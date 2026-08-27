Při nehodě na Brněnsku zemřel mladý fotbalista. Děti zřejmě převážel opilý trenérPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Při nehodě na Brněnsku zemřel mladý fotbalista. Děti zřejmě převážel opilý trenér
Artis Brno hlásí novou posilu do obrany. Z Baníku Ostrava přichází na hostování do konce sezony...
Vnučka brněnského podnikatele Ernesta Stiassni Margot přijela z Ameriky do Brna. Během své návštěvy se...
K obrovské tragédii došlo ve středu odpoledne u Doubravníku na Brněnsku. Osobní vůz převážející pět dětí...
Stavba Dornychu u brněnského hlavního nádraží pokračuje podle plánu. Základy jsou hotové a železobetonový...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →