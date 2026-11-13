Meteorologové upravili výhled na letošní zimu. Česko čeká více srážek, sněhu ale může být překvapivě málo

Nejnovější listopadové výpočty dlouhodobých meteorologických modelů naznačují, že letošní zimu bude v Evropě výrazně ovlivňovat proudění mírnějšího vzduchu od Atlantiku. Nad velkou částí kontinentu by se měl častěji udržovat vyšší tlak vzduchu, zatímco nad severním Atlantikem se očekává oblast nižšího tlaku. Takové rozložení podporuje proudění od západu a jihozápadu, které přináší vyšší teploty a dostatek vlhkosti. Výsledkem mohou být nadprůměrné srážky, ale současně méně příležitostí k vydatnému sněžení v nížinách a středních polohách. Listopadové výpočty dokonce posunuly očekávané zimní teploty pro Evropu o něco výše než předchozí odhady. Neznamená to však, že by se mrazy nebo sněhové kalamity nemohly objevit vůbec. Dlouhodobé modely totiž zachycují převažující charakter celé sezony, nikoli konkrétní počasí během jednotlivých dnů.
České hory mohou mít méně přírodního sněhu
Pro milovníky lyžování nejsou nové předpovědi příliš povzbudivé, protože modely očekávají na velké části Evropy méně sněhu než obvykle. Výrazný rozdíl může nastat mezi nižšími horskými středisky a nejvyššími alpskými polohami, kde se teploty dlouhodobě drží pod bodem mrazu. Zatímco v českých horách může část zimních srážek přicházet v podobě deště, ve vysokých Alpách budou mít podstatně větší šanci podobu sněžení. Nadmořská výška tak může během nadcházející sezony sehrát zásadní roli. Nejnovější výhled naznačuje, že zejména horské oblasti nad 1 800 až 2 000 metrů mohou při dostatečném přísunu vlhkosti zaznamenat i nadprůměrné sněžení. České hory přitom takových výšek nedosahují, což jejich vyhlídky na souvislou přírodní sněhovou pokrývku zhoršuje. Ani nepříznivý sezonní výhled ovšem nevylučuje jednotlivé týdny s vydatnými sněhovými srážkami, které mohou lyžařským střediskům dočasně zajistit dobré podmínky.
Leden může přinést nejvýraznější oteplení
Dlouhodobé výpočty očekávají, že prosinec bude v jižní části Evropy převážně mírný, zatímco sever kontinentu se může pohybovat blíže obvyklým teplotám. V lednu by se však nadprůměrně teplé počasí mělo rozšířit prakticky napříč celou Evropou. Nejsilnější teplotní odchylky modely naznačují především v severních a východních oblastech. Mírnější charakter zimy by měl přetrvávat také v únoru, přestože severní a severovýchodní Evropa mohou dostávat více příležitostí ke sněžení. Do vývoje počasí navíc může zasáhnout polární vír, tedy rozsáhlé proudění vzduchu ve vysokých vrstvách atmosféry kolem severního pólu. Některé modely naznačují možnost jeho narušení během ledna nebo února, což by za určitých podmínek mohlo usnadnit pronikání studeného vzduchu do částí Evropy. Zda k takovému vývoji skutečně dojde a jestli se projeví také v Česku, zatím nelze spolehlivě určit.
Začátek prosince může být v Česku chladnější
Zajímavé srovnání nabízí také aktuální měsíční výhled pro Českou republiku, který pokrývá období od 9. listopadu do 6. prosince. Celé čtyřtýdenní období by mělo být teplotně průměrné, přestože jeho jednotlivé části se budou výrazněji lišit. Poslední listopadový týden se má přiblížit nadprůměrným teplotám a denní maxima by se měla pohybovat přibližně kolem šesti stupňů. Na přelomu listopadu a prosince se očekává ochlazení, při kterém mají průměrná denní maxima klesnout zhruba ke třem stupňům. Noční teploty by se měly pohybovat kolem nuly a přechodně se mohou objevit také výraznější mrazy. Tento krátkodobější výhled není v rozporu s předpovědí mírnější zimy, protože i celkově teplé zimní období může obsahovat několik chladných týdnů. Podstatné bude především to, jak často se nad střední Evropu dostane studený vzduch a zda se jeho příchod spojí s vydatnějšími srážkami.
Dlouhodobá předpověď není jistotou
Sezonní výhledy pracují s pravděpodobnostmi a porovnávají očekávané hodnoty s dlouhodobými klimatickými průměry. Dokážou naznačit, zda bude určité období pravděpodobně teplejší, chladnější, sušší nebo vlhčí, ale neumějí několik měsíců dopředu přesně určit jednotlivé sněhové epizody. Právě proto nelze současné výsledky vykládat jako definitivní předpověď nedostatku sněhu na celou zimu. Důležité budou také změny v atmosférickém proudění, které mohou během několika týdnů zimní podmínky výrazně proměnit. Ani nadprůměrné teploty automaticky neznamenají, že sněhová pokrývka v horských oblastech zcela zmizí. Pro plánování zimní dovolené bude proto rozhodující nejen celkový sezonní trend, ale také aktuální předpověď počasí, výška sněhu a podmínky v konkrétním středisku.
Zdroje: severe-weather.eu, chmi.cz, ecmwf.int, tn.nova.cz