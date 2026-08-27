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Perimenopauza: jak zjistíš, že už jsi v tom... Ve tři ráno čumíš do stropu a všichni tě štvou: 8 signálů, které vypadají jako stres, nebo prostě den blbec

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Je ti čtyřicet něco a poslední rok máš občas pocit, že tvoje tělo převzal někdo, kdo nedostal manuál. Menstruace přijde o týden dřív, další měsíc později, v noci se probudíš úplně bez důvodu, jméno kolegyně, kterou znáš osm let, lovíš v hlavě půl minuty a tři dny před periodou tě dokáže vytočit i způsob, jakým někdo vedle tebe dýchá.
Perimenopauza: jak zjistíš, že už jsi v tom... Ve tři ráno čumíš do stropu a všichni tě štvou: 8 signálů, které vypadají jako stres, nebo prostě den blbec

Perimenopauza: jak zjistíš, že už jsi v tom... Ve tři ráno čumíš do stropu a všichni tě štvou: 8 signálů, které vypadají jako stres, nebo prostě den blbec

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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