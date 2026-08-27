Milion Čechů má na střeše fotovoltaiku a netuší, že přebytečná elektřina je může stát pokutu každý měsíc. Stačí překročit limit

Sluneční paprsky jsou již dlouho oslavovány jako maják udržitelné energie. Ovšem stejně jako každá technologie má však i fotovoltaika (FV) i svá temná zákoutí a možná úskalí, zejména pokud jde o řízení přebytků.
Když se sluneční světlo stane škodičem
Fotovoltaické systémy, zejména ty, které jsou určeny k provozu mimo síť nebo v hybridním uspořádání, mohou vyrábět více elektřiny, než domácnost nebo firma spotřebuje.
Tato situace vede k tzv. přetokům nebo přebytkům energie, které se pak vracejí zpět do veřejné sítě. Může to znít jako scénář, který je výhodný pro všechny, ale právě zde začínají složitosti. Bezplatný vs. placený přenos energie
Bezplatný přenos může jednoduše umožnit, aby se přebytečná elektřina vrátila do sítě bez jakékoli úhrady – jde o jednoduchý, ale nelukrativní přístup.
Navíc na něj potřebujete povolení – pokud ho nemáte, můžete být za přetok elektřiny do sítě postihování. Tomu dokážou mnohé moderní fotovoltaiky zabránit – jednoduše přebytečnou energii vybijí do země nebo se postarají o to, aby vůbec nevznikla. Zdroj fotografie: Pixabay Přestože kouzlo solární energie je nepopiratelné, vstup do světa fotovoltaiky vyžaduje kombinaci nadšení a opatrnosti.
Některé firmy nabízejí kompenzaci za dodávku přebytečné energie zpět do sítě. To z vás sice nemusí udělat boháče, ale rozhodně to může pomoci kompenzovat část počátečních investičních nákladů nebo snížit měsíční účty za elektřinu, jak píše web
Enkidoo. Když se přetoky změní v pokuty
Ovšem i když se prodej přebytečné energie zdá být výhodný, ve skutečnosti může vést i k velmi nepříjemné finanční zátěži. Mnoho smluv totiž obsahuje ustanovení o rezervované kapacitě. Pokud váš systém toto přidělené množství překročí, následují sankce.
U nízkonapěťových systémů mohou být pokuty značné a dosahovat až stovek korun za každý kilowatt nadměrné výroby. Tato hodnocení se obvykle provádějí každý měsíc. Zdroj fotografie: Depositphotos Fotovoltaické systémy nabízejí vynikající příležitost k výrobě obnovitelné energie a potenciální úspoře nákladů na elektřinu. Riskujete však také pokuty.
Abyste se vyhnuli těmto pokutám, je nezbytné pečlivě sledovat výkon vašeho fotovoltaického systému. Pomoci vám může i
zavedení inteligentních monitorovacích systémů, které jsou dnes na trhu už běžně dostupné, jak radí web eVolty. Nepříjemnou pokutu však můžete od zodpovědných úřadů schytat i za pálení trávy na zahradě, jak jsme na webu Chalupáři-Zahrádkáři už informovali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři