Vanilkové rohlíčky, které se rozplývají na jazyku: Tradiční recept s vlašskými ořechy
Recept na tradiční vanilkové rohlíčky s vlašskými ořechy: Jejich vůně připomíná dětství, chvíle strávené s rodinou a vánoční pohodu.
Vanilkové rohlíčky podle tradiční receptury
Vanilkové rohlíčky patří mezi tradiční vánoční cukroví, bez kterého si svátky neumíme ani představit. Jejich nezaměnitelná vůně nás jako mávnutím kouzelného proutku přenese do dětství, kdy jsme s rodiči společně pekli, zdobili stromeček a užívali si magickou sváteční atmosféru. Připravit je přitom není vůbec složité. Důležité je použít kvalitní máslo s vysokým obsahem tuku, jemně mleté vlašské ořechy a dopřát těstu dostatek času na odpočinek. Výsledkem budou křehké rohlíčky, které se krásně rozplývají na jazyku.
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Co budeme potřebovat
- 280 g hladké mouky
- 200 g studeného másla
- 100 g jemně mletých vlašských ořechů
- 70 g moučkového cukru
- 2 žloutky
- 1 sáček vanilkového cukru
- špetka soli
Na obalení:
- 100 g moučkového cukru
- 2 sáčky vanilkového cukru
Jak připravit vanilkové rohlíčky krok za krokem
Do mísy prosejeme hladkou mouku, přidáme mleté ořechy, moučkový a vanilkový cukr spolu se špetkou soli. Následně přidáme na kousky nakrájené studené máslo a žloutky. Suroviny co nejrychleji zpracujeme do hladkého lesklého těsta.
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Hotové těsto zabalíme do potravinářské fólie a uložíme na dvě hodiny do lednice, ale lepší je nechat těsto odpočívat do druhého dne. Máslo dobře ztuhne, vůně a chutě ingrediencí se promísí a odpočaté těsto se bude lépe tvarovat.
Z vychladlého těsta postupně odebíráme menší, stejně velké kousky a v dlaních z nich vytvarujeme tenké válečky. Ty následně stočíme do typického tvaru rohlíčků a uložíme na plech vyložený pečicím papírem.
Rohlíčky pečeme v předehřáté troubě na 170 °C přibližně 8 až 12 minut, dokud nezačnou konce lehce růžovět. Přesná doba pečení závisí na velikosti cukroví a konkrétní troubě.
Ještě teplé rohlíčky opatrně obalujeme ve směsi z moučkového a vanilkového cukru. Poté je necháme vychladnout a uložíme do uzavíratelné krabice.
Tip redakce Planety zahrady
Aby se rohlíčky při tvarování a pečení nelámaly, těsto zpracovávejte rychle a nenechávejte ho zbytečně dlouho při pokojové teplotě. Pokud začne měknout, vraťte ho na chvíli do lednice. Při obalování v cukru nespěchejte. Příliš horké rohlíčky jsou křehké a snadno se lámou. Nejlepší je obalovat je mírně teplé, ale už pěkně pevné.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku TopRecepty | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)