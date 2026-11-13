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Lidé po celém světě narazili na nečekaný problém. Přestaly fungovat služby, které denně používají miliony lidí

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Rozsáhlé technické potíže ve čtvrtek 12. listopadu zasáhly uživatele internetových služeb po celém světě, včetně České republiky. Někteří lidé se nemohli dostat ke své elektronické poště, další měli problémy s pracovními aplikacemi. Výpadek postihl služby společnosti Microsoft a podle dostupných informací souvisel s přetížením části její infrastruktury.
Lidé po celém světě narazili na nečekaný problém. Přestaly fungovat služby, které denně používají miliony lidí

Lidé po celém světě narazili na nečekaný problém. Přestaly fungovat služby, které denně používají miliony lidí

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 07:12

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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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