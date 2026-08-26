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Ruské Las Vegas a město Koupit-prodat způsobovala šoky obchodním karavanám

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Kdysi byla Kjachta ruským „oknem do Číny“. Byla založena podle podmínek rusko-čínské obchodní smlouvy v r. 1728 a stala se tak jedním ze dvou míst povoleného obchodu na jejich dlouhých hranicích, což z ní asi na sto let učinilo jedno z nejbohatších měst ruského impéria.
Ruské Las Vegas a město Koupit-prodat způsobovala šoky obchodním karavanám

Ruské Las Vegas a město Koupit-prodat způsobovala šoky obchodním karavanám

Zdroj: Bibliothèque nationale de France / Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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