Zemřela ve 24 letech a zásluhy získával jiný. Objev Alice Ball přitom pomáhal nemocným po desetiletí

Narodila se roku 1892 v Seattlu a během krátkého života získala vzdělání ve farmacii i chemii. Na havajské vysoké škole dokončila roku 1915 magisterské studium chemie jako první žena a první afroamerická absolventka tohoto stupně studia. Poté zde také vyučovala. Zásadní úkol však přišel mimo běžnou výuku, při hledání vhodnější podoby tehdejší léčby.
Známý olej měl zásadní nevýhodu
Olej ze semen čaulmugry se při léčbě Hansenovy nemoci, známé také jako lepra, používal již dříve. Jeho podávání ovšem provázely problémy. Nestačilo vědět, z jaké rostliny pochází. Bylo potřeba připravit látky v podobě vhodnější pro využití u pacientů. Právě tento chemický úkol dostala Ball příležitost rozpracovat.
Ve spolupráci s lékařem Harrym T. Hollmannem hledala postup úpravy složek oleje. Připravila ethylestery jeho mastných kyselin, které bylo možné podávat injekčně použitelnějším způsobem. Objev tedy nespočíval v nalezení nové rostliny ani v náhodném smíchání domácího prostředku. Šlo o konkrétní chemickou práci s již známou surovinou.
Zkušenosti s rostlinnými látkami získala už při přípravě magisterské práce, v níž zkoumala kavu. Právě tato průprava pomohla k tomu, že se lékaři obrátili na ni. V době, kdy jí bylo pouhých třiadvacet let, tak neřešila okrajovou školní úlohu, ale problém spojený s lidmi dlouhodobě oddělenými od běžného života.
Upravené složky oleje byly pro injekční podání vhodnější než původní hustá surovina. Podstatné bylo, že se daly lépe vstřebat. Postup navíc nevyžadoval mimořádně složité vybavení, což usnadňovalo jeho využití také na místech s omezenými možnostmi. Léčba se potom používala po desetiletí, než ji ve čtyřicátých letech dvacátého století nahradila nová léčiva. Krátký život chemičky tak ostře kontrastoval s dlouhou dobou, po kterou její práce nacházela praktické využití.
Výsledek zasáhl do života izolovaných pacientů
Na Havaji měla nemoc kromě zdravotních následků také tvrdý společenský dopad. Pacienti bývali nuceně oddělováni od rodin a posíláni do izolace. Účinnější možnosti tehdejší léčby proto znamenaly naději i na změnu jejich životních podmínek. Metoda pomáhala části pacientů vracet se z izolace domů.
Bylo by však nepřesné přepsat tento příběh jako nalezení dnešního definitivního léku. Šlo o důležitý postup své doby, který byl později překonán novými léčivy. Historická zásluha Ball tím neztrácí hodnotu. Ukazuje naopak, jak se medicína posouvá prostřednictvím jednotlivých kroků, z nichž každý řeší určitou tehdejší překážku.
Publikace vycházely bez jejího jména
Alice Ball zemřela 31. prosince 1916, bylo jí 24 let. Nestihla sama vydat své zásadní výsledky. V práci pokračoval chemik a tehdejší představitel školy Arthur Dean. Postup se rozšířil a býval spojován s jeho jménem, přestože rozhodující výzkumný podíl mladé chemičky nebyl v následném zveřejnění náležitě uveden.
K nápravě přispěl Hollmann, který v roce 1922 výslovně připomněl její zásluhu. Označení Ballova metoda tak nebylo pozdějším symbolickým přejmenováním bez odborného základu. Opíralo se o svědectví lékaře, s nímž na problému pracovala. Rozdíl mezi autorstvím výzkumu a tím, komu se dostalo publicity, je pro celý její osud podstatný.
Dean zajistil další zavádění postupu a výrobu injekčního přípravku. Jeho jméno se tak dostalo do popředí ve chvíli, kdy se novinka šířila mezi lékaře. Ball už svou práci hájit nemohla. Dochovaná Hollmannova publikace byla proto pro pozdější připomenutí jejího podílu zásadní: popisovala přímo chemický postup, který pro něj mladá kolegyně připravila.
Uznání se vracelo po jednotlivých krocích
Dalšího uznání se dočkala až mnoho let po smrti. Roku 2007 jí bylo posmrtně uděleno univerzitní vyznamenání a v únoru 2026 získala její metoda také status významné historické chemické památky. Veřejné připomínky tak postupně vracely jméno mladé chemičky k postupu, který se dlouho používal, aniž by se o jeho autorce všeobecně vědělo.
Na univerzitním kampusu její jméno připomíná také strom čaulmugry. Pro návštěvníka může působit jako nenápadný památník, souvislost je však velmi konkrétní. Odkazuje k rostlině, z níž vycházela laboratorní práce, i k mladé vědkyni, která dokázala změnit využitelnost jejích složek. Její život zůstal krátký, použití výsledků jej přesto překročilo o celé desítky let.
Použité zdroje: hawaii.edu, hawaii.edu, hawaii.edu, manoa.hawaii.edu, acs.org