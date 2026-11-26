Krajský soud v Brně dnes dopoledne řešil případ vraždy, která se stala na jaře tohoto roku ve Znojmě. 49letý muž za účelem pomsty popadl doma nůž a vydal se na nedalekou ubytovnu. Prudce a bez vyzvání vtrhl dovnitř, kde se zrovna nacházel pár, který o něm měl údajně šířit pomluvy. 36letého muže uvnitř následně agresivně napadl nožem a způsobil mu 50 bodných a řezných ran, jejichž následkům muž podlehl. Přítelkyni napadaného se podařilo z bytu utéct a zavolat pomoc. Podle soudce Michala Zámečníka byla způsobená zranění, tak brutální, že muži už nebylo pomoci.
Soud uvedl, že muž má za sebou už násilnou trestnou minulost a v době spáchání činu byl v podmínce. Krajský soud ho tedy poslal na 16 let do vězení se zvýšenou ostrahou a nařídil mu proti alkoholové léčení. I přesto, že si kvůli intoxikaci alkoholu celý čin nepamatuje, svoji vinu přiznal. Odborníci z psychiatrie v posudku uvedli, že má muž šanci nápravy, pokud podstoupí proti alkoholovou a psychiatrickou léčbu.
„Soud při udělení trestu zohlednil prohlášení viny obžalovaného, ale musel zohlednit trestní minulost, že se dopustil dvou trestních činů a dopustil se jich v podmínce. Nemohl proto přistoupit na nižší trest 15 let a už vůbec nemohl jít pod tuto hranici“ uvedl soudce Zámečník.
Psychiatrický posudek dále uvádí, že muž trpí emočně nestabilní poruchou osobnosti a syndromem závislosti na alkoholu. Ten zvyšuje impulzivní chování, při kterém si muž neuvědomuje jejich následky. Sám si však byl vědomý, co s ním alkohol dělá. Při evaluaci dále uvedl, že začínal mít ze svého chování strach.
Obžalovaný musí také zaplatit pozůstalým odškodné za nemajetkovou újmu. Matce zemřelého ve výši 1 125 000 korun, jeho dvěma bratrům každému 950 000 korun a ženě, která z útoku vyvázla pak 250 000 korun. Podle soudce se jedná, co se rodiny týče, zhruba o čtvrtinu větší odškodné, než je běžné, a to kvůli brutalitě útoku.
Muž prokazoval lítost a tvrdil, že činu lituje. Popsal, že bude ve vězení pracovat, aby dané odškodné mohl pozůstalým splatit. Soudce však nadále uvedl, že je velmi nepravděpodobné, že muž toto odškodné někdy splatí, protože do řízení pobíral pouze invalidní důchod a nemá žádný majetek.