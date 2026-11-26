Když se v
předvánočním shonu rozjíždí pravá cukrářská horečka a rozpočet na dobroty už pomalu funí, vytáhnu z rukávu tenhle úžasně úsporný a přitom neuvěřitelně vděčný trik na domácí vánoční čokoládu. Mám moc ráda, jak z pár úplně obyčejných surovin vykouzlím plnou mísu drobných kytiček, růžiček nebo hvězdiček, které vypadají na stole jako malé cukrářské šperky. Navíc potěší i peněženku, protože celá dávka vyjde na pár desítek korun a vykouzlí z ní zhruba šedesát kousků ke kávě, na mlsání i do dárkových krabiček.
Nejvíc mě baví, jak si s touhle pochoutkou můžu hezky pohrát a naplnit s ní
silikonové formičky různých tvarů, které se po ztuhnutí snadno vyklopí a krásně drží reliéf. Když kousky vysypu do bílé misky, hned vypadají slavnostněji a u nás doma mají úspěch nejen o Vánocích, ale kdykoliv si chci udělat radost něčím a sladkým kakaovým.
Můj tip zní: Suché suroviny před vmícháním do rozpuštěného tuku dobře promíchejte v samostatné misce a nasypte je do něj postupně, aby hmota zůstala krásně hladká, lesklá a bez jediné hrudky. Recept na nepečenou vánoční čokoládu z formiček
Celkový čas přípravy a chlazení: 65 minut Ingredience potřebné k přípravě 250 g tuku Omega 15 g bramborového škrobu 15 g holandského kakaa 30 g moučkového cukru Zdroj a foto: se souhlasem Vaření s Jančou, ingredience, které potřebujete Postup při přípravě vánoční čokolády
1. Do hluboké misky
nasypte bramborový škrob, holandské kakao a moučkový cukr a metličkou nebo lžící vše důkladně promíchejte, aby se suché suroviny rovnoměrně propojily.
2. V menším hrnci nebo misce nad vodní lázní
rozpusťte tuk Omega na mírném plameni tak, aby se jen tekutě rozpustil a nepřehříval se.
3. Do rozpuštěného tuku
postupně vmíchejte připravenou směs škrobu, kakaa a moučkového cukru. Zdroj a foto: se souhlasem Vaření s Jančou, když se všechno smíchá…
4. Směs
pečlivě míchejte stěrkou nebo lžící, dokud nevznikne hladká, lesklá a kompaktní hmota bez hrudek.
5. Připravte si silikonové formičky na cukroví nebo pralinky a
uložte je na rovný podnos či prkénko, aby se s nimi dalo snadno manipulovat.
6. Pomocí lžičky nebo malé naběračky
naplňte jednotlivé důlky formiček připravenou čokoládovou hmotou až po okraj.
7. Naplněné formičky
lehce poklepejte o pracovní plochu, aby hmota vyplnila všechny drobné záhyby a vytlačily se případné vzduchové bublinky. Zdroj a foto: se souhlasem Vaření s Jančou, … může se začít s plněním formiček
8. Celý podnos s formičkami
uložte do chladničky nebo na jiné chladné místo a nechte zhruba 45 minut důkladně ztuhnout.
9. Zcela ztuhlé kousky
opatrně vyklopte ze silikonových formiček, přeskládejte je do misky nebo krabičky a uchovávejte v chladu. Tipy redakce: Silikonové formičky: Používejte pružné silikonové formičky s jemnými motivy květinek, hvězdiček nebo růžiček,ze kterých ztuhlé kousky vyklopíte snadno a bez poškození. Kvalitní kakao: Sáhněte po tmavším holandském kakau, které dodá domácí čokoládě výraznější kakaové aroma i hezčí tmavou barvu. Jemné míchání: Směs míchejte klidně a rovnoměrně, aby se škrob s cukrem a kakaem spojil do hladké hmoty,která se nebude oddělovat. Rovný podklad při plnění: Formičky skládejte na pevný podnos ještě před plněním, abyste je mohly snadno přenést do chladu, aniž by hmota přetekla. Skladování v chladu: Hotové kousky uchovávejte v chladničce nebo chladné spíži v uzavřené dóze, aby zůstaly hezky pevné a nevstřebaly cizí pachy.
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Foto a recept: Se souhlasem Vaření s Jančou