměrně improvizovat a schválně neříkal stop, aby hráli dál. Diváci si tak naplno užili Pepanovo nucené zajetí na jižní Moravě i následný pražský podvod s falešným pronájmem bytu po boku Jiřiny Bohdalové. V záběru z mikulovské hospody navíc dodnes svítí dobová nabídka dne s řízkem za 17,40 Kčs.
Pokračování si vyžádali diváci
Podvodníka Josefa „Pepana“ Marečka (Petr Nárožný) odveze proti jeho vůli na jižní Moravu svérázná rodina vdavekchtivé Anežky Slámové (Jaroslava Kretschmerová), aby ho převychovala a zapojila do práce ve skladu. Pepan se ale ze zajetí dostane zpátky do Prahy za kumpány Járou (Karel Heřmánek) a Marcelou (Naďa Konvalinková), načež s novou známou Barbarou (Jiřina Bohdalová) rozjede falešný pronájem cizího bytu.
Když Hynek Bočan dostal nabídku na první díl Šéfe, to je věc!, měl spolu s dramaturgem za to, že půjde jen o jeden samostatný snímek. Televizní komedie z konce prosince 1982 ale měla u diváků úspěch, a právě proto se Československá televize rozhodla v příběhu pokračovat.
Později se k tomu přidal i zájem ze zahraničí. Televize prodala první dvě až tři pokračování do tehdejších západních zemí a odtamtud přišla nabídka, že další film koupí dopředu, pokud ho natočí stejný režisér se stejnými herci. Nakonec vzniklo pět dílů, které později vyšly na DVD pod názvem Šéfové.
Herci hráli dál bez pokynu stop
Bočan při obsazování vsadil na kolegy, se kterými už dříve hodně spolupracoval, tedy na Nárožného, Heřmánka a Bohdalovou. Nadě Konvalinkové ale schválně nabídl pravý opak toho, co hrála dřív. Diváci ji do té doby znali hlavně z pohádek nebo jako Květušku z komedie Adéla ještě nevečeřela, tady ale dostala ráznou pouliční holku od pusy. Režiséra dodnes těší, že právě role Marcely vysvobodila Konvalinkovou ze škatulky lyrických dívek.
Herecká parta si od začátku sedla a scénář jí nechával volné ruce. I když měl štáb předem domluvený konec záběru, Bočan schválně neříkal stop, protože se mu jejich výkon líbil, a herci tak improvizovali dál. Zároveň hlídal, aby se z postav nestaly karikatury, a chtěl, aby působily jako skuteční, jen trochu zvláštní lidé, třeba jako Jára kradoucí výhradně na levém břehu Vltavy, protože na pravém by zabloudil.
Uvolněná nálada na place pomohla i ve chvíli, kdy Bočan během natáčení jednoho z dílů bojoval s chřipkou. Při scéně v bytě na něj z únavy padla nervozita a deprese, takže si sedl na gauč a Nárožnému s Heřmánkem zoufale hlásil, že to celé nemůže dopadnout dobře. Oba se rozesmáli, protože věděli, že má jen špatný den, a po vypocení se všechno vrátilo do normálu.
Řízek za sedmnáct korun v Mikulově
Na jižní Moravě se Bočan cítil jako doma, už předtím tam totiž natočil tři filmy podle Jana Kostrhuna. Pochvaloval si uvolněnější tempo, místní víno i práci se Zdeňkem Srstkou a Vladimírem Hrubým, kterému se říkalo Dáda a který ztvárnil hlavu rodiny Slámových. Vila Anežčiny rodiny stojí v Popicích, scény ze skladu vznikly ve Vedrovicích a štáb natáčel i na dálnici D1 nebo na silnici mezi Klentnicí a Pavlovem.
Tvůrci v paměti utkvěl i krátký dialog na vesnickém náměstíčku, kde se Pepan diví, že nikde nejsou lidé, a Anežka mu odpoví: „Pepánku, oni jsou v práci.“ Podle Bočana právě tahle věta vystihla rozdíl mezi Prahou a moravským venkovem. Pepan se tu ale nepolepší, a když na něj padne podezření z krádeže, ironicky se „přizná“: „Valník je ve vestě, cement jsem dal do náprsní kapsy.“
V záběrech navíc zůstaly dobové detaily z poloviny osmdesátých let. V mikulovské restauraci na náměstí visí na tabuli nabídka dne, kde stojí guláš 6,40 Kčs, svíčková 12 Kčs a řízek 17,40 Kčs. V jiné scéně si zase Jára nese nákup v krabici od elektrického kontaktního grilu ETA 11 55, který byl tehdy na pultech socialistických obchodů velkou novinkou.
Záhada zmizelého vlaku v úvodu
Pozorní diváci si ale všimli nesrovnalosti hned na začátku filmu, který přímo navazuje na předchozí díl Šéfe, to je věc! z roku 1982. Na konci jedničky otec Sláma v Praze prohlásí, že víc lidí se do auta nevejde, a jednomu ze synů v podání Miloše Vávry přikáže jet domů vlakem, aby se na jeho místo posadil Pepan. Když ale pokračování Šéfe, vrať se! začne cestou na Moravu, jedou Slámovi s donuceným Pepanem hned ve dvou vozech a uvnitř sedí všichni tři bratři.
Komedii Šéfe, vrať se! vysílá Televize Seznam ve čtvrtek 26. listopadu od 20.10 a reprízu nabízí v sobotu 28. listopadu od 15.15.
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