Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zemřela ve 24 letech a zásluhy získával jiný. Objev Alice Ball přitom pomáhal nemocným po desetiletí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Alice Ball pracovala s olejem, který se proti Hansenově nemoci používal už před ní. Její přínos spočíval v tom, že pomohla změnit jeho obtížně použitelnou podobu. Než však mohla výsledky sama zveřejnit, zemřela. Metoda se následně šířila, zatímco jméno mladé chemičky zůstávalo v pozadí.
Zemřela ve 24 letech a zásluhy získával jiný. Objev Alice Ball přitom pomáhal nemocným po desetiletí

Zemřela ve 24 letech a zásluhy získával jiný. Objev Alice Ball přitom pomáhal nemocným po desetiletí

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 07:00

Reklama
Další články z Trendy svět
Česká tenistka prohrála důležitý zápas, přesto slaví mimořádný úspěch. Dokázala něco, co se dlouho nepodařilo
Česká tenistka prohrála důležitý zápas, přesto slaví mimořádný úspěch. Dokázala něco, co se dlouho nepodařilo
Ewa Farna rozděluje diváky SuperStar. Její přísné hodnocení soutěžících vyvolalo vlnu kritiky
Ewa Farna rozděluje diváky SuperStar. Její přísné hodnocení soutěžících vyvolalo vlnu kritiky

Zpěvačka Ewa Farna se během letošní SuperStar stala jednou z nejdiskutovanějších členek poroty. Zatímco...

Meteorologové upravili výhled na letošní zimu. Česko čeká více srážek, sněhu ale může být překvapivě málo
Meteorologové upravili výhled na letošní zimu. Česko čeká více srážek, sněhu ale může být překvapivě málo

Nové dlouhodobé předpovědi naznačují, že zima 2026/2027 bude na většině evropského území teplejší než...

Česká turistka zemřela na oblíbeném ostrově v Thajsku. Její tělo našli mezi skalami, příčina smrti zůstává nejasná
Česká turistka zemřela na oblíbeném ostrově v Thajsku. Její tělo našli mezi skalami, příčina smrti zůstává nejasná

Dovolená v Thajsku skončila tragédií pro 34letou Češku, kterou začátkem listopadu nalezli mrtvou na ostrově...

Prodávala zkameněliny, aby uživila rodinu. Mary Anning pomohla změnit pohled na pravěký svět
Prodávala zkameněliny, aby uživila rodinu. Mary Anning pomohla změnit pohled na pravěký svět

Na pobřeží hledala kameny, které mohla prodat návštěvníkům. Postupně však nacházela pozůstatky tvorů, s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Další články z kategorie Inspirativní ženy
Zobrazit více
Ženské centrumPříběhy ze životaInspirativní ženy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.