Perimenopauza: jak zjistíš, že už jsi v tom... Ve tři ráno čumíš do stropu a všichni tě štvou: 8 signálů, které vypadají jako stres, nebo prostě den blbec

Takže si to vysvětlíš logicky. Máš moc práce. Špatně spíš. Jsi ve stresu. Potřebuješ dovolenou. Asi stárneš. A samozřejmě existuje ještě jedna možnost: možná už jsi v perimenopauze a vůbec o tom nevíš.
Což by nebylo nic neobvyklého. Studie zveřejněná v roce 2026 zjistila, že přibližně třetina z více než 7600 dotázaných žen nad 35 let si nebyla jistá, v jaké reprodukční fázi se nachází. Největší nejistota byla mezi ženami od 40 do 44 let.
Perimenopauza totiž není jeden okamžik. Je to přechodné období kolem menopauzy, během něhož začínají kolísat hormony, mění se menstruační cyklus a mohou se přidávat další příznaky. A zatímco menopauzu lze zpětně určit poměrně jasně – nastává po 12 měsících bez menstruace – začátek perimenopauzy může být mnohem méně nápadný.
Tak jak sakra poznáš, že už jsi v tom?
1. Menstruace, která celý život chodila přibližně včas, si najednou založí vlastní kalendář
Cyklus se může prodlužovat nebo zkracovat, menstruace může přijít dřív, později, některý měsíc ji můžeš vynechat a změnit se může také intenzita krvácení. Právě změny dosud poměrně předvídatelného cyklu patří mezi charakteristické projevy přechodu k menopauze.
Takže pokud jsi dvacet let věděla, že menstruace přijde zhruba každých 28 dní, a najednou máš 23, potom 35, potom 27 a následně měsíc nic, stojí za to zbystřit.
Ale pozor: ne každé nepravidelné nebo silné krvácení je automaticky perimenopauza. Krvácení mohou ovlivnit například myomy, problémy se štítnou žlázou, infekce, některé léky i další zdravotní stavy. The Menopause Society proto doporučuje změny krvácení nepřipsat automaticky menopauzálnímu přechodu a probrat je s lékařem, zvlášť pokud jsou výrazné.
Tady opravdu není potřeba být hrdinka a rok čekat, jestli se děloha zase umoudří.
2. V noci se probudíš a tvůj mozek se rozhodne, že ve 3:17 je ideální čas řešit celý život
Usneš normálně. Potom otevřeš oči. 03:17. Otočíš se. 03:24. A protože už stejně nespíš, mozek vytáhne poradu z minulého úterý, jednu trapnou větu z roku 2008, seznam toho, co musíš zítra udělat, a otázku, jestli by nebylo rozumné kompletně změnit kariéru.
Poruchy spánku patří mezi časté obtíže během menopauzálního přechodu a někdy souvisejí s nočním pocením, jindy mohou existovat i bez něj. The Menopause Society mezi běžnými změnami uvádí právě problémy se spánkem spolu se změnami nálady, paměti a dalšími symptomy.
A to je důležitá věc: nemusíš mít dramatické návaly horka, aby perimenopauza připadala v úvahu. Některé ženy je mají výrazné, jiné mírné a některé prakticky vůbec.
3. Najednou je ti vedro. A nikdo jiný nechápe proč
Sedíš na poradě a je ti normálně. A potom přijde vlna. Obličej, krk, hrudník. Během chvíle máš pocit, že někdo uvnitř tvého těla otočil termostatem o deset stupňů, zatímco kolega naproti stále spokojeně sedí ve svetru.
Návaly horka a noční pocení jsou nejznámějšími vazomotorickými příznaky menopauzálního přechodu. Nával typicky znamená náhlý pocit intenzivního tepla především v horní části těla a může ho doprovázet pocení, zimnice, úzkost nebo bušení srdce.
Ale ani tady neexistuje jeden povinný scénář. Některé ženy zažívají výrazné návaly, jiné jen občasné podivné teplo a některé nic. Perimenopauza nemá vstupní test, ve kterém musíš odškrtnout políčko „potím se jako vrata od chlíva“, abys prošla.
4. PMS, které sis pamatovala, se najednou vrátí ve verzi Director’s Cut
Dřív jsi byla před menstruací trochu podrážděná. Teď tě tři dny před ní štve partner, děti, kolegové, internet, zvuk příchozího e-mailu a fakt, že někdo nechal otevřenou skříňku v kuchyni. A někde uprostřed toho si říkáš: Co mi sakra je?
Během perimenopauzy se mohou objevit změny nálady, podrážděnost, úzkost nebo depresivní symptomy. Jejich příčina ale není jednoduchá. Kolísání estrogenu může hrát roli, stejně jako problémy se spánkem, návaly horka, stres a další okolnosti života.
Zajímavý obrázek přinesla i velká mezinárodní studie zveřejněná v roce 2026. Mezi více než 12 000 respondentkami od 35 let patřily mezi nejčastěji uváděné potíže únava, fyzické a psychické vyčerpání, podrážděnost, depresivní nálada, problémy se spánkem a úzkost. Autoři zároveň upozornili, že skutečná zkušenost žen se nemusí shodovat s několika notoricky známými symptomy, které si veřejnost s perimenopauzou spojuje.
Takže ano. Návaly zná každý. Ale někdy první věc, které si všimneš, není pot. Je to tvoje vlastní hlava.
5. Jdeš do kuchyně a po cestě zapomeneš proč
Otevřeš notebook a nevíš, co jsi chtěla hledat. Začneš větu a uprostřed ti uteče úplně obyčejné slovo. Čteš stejný odstavec potřetí, protože mozek mezitím odešel někam na cigáro.
Tohle bývá označováno jako brain fog a kognitivní změny během menopauzálního přechodu nejsou jen internetový folklór. The Menopause Society uvádí potíže s pamětí mezi změnami, které ženy v tomto období mohou zaznamenat, a upozorňuje, že kognitivní fungování ve středním věku může ovlivňovat samotná fáze menopauzálního přechodu i související problémy se spánkem a náladou.
Neznamená to samozřejmě, že každé zapomenuté heslo k Netflixu je hormonální událost. Ale pokud se změny koncentrace objeví společně s rozházeným cyklem, spánkem a dalšími novými symptomy, začíná z jednotlivých střípků vznikat docela zajímavý obrázek.
6. Sex je najednou jiný. A možná vůbec nejde o to, že „už na něj nemáš chuť“
O tomhle se pořád mluví méně, než by mělo. Může se změnit libido. Sex může být méně příjemný. Můžeš potřebovat více lubrikace než dřív nebo se objeví suchost, pálení či bolest při penetraci.
Pokles estrogenu kolem menopauzy může ovlivňovat tkáně vulvy, vaginy, klitorisu, močové trubice i močového měchýře. Soubor těchto změn se označuje jako genitourinární syndrom menopauzy a může zahrnovat vaginální suchost a podráždění, bolest při sexu i močové obtíže.
A tady je důležitá jedna věc. Nemusíš to prostě vydržet. Existují možnosti, jak tyto obtíže řešit. Pokud se sex stal bolestivým nebo tě vaginální či močové změny obtěžují, stojí za to je otevřít u gynekologa stejně normálně jako změny menstruace.
7. Najednou chodíš čůrat častěji. Nebo musíš běžet opravdu rychle
Najednou tě močový měchýř nenechá tak dlouho na pokoji. Nutkání může být intenzivnější, můžeš chodit častěji, budit se kvůli močení v noci nebo se mohou objevovat opakované močové infekce.
Estrogen totiž ovlivňuje také zdraví močové trubice a močového měchýře a genitourinární změny související s menopauzou se proto netýkají pouze vaginy.
Samozřejmě zase platí: pálení při močení, krev v moči, bolest nebo jiné nové výrazné močové obtíže nepatří do šuplíku „asi hormony, nebudu to řešit“.
Perimenopauza je možné vysvětlení některých změn. Není to univerzální omluvenka pro všechno, co se po čtyřicítce stane s tělem.
8. Jsi unavená způsobem, který jedno espresso nespraví
Únava je zrádná právě proto, že může znamenat prakticky cokoli. Spala jsi málo. Máš náročný týden. Chybí ti železo. Jsi nemocná. Jsi ve stresu. Nebo ti hormonální horská dráha společně s rozbitým spánkem právě vybírá účet.
V již zmíněném mezinárodním průzkumu z roku 2026 byla únava mezi respondentkami od 35 let vůbec jedním z nejčastěji hlášených symptomů, stejně jako fyzické a psychické vyčerpání.
To ale neznamená, že únava diagnostikuje perimenopauzu. Právě naopak. Je natolik nespecifická, že pokud je nová, výrazná nebo dlouhodobá, dává smysl hledat i jiné možné příčiny. A tím se dostáváme k největšímu problému celého tématu.
Takže mám pět příznaků. Jsem v perimenopauze?
Takhle jednoduše bohužel ne.
Perimenopauza je trochu detektivka, protože neexistuje jeden definitivní laboratorní test, který ti oznámí: ano, právě jste vstoupila do perimenopauzy. Hormonální hladiny během tohoto období kolísají a odborná doporučení proto u žen v typickém věku staví rozpoznání především na věku, změnách menstruačního cyklu a symptomech, nikoli na jednom náhodném odběru hormonů. NICE například upozorňuje na omezenou diagnostickou hodnotu řady hormonálních testů pro rozlišení jednotlivých fází menopauzálního přechodu.
The Menopause Society v červenci 2026 shrnula problém ještě přímočařeji: v současnosti není k dispozici laboratorní test nebo biomarker, který by fázi perimenopauzy definitivně určil. Symptomy navíc mohou připomínat PMS, onemocnění štítné žlázy, psychické obtíže a řadu dalších stavů.
Proto je mnohem užitečnější začít sledovat vzorec.
Co se stalo s cyklem? Kdy začaly problémy se spánkem? Objevily se návaly? Změnila se nálada? Opakují se obtíže v určité části cyklu? Co je skutečně nové oproti tomu, jak ses cítila před rokem?
Klidně si to pár měsíců zapisuj. Menstruační kalendář ostatně doporučuje i The Menopause Society, zejména proto, že pomáhá zachytit změny krvácení a dát lékaři konkrétnější informace než větu „poslední dobou je to nějak divné“.
A hlavně: nenech perimenopauzu sežrat všechny ostatní diagnózy
Jakmile jednou zjistíš, kolik různých symptomů může menopauzální přechod doprovázet, vzniká opačný problém. Bolí mě hlava? Perimenopauza. Jsem unavená? Perimenopauza. Krvácím? Perimenopauza. Je mi úzko? Perimenopauza.
Mám chuť zavraždit člověka, který přede mnou stojí čtyři minuty u samoobslužné pokladny? Dobře, to může být prostě Lidl v sobotu.
Ale princip je důležitý. Symptomy perimenopauzy se překrývají s jinými zdravotními problémy a není dobré automaticky připsat každou změnu hormonům. Zvláštní pozornost si zaslouží například neobvykle silné nebo jinak výrazně změněné krvácení. The Menopause Society výslovně upozorňuje, že abnormální krvácení může mít i jiné příčiny a má být vyšetřeno.
Stejně tak má smysl řešit s lékařem symptomy, které jsou intenzivní, nové, výrazně zasahují do běžného života nebo jednoduše neodpovídají tomu, co jsi dosud zažívala.
Možná nejsi líná, přecitlivělá ani neschopná zvládat stres. Možná se prostě něco změnilo
Na perimenopauze je možná nejzákeřnější právě její nejasný začátek. Nikdo ti nezazvoní u dveří. Nezmizí menstruace ze dne na den. A nemusí přijít ani legendární nával, při kterém strhneš ze sebe svetr a začneš ovívat obličej jídelním lístkem.
Může to začít tím, že se ti několik měsíců špatně spí. Že máš najednou jiný cyklus. Že PMS, které jsi léta zvládala, začne být mnohem intenzivnější. Že se hůř soustředíš. Že tvoje tělo zkrátka přestane fungovat úplně podle pravidel, na která jsi byla dvacet let zvyklá.
A možná největší úleva nepřijde ve chvíli, kdy dostaneš nálepku. Přijde ve chvíli, kdy si přestaneš říkat: „Co je se mnou poslední dobou sakra špatně?“
A místo toho začneš zjišťovat: „Co se se mnou děje – a co s tím můžu udělat?“ Protože perimenopauza není diagnóza toho, že jsi najednou stará. Je to další fáze fungování těla. A čím dřív víš, že může být právě ona důvodem toho podivného chaosu posledních měsíců, tím dřív můžeš přestat hádat a začít řešit to, co tě skutečně trápí.
FAQ
V kolika letech obvykle začíná perimenopauza?
Často začíná ve čtyřicátých letech, ale věk se mezi ženami výrazně liší. The Menopause Society uvádí, že typický začátek bývá kolem poloviny čtyřicátých let, symptomy se však u některých žen mohou objevit dříve.
Jak dlouho perimenopauza trvá?
Není to krátká epizoda. The Menopause Society uvádí přibližně čtyři až osm let, přičemž individuální průběh se může výrazně lišit.
Můžu být v perimenopauze, i když stále pravidelně menstruuji?
Ano. Perimenopauza začíná před menopauzou a menstruace během ní stále může pokračovat. Postupně se často začne měnit její načasování nebo charakter. Samotná menopauza je stanovena až zpětně po 12 měsících bez menstruace.
Potvrdí perimenopauzu krevní test na hormony?
Neexistuje jeden krevní test, který by perimenopauzu spolehlivě a definitivně potvrdil. Hormonální hladiny během přechodu kolísají a diagnóza se v typickém věku opírá především o klinický obraz, změny cyklu a symptomy.
Musím mít návaly horka?
Ne. Průběh je velmi individuální. Některé ženy mají výrazné vazomotorické symptomy, jiné mírné a některé mohou během perimenopauzy zaznamenat především změny cyklu nebo jiné obtíže.
Můžu během perimenopauzy stále otěhotnět?
Ano. Dokud nedošlo k menopauze, ovulace může stále nastat, i když jsou cykly nepravidelné. Perimenopauza tedy sama o sobě není antikoncepce.
Kdy bych měla své potíže řešit s lékařem?
Kdykoli jsou symptomy výrazné, nové, obtěžující nebo zasahují do běžného života. Vyšetření si zaslouží také neobvyklé či výrazné změny krvácení, protože ne každé krvácení ve středním věku je možné automaticky vysvětlit perimenopauzou.
Upozornění: Tento článek má informační charakter a nenahrazuje konzultaci s lékařem ani individuální diagnostiku. Příznaky spojované s perimenopauzou mohou mít i jiné příčiny. Pokud jsou tvoje obtíže nové, výrazné, zhoršují se nebo tě znepokojují, prober je se svým gynekologem či jiným lékařem.
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Zdroje: The Menopause Society – Symptoms [1]; The Menopause Society – Many Women Still Confused About Perimenopause [2]; The Menopause Society – International Differences Exist in Knowledge Gaps and Most Common Perimenopause Symptoms [3]; The Menopause Society – Menopause Glossary [4]; The Menopause Society – MenoNotes [5]; NICE – Menopause: identification and management [6]; img ai generated